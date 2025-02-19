iPhone 16e Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 16 serisinin yeni üyesi iPhone 16e resmi olarak tanıtıldı. A18 çip, Apple Intelligence, 48 megapiksel ikisi bir arada kamera sistemi ile öne çıkan iPhone 16e Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi de resmi olarak duyuruldu.

iPhone 16e, 6.1 inç OLED ekrana sahip. Ekranda Face ID için çentik var. Bu, Apple'ın artık Touch ID parmak izi düğmesine sahip iPhone satmadığı anlamına geliyor ve bir dönemin sonunu işaret ediyor.

iPhone 16e, bildirim özetleri ve özel emojiler oluşturmak için Genmoji gibi Apple Intelligence özelliklerini destekleyen A18 çipten güç alıyor. Cihaz ayrıca, C1 adlı Apple tasarımı 5G modemle donatılmış. Bu modem sayesinde iPhone 16e, şimdiye kadarki herhangi bir 6.1 inç iPhone modeli arasında en uzun pil ömrüne sahip olan model.

Apple'a göre, iPhone 16e'nin arkasında 2x optik kalitede telefoto seçeneği sunan tek 48 megapiksel Fusion kamera bulunuyor. Diğer önemli özellikler arasında; Ring/Sessize alma anahtarı yerine Eylem düğmesi, Lightning portu yerine artık bir zorunluluk olarak USB-C bağlantı noktası yer alıyor. Cihazda geçen yıl diğer iPhone 16 modelleriyle tanıtılan Kamera Denetimi düğmesi bulunmuyor.

iPhone 16e, Apple'ın uydu özellikleriyle geliyor. Hücresel ve Wi-Fi kapsamı dışındayken, uydu üzerinden Acil SOS, yol yardımı, mesajlar ve Beni Bul'u destekliyor.

iPhone 16e fiyatı ne kadar?

iPhone 16e kaç TL olacak? sorusunun da yanıtı resmi olarak açıklandı. iPhone 16e Türkiye fiyatı 47.999 TL'den başlıyor. Depolama alanına göre iPhone 16e fiyatları şu şekilde:

iPhone 16e 128GB: 47.999 TL

iPhone 16e 256GB: 52.999 TL

iPhone 16e 512GB: 62.999 TL

iPhone 16e ne zaman çıkacak?

Apple Türkiye, iPhone 16e çıkış tarihini 28 Şubat olarak açıkladı. Yeni iPhone 16e, 21 Şubat'ta Türkiye'de ön siparişe açılacak. iPhone 16e, siyah ve beyaz renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 16e Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı