iPhone 17e, MagSafe desteği ve Apple'ın yeni modemiyle geliyor

MagSafe desteğiyle 25W'a kadar kablosuz şarj
iPhone 17e, manyetik kablosuz şarjı destekleyecek. Bu, cihazın daha hızlı (muhtemelen 20W veya 25W'a kadar hızlarda), manyetik kablosuz şarj için MagSafe özelliğine sahip olacağı anlamına geliyor. Hatırlatma olarak, iPhone 16e, 7.5W’a kadar hızda Qi kablosuz şarj ile sınırlı ve manyetik sistem değil.
İkinci nesil Apple C1X modem
iPhone 17e, hücresel bağlantı için Apple'ın ikinci nesil C1X modemine sahip olacak. iPhone 16e, Apple'ın birinci nesil C1 modemine sahipken, C1X modem ilk olarak iPhone Air'de tanıtıldı. Apple’ın 5G modemi, N1 çipi, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteğini tek bir çip içerisinde sunarak daha enerji verimli bağlantı ve daha yüksek hızlar vadediyor. C1X ailesi, pil tüketimini de optimize ederek daha uzun süre oyun oynama ve görüntülü görüşmeye imkan veriyor.
