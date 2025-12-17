Dreame'den incecik ve uygun fiyatlı Qi2 MagSafe powerbank: Air Power 17

Tam Boyutta Gör Ürün yelpazesini hızla genişleten Dreame, iki yeni model tanıtarak ev aletlerinden oluşan geniş ürün gamına taşınabilir şarj cihazlarını da ekledi. Şirket, MagSafe teknolojisine dayalı ve Qi2 kablosuz şarjı destekleyen powerbank’ler Air Power 17 ve Air Power 17 Pro’yu tanıttı.

Dreame Air Power 17 serisi neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Dreame, ilk powerbank’i Çin’de satışa sundu. Air Power 17 Magnetic Portable Power Bank, 5.000 mAh ve 10.000 mAh kapasite seçeneğiyle geliyor. Şirket, bu kompakt ürünleri iPhone 17 serisi akıllı telefonlarla kullanım için pazarlıyor ancak tabii ki çeşitli cihazları şarj etmek için de kullanılabiliyor.

Air Power 17 serisi, 15W'a kadar Qi2 manyetik kablosuz şarjı destekliyor. Çıkış gücü açısından, power bank'ler 15W kablosuz şarj, USB-C üzerinden de 20W'a kadar kablolu şarj sunuyor. Ayrıca, bir cihaz kabloyla, diğeri kablosuz şarjla olmak üzere aynı anda iki cihazı şarj edebiliyor. Kablosuz çıkış 5W, 7,5W, 10W ve 15W modlarını destekliyor ve enerji dönüşüm verimliliği %60'ın üzerinde olarak derecelendiriliyor.

5.000 mAh'lik model, 103 × 58.4 × 8 mm ölçülerinde, yaklaşık 125 gram ağırlığında ve 0.8 cm inceliğinde. Daha büyük kapasiteli 10.000 mAh'lik model ise 103 × 58.4 × 12.8 mm ölçülerinde ve 189 gram ağırlığında. Her iki modelde de arkada dahili stand, LED gösterge ve altta USB-C bağlantı noktası bulunuyor.

Dreame Air Power 17 powerbank fiyatı ne kadar?

Dreame, Air Power 17 serisiyle temizlik ürünlerinin ötesine geçerek, büyüyen ürün yelpazesine kompakt, Qi2 uyumlu powerbank ekliyor. 5000 mAh'lik versiyon 219 yuan (31 dolar), 10.000 mAh'lik Pro model ise 259 yuan (36 dolar) fiyatla satışa sunuldu.

