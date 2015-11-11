iPhone 7 için AMOLED ekran zor görünüyor



Geçtiğimiz haftalarda Apple'ın yeni nesil iPhone modelinde (Olası ismiyle iPhone 7) Samsung marka AMOLED ekranlar kullanabileceği dedikoduları duyulmuştu. Bu konu hakkında konuşan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, sürecin kısa vadede çok olası görünmediğini belirtti.

Artık üzerinde ciddi ciddi konuşmaya başladığımız Apple iPhone 7, Ming-Chi Kuo'ya göre yine LCD panel teknolojileri üzerine kuru olarak karşımıza çıkacak. Apple'ın bir numaralı üreticisi Foxconn'un altıncı jenerasyon yeni LTPS TFT-LCD panel üretimine 2018 yılında başlamayı planladığını belirten Kuo, bu panellerin yeni iPhone'lar için hazırlandığını ve bu doğrultuda da AMOLED ekranlı iPhone modellerinin 2019'dan önce gelmeyeceğini sözlerine ekledi.

LCD paneller şuan için AMOLED panellerden daha ucuza üretilebiliyor ve bu açıdan Apple'ın yapılan anlaşmaların da etkisiyle bu geçişi hızlı bir şekilde yapmayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. AMOLED ekranlar özellikle sundukları kontrast seviyesi, derin siyah performansı, renk kalitesi ve düşük güç harcamasıyla öne çıkarken, Apple bildiğiniz üzere akıllı saati Watch'da AMOLED ekran kullanıyor.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/don-t-count-on-the-iphone-7-having-an-amoled-display-1308650