GPRS nedir, ne işe yarar? GPRS açma ve kapatma

GPRS, ilk olarak sesli iletişim için oluşturulmuş bir teknoloji olsa da cep telefonları ve diğer mobil cihazların aynı ağ üzerinden veri göndermesine izin vermiş ve mobil iletişimde tamamen yeni bir çağ başlatmıştır. Peki, GPRS ne demek, ne işe yarar? GPRS hakkında her şey burada.

GPRS nedir 💡

GPRS açılımı; General Packet Radio Services’tır. GPRS, Türkçede Genel Paket Radyo Servisi anlamına gelir. GPRS nedir kısa bilgi olarak; GPRS, kablosuz ve hücresel ağ iletişim hizmetleri için paket anahtarlama protokolüdür.

GPRS, paket tabanlı teknolojileri kullanarak orta düzeyde yüksek hızlı veri aktarımını mümkün kılmak için 2G ve 3G hücresel ağlarda çalışan bir mobil iletişim standardı olarak tanımlanabilir.

GPRS, esas olarak bilgilerin mobil ağlar üzerinden iletilmesine olanak tanıyan bir paket anahtarlama teknolojisidir. İnternet bağlantısı, MMS ve diğer veri iletimi türleri için kullanılır. GPRS, cep telefonlarının yanı sıra dizüstü bilgisayarlar, el cihazları tarafından destekleniyor.

GPRS, ticari ve kurumsal uygulamalar da dahil olmak üzere bir dizi işlev sağlayan internet protokolleriyle ilgili bağlantıları kolaylaştırmak için kullanılabiliyor. İletimden önce bilgiler ayrı paketlere bölünür ve çekirdek ağ ve radyo aracılığıyla yönlendirilir. Alıcının ucunda veriler yeniden eklenir. GSM (Mobil iletişim için küresel sistem), 2G hücresel ağ için birincil standartken; GPRS, gelişmiş versiyonudur.

2.5G olarak da bilinen GPRS, eskiden ağ üzerinden erişilebilen en hızlı seçenekti ancak hız ve güvenilirlik açısından 3G, 4G LTE ve 5G ağlarının oldukça gerisinde kaldı. Bununla birlikte, özellikle kırsal bölgelerde ve başka gelişmiş teknolojilerin olmadığı gelişmekte olan ülkelerde hâlâ kullanılıyor.

GPRS modülü nedir? GSM modülü veya GPRS modülü, bir mobil cihaz veya bilgisayar ile GPS veya GPRS sistemi arasında iletişim kurmak için kullanılan bir çip veya devredir. Modem (modülatör-demodülatör) burada kritik bir parçadır.