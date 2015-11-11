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iPhone 7 için AMOLED ekran zor görünüyor

Apple'ın yeni nesil iPhone'larında AMOLED ekran kullanabileceği konusunda söyledikleri ve analizleri çoğu zaman doğru çıkan Ming-Chi Kuo'dan önemli açıklamalar geldi.
3 yıl
4,9b
1
32
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPhone 7 için AMOLED ekran zor görünüyor

Geçtiğimiz haftalarda Apple'ın yeni nesil iPhone modelinde (Olası ismiyle iPhone 7) Samsung marka AMOLED ekranlar kullanabileceği dedikoduları duyulmuştu. Bu konu hakkında konuşan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, sürecin kısa vadede çok olası görünmediğini belirtti.
Artık üzerinde ciddi ciddi konuşmaya başladığımız Apple iPhone 7, Ming-Chi Kuo'ya göre yine LCD panel teknolojileri üzerine kuru olarak karşımıza çıkacak. Apple'ın bir numaralı üreticisi Foxconn'un altıncı jenerasyon yeni LTPS TFT-LCD panel üretimine 2018 yılında başlamayı planladığını belirten Kuo, bu panellerin yeni iPhone'lar için hazırlandığını ve bu doğrultuda da AMOLED ekranlı iPhone modellerinin 2019'dan önce gelmeyeceğini sözlerine ekledi.
LCD paneller şuan için AMOLED panellerden daha ucuza üretilebiliyor ve bu açıdan Apple'ın yapılan anlaşmaların da etkisiyle bu geçişi hızlı bir şekilde yapmayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. AMOLED ekranlar özellikle sundukları kontrast seviyesi, derin siyah performansı, renk kalitesi ve düşük güç harcamasıyla öne çıkarken, Apple bildiğiniz üzere akıllı saati Watch'da AMOLED ekran kullanıyor.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/don-t-count-on-the-iphone-7-having-an-amoled-display-1308650 Yorum Yaz
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ergenius 3 yıl en beğenilen
Pahalı olduğu için LCD kullanmayı tercih ediyorlarmış. Sanki çok ucuza satıyorlar da ... Meizu vs olduğu sürece artık pahalı telefon almam
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Umutcan 3 yıl
S5 ve sonraki nesil modellerdeki amoled ekranlar epey gelişti. Beyaz dengesi ve renk dengesi oldukça başarılı bulunuyor. Kalibrasyon testleri konusunda profesyonel bir firma olan display mate s6 ekranını bu senenin en iyi mobil ekranı seçti.
Siyah pixeller tamamen sönüp backlight bleeding, banding, gri ekran gibi problemleri de olmadığı için siyah tonlarda özellikle başarılılar. Gün ışığı altında da artık çok parlak ve iyi görülebiliyor.
Eski dezavantajları kapandı denebilir. Umarım diğer markalarda da oled/amoled ekranları görürüz. Tv'lerin geleceği de sunduğu kontrastla oled.
S5 ve sonraki nesil modellerdeki amoled ekranlar epey gelişti. Beyaz dengesi ve renk dengesi oldukça başarılı bulunuyor. Kalibrasyon testleri konusunda profesy...
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volkan_kolay 3 yıl
Deli olmamak elde değil ya Amoled ekran Galaxy S6, S6 Egde, S6 Edge+ ve Note 5 ile birçok renk sorununu ve beyaz dengesini çözmüştür. Renkleri olduğundan canlı gösteriyor diyen vatandaş. Girersin ayarlar ekran bölümüne oradan doğal renk ayarını da seçersen veya istersen dolgun renk ayarını da.

iPad Air 2 aldım ve 1 hafta 10 gündür felan kullanıyorum ve şunu söylemek isterim ki koyu ve siyah renklerde LCD paneller çok kötü.

Amoled ekran beyaz sorununu çözdü ama LCD paneller siyah renkleri vede koyu renkleri gri verme sorununu veya mat verme sorununu hala çözemedi.

Samsung'un Amoled ekran üzerinde ki başarısını ve gelişmesini Apple görmüş olmalı ki kendisi de bu paneli kullanmak istiyor.

İstediğiniz kadar eleştirin şu anda en iyi ekran Amoled ekrandır tabi bunu Galaxy S6, S6 Egde, S6 Edge+ ve Note 5 için söylüyorum.
Deli olmamak elde değil ya Amoled ekran Galaxy S6, S6 Egde, S6 Edge+ ve Note 5 ile birçok renk sorununu ve beyaz dengesini çözmüştür. Renkleri olduğundan canlı...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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mgokhanozen 3 yıl
Amoled ekranlarÄ±n ÅŸarj tÃ¼ketimi LCD'lere gÃ¶re nasÄ±l bilen var mÄ±?
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N KUL 3 yıl
philips ve samsung led tv'leri karşılaştırıyorum,samsung'un rezil bir renklendirmesi var. Samsung'un hiç bir ürününü almam. İphone pahalı ve kazık,gereksiz bir marka.
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Redunay 3 yıl
Amoled ekrana geçince 5 bin lira olur. Arabayı satıp telefon alırız artık.
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Leventtr 3 yıl
Bence apple nin retina ekranı gayet başarılı yeni modellerde ppi degerini yükseltip ekranu geliştirmeleri yeterli zaten ıphone ların ekraları herzaman iyi olmuştur
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Golden Gate 3 yıl
Amoled ekranlar s2 ve s3 gibi cihazlarda kötüydü gerçekten .

Fakat s5 ' ten sonra ciddi gelişmeler kaydetti.
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DH Misafiri 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Tekrar bakın lcd mi yoksa amoled mi daha iyi renge sahip ? Lcd'ler sarıya kaçan solgun renge sahip. Yarın öbür gün iphone'a gelse amoledden iyisi olmaz gözünüzde. Hem beyazlarda, hem renklerde hem de siyahlarda amoled önde.
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Master_Evil 3 yıl
zaten pahalı satıyorsun geç işte amoled ekrana
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ipli jeton 3 yıl DH Misafiri
Her markanın ekrana uyguladığı kalibrasyonlar farklı oluyor. Bir ekranın diğerinden iyi ya da kotu görünmesi sadece kullanılan teknolojiye bağlı değil, inanın firmaların ekranlara uyguladığı kalibrasyonlar da etkiliyor.
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volkan_kolay 3 yıl
Deli olmamak elde değil ya Amoled ekran Galaxy S6, S6 Egde, S6 Edge+ ve Note 5 ile birçok renk sorununu ve beyaz dengesini çözmüştür. Renkleri olduğundan canlı gösteriyor diyen vatandaş. Girersin ayarlar ekran bölümüne oradan doğal renk ayarını da seçersen veya istersen dolgun renk ayarını da.

iPad Air 2 aldım ve 1 hafta 10 gündür felan kullanıyorum ve şunu söylemek isterim ki koyu ve siyah renklerde LCD paneller çok kötü.

Amoled ekran beyaz sorununu çözdü ama LCD paneller siyah renkleri vede koyu renkleri gri verme sorununu veya mat verme sorununu hala çözemedi.

Samsung'un Amoled ekran üzerinde ki başarısını ve gelişmesini Apple görmüş olmalı ki kendisi de bu paneli kullanmak istiyor.

İstediğiniz kadar eleştirin şu anda en iyi ekran Amoled ekrandır tabi bunu Galaxy S6, S6 Egde, S6 Edge+ ve Note 5 için söylüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Rocky Balboa® 3 yıl volkan_kolay
volkan_kolay
Deli olmamak elde değil ya Amoled ekran Galaxy S6, S6 Egde, S6 Edge+ ve Note 5 ile birçok renk sorununu ve beyaz dengesini çözmüştür. Renkleri olduğundan canlı gösteriyor diyen vatandaş. Girersin ayarlar ekran bölümüne oradan doğal renk ayarını da seçersen veya istersen dolgun renk ayarını da.

iPad Air 2 aldım ve 1 hafta 10 gündür felan kullanıyorum ve şunu söylemek isterim ki koyu ve siyah renklerde LCD paneller çok kötü.

Amoled ekran beyaz sorununu çözdü ama LCD paneller siyah renkleri vede koyu renkleri gri verme sorununu veya mat verme sorununu hala çözemedi.

Samsung'un Amoled ekran üzerinde ki başarısını ve gelişmesini Apple görmüş olmalı ki kendisi de bu paneli kullanmak istiyor.

İstediğiniz kadar eleştirin şu anda en iyi ekran Amoled ekrandır tabi bunu Galaxy S6, S6 Egde, S6 Edge+ ve Note 5 için söylüyorum.

S6 vb samsung cihazlarin ekranini gordukten sonra iphoneumun ekrani tuplu tv gibi geliyor bana
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BekirTemel 3 yıl
7 yi iple çekiyorum ,5S i ancak güzel tasarımlı bir 7 için değiştiririm.
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darkdiva 3 yıl
Ahh ahh Amoled konusunda yine kulaktan dolma, eski tecrübelere dayanan gerçek dışı yorumlar. Siz lcd ekranınızla devam edin. Amoled falan sizi aşar. Boş verin :)
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Roark 3 yıl
amoled yaklaşık 2-3 ay sonra renkleri sapıtıyor. ekran ya yeşil ya maviye dönüyor. s6'lar özellikle açılı bakınca bariz şekilde türbeye dönmeye başladı. lcd daha iyi.
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ipli jeton 3 yıl Roark
Bu durumun sebebi, her bir pkseli oluşturan kırmızı yeşil ve mavi ledlerin yaşlanma hızlarının farklı olmasıdır. Her renk için kullanılan maddelerin bozunma ömürlerinin birbirinden farklı olması buna sebeptir. Bu nedenle, renkler zamanla en yavaş yaşlanan ledin rengine doğru hafif hafif kayar. Günümüzde bu sorun, büyük ölçüde aşılmışsa da tamamen çözülmüş değil. Sorunun çözümü için periyodik olarak renk kalibrasyonu yapılabilir, fakat bununla kimse uğraşmak istemez.

Gelelim IPS ekrana, ekrandaki bir pikseli oluşturan alt piksellerin kırmızı yeşil ve mavi rengi renk filtreleri vasıtası ile oluşur. Pikselleri oluşturan sıvı kristaller kırmızı yeşil ve mavi için birbirinden farklı değildir, rengi veren bunların önüne konulan renk fitresidir. Dolayısı ile alt piksellerin temel yapıları aynı olduğu için farklı hızlarda yaşlanması gibi bir durum doğası gereği mümkün değildir. Bu sebeple IPS ekranın renk dengesinin kısa vadede bozulması gibi bir durum mümkün değildir.
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ahnksqualt 3 yıl
Arkadaşlar şuan mevcut iphone ekranları aslında piyasanın en iyisi değil fakat en iyi panellerden(diğer markalarden) nasıl oluyorda daha canlı bir görüntüye sahip oluyor?
Bu durum yazılımsal bir gelişme mi?
Geçenlerde arkadaşla istanbulda galatada fotoğraf çekildik bende sony action cam 4k var diye kimse eline cihazını almadı. Ama arada onlarda fotoğraf çekmişler.
Neyse sonra benim sony aksiyon kamerası iyi çekim yapmış. Bilgisayarda vs detaylı resimler mevcut.
Arkadaş iphone6 ile fotoğraf çektiğini söyledi sonra baktım telefonda çok canlı çok güzel. Bana yolladı(galaxy nexus ) ( bu telefonu kullanan kaldı mı demeyin yaşıyorum hala ) resmi bir baktım berbat ötesi.Sonra başka bir iphone6 sahibi arkadaşa yolladık test amaçlı yanyana koyduk aynı resim tekrar güzelleşti :)
sonra dedim bilgisayara atayım aynı resmi baktım yine çok kötü
yani sözün kısası resmi güzelleştiren iphone6 ekranı çıktı. Yukarıdaki sorumun sebebi bu etkiyi ne yapıyor.
Teşekkürler
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