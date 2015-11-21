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iPhone 7, su geçirmezlik ve 3 GB bellek iddiaları ile gündeme gelmeye başladı

Apple'ın mobil sektördeki en büyük silahı iPhone şüphesiz en çok konuşulan akıllı telefonlardan. Bu kez iddialar şirketin bellek seviyesi ve su geçirmezlik konularıyla öne çıkacağı yönünde.
3 yıl
6,7b
1
90
iPhone
Oğuz Avcı
Editör
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iPhone 7, su geçirmezlik ve 3 GB bellek iddiaları ile gündeme gelmeye başladı
 
Görsel konsept tasarıma aittir. Gerçeği yansıtmaz. 
Akıllı telefon dünyasının popüler çocuğu iPhone alıştığımız üzere her yılın Eylül ayında tanıtılıyor. Serinin son modeli iPhone 6S'in tanıtılmasının üzerinden de çok büyük bir zaman geçmedi ancak yeni modelin söylentileri ortalıkta dolaşmaya başladı. 
Söylentilerden ilki yeni modelin belleği ile alakalı. Oldukça uzun bir süre 1 GB bellek kullanarak bu konudaki duruşunu ortaya koyan Apple ilk olarak iPad Air 2'de, daha sonra da iPhone 6S serisinde 2 GB sistem belleği kullanarak bir anlamda şeytanın bacağını kırmıştı. Son olarak büyük boyutlu ve performans odaklı iPad Pro tabletinde ise 4 GB sistem belleğini görmemiz şirketin bu konuda elini iyice bollaştırdığının bir kanıtı. İlk iddialar ise iPhone 7'nin de bu akımdan etkilenerek 3 GB bellek taşıyabileceği yönünde, ancak şimdilik bu iddianın gerçekleşmesi daha sürpriz bir senaryo gibi görünüyor. 
Sızıntılarda bahsi geçen bir diğer özellik ise akıllı telefonun su geçirmez özelliğe sahip olacağı yönünde. Aslında internetteki çeşitli testlerde iPhone modellerinin suya belirli bir süre dayanabildiği görülüyor ancak Apple bu durumu hiç bir zaman reklam malzemesi olarak kullanmadı. Dedikodulara göre ise dev marka yeni modeliyle birlikte IP sertifikası alabilir. Bu sayede ise iPhone 7 resmi olarak suya dayanıklı akıllı telefonlar arasında yerini alabilecek ve bu özellikler bir reklam argümanı olarak kullanılabilecek.
iPhone 7 konusundaki ilk iddiaları sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce şirket böyle radikal kararlar vermeye yakın mı? Yeni modelde sizin görmek istediğiniz özellikler nelerdir?

http://www.gsmarena.com/iphone_7_might_come_with_3gb_of_ram_and_waterproofing-news-15132.php Yorum Yaz
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
İPhone 2 gb ram in ekmeğini Yemeden 3 gb ye geçmez... SİZ APPLE Yİ ÖYLE SAF MI ANLADINIZ?

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Guest-F8946C419 3 yıl confuest
confuest
3gb bellek gibi planları olsaydı emin olun iphone 7den önce ipad proya 3gb bellek koyarlardı

4gb RAM var.
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Mr. Jingles 3 yıl
1 GB belleği üç yıl kullanan bir firma 2 GB'ı en az dört yıl kullanır.
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DH Misafiri 3 yıl
-Siz islatmayi bilmiyorsunuz. Su gecirmezlik iWater da geçerli. Onu da biden alacaksiniz.
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Guest-6AEF290E0 3 yıl
Oval tasarımdan artık vazgeçilmeli. 5S gibi köşeli tasarıma geri dönülsün...
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Konsantrasyon. 3 yıl
Nezaman çıkacak acaba
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amonRa 3 yıl
bu haber mi anket mi ? nedir ?
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ShuHan 3 yıl
qyfon hastalik olmus ciksin satis rekoru kirar
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TheLastNinja 3 yıl
Cehennemin dibi, putlaştırıp tapınanlar düşünsün. Benim için işimi gören bir telefon yeter ama ayfon ama samsung lg vd.
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qqyyxx 3 yıl
la bi durun 6s in kabuğu denize insin. erken başladınız muhabbete
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Mr.Elm 3 yıl
iphone 5 kullanıyorum. Apple geliştirmelerle amiral gemisi diğer telefonları bence yakalayamıyor. Tamam en başından beri böyle idi ama artık biraz daha yenilikçi olmalı. Bir sonraki telefonum muhtemelen android olacak.
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akyurt 3 yıl Mr.Elm
Mr.Elm

iphone 5 kullanıyorum. Apple geliştirmelerle amiral gemisi diğer telefonları bence yakalayamıyor. Tamam en başından beri böyle idi ama artık biraz daha yenilikçi olmalı. Bir sonraki telefonum muhtemelen android olacak.

Sakın andro ya gecme pişman olursun en pahalısınıda alsan bi zaman sonra şişme yapıyor zamanında 4 yıl ayfon 4s kullandım satıp G3 aldım memnun kalmadım bi süre sonra kasıyor şimdi ayfon 5 kullanıyorum benden demesi..
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akyurt 3 yıl
Yemek pişiriyor mu yemek 5 liraya cihaz mı olur
Hiç cezbedici bi tarafı yok..
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emmare 3 yıl
gıdım gıdım özellik yükseltmek bu ölçekte ki firmalar için uzun vadede sadece kazanç odaklı ticari hamleler..ios sisteminin stabilitesine güvenerek adamlar uzun yıllar 1 gb ram ile idare ettiler..bana öyle geliyorki 2 gb ram, değil iphone 7 de,7s de dahi kullanılır. açıkçası ihtiyaçları olacağınıda sanmıyorum..zaten sistem stabil ihtiyaç yok daha çok batarya üstüne çalışmaları lazım...
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Nastyobi 3 yıl
Diğer markalar android kullandıkları sürece çöptür. 7yi bekleyeceğim 6s istediğim gibi gelmedi .

Not:4s,5s kullanıcısıyım. İkisi de Hala çatır çatur götürüyor diğerlerinin amiralleri ancak Apple'ın filikaları olur.
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