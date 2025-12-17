Giriş
    iPhone 17e, MagSafe desteği ve Apple'ın yeni modemiyle geliyor

    iPhone 17e hakkındaki söylentiler artıyor. Son rapor, uygun fiyatlı temel modeli daha çekici hale getirecek iki önemli iyileştirmeye işaret ediyor: MagSafe ve yeni modem. İşte detaylar:

    Apple iPhone 17e MagSafe desteği & yeni modem Tam Boyutta Gör
    Apple, Şubat ayında iPhone SE'yi piyasadan kaldırdı ve yeni giriş seviyesi iPhone 16e'yi piyasaya sürdü. Cihazda 6.1 inç OLED ekran, Apple Intelligence’ı destekleyen A18 çip, tek 48 megapiksel arka kamera, Eylem düğmesi ve fazlası bulunuyor ancak MagSafe kablosuz şarj desteği yok. 2026 baharında piyasaya sürülecek iPhone 17e’de bu sınırlama olmayacak.

    MagSafe desteğiyle 25W'a kadar kablosuz şarj

    iPhone 17e, manyetik kablosuz şarjı destekleyecek. Bu, cihazın daha hızlı (muhtemelen 20W veya 25W'a kadar hızlarda), manyetik kablosuz şarj için MagSafe özelliğine sahip olacağı anlamına geliyor. Hatırlatma olarak, iPhone 16e, 7.5W’a kadar hızda Qi kablosuz şarj ile sınırlı ve manyetik sistem değil.

    İkinci nesil Apple C1X modem

    iPhone 17e, hücresel bağlantı için Apple'ın ikinci nesil C1X modemine sahip olacak. iPhone 16e, Apple'ın birinci nesil C1 modemine sahipken, C1X modem ilk olarak iPhone Air'de tanıtıldı. Apple’ın 5G modemi, N1 çipi, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteğini tek bir çip içerisinde sunarak daha enerji verimli bağlantı ve daha yüksek hızlar vadediyor. C1X ailesi, pil tüketimini de optimize ederek daha uzun süre oyun oynama ve görüntülü görüşmeye imkan veriyor.

    Apple'ın iPhone 17e'yi 2026 baharında piyasaya sürmesi bekleniyor.

