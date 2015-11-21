iPhone 7, su geçirmezlik ve 3 GB bellek iddiaları ile gündeme gelmeye başladı

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Akıllı telefon dünyasının popüler çocuğu iPhone alıştığımız üzere her yılın Eylül ayında tanıtılıyor. Serinin son modeli iPhone 6S'in tanıtılmasının üzerinden de çok büyük bir zaman geçmedi ancak yeni modelin söylentileri ortalıkta dolaşmaya başladı.

Söylentilerden ilki yeni modelin belleği ile alakalı. Oldukça uzun bir süre 1 GB bellek kullanarak bu konudaki duruşunu ortaya koyan Apple ilk olarak iPad Air 2'de, daha sonra da iPhone 6S serisinde 2 GB sistem belleği kullanarak bir anlamda şeytanın bacağını kırmıştı. Son olarak büyük boyutlu ve performans odaklı iPad Pro tabletinde ise 4 GB sistem belleğini görmemiz şirketin bu konuda elini iyice bollaştırdığının bir kanıtı. İlk iddialar ise iPhone 7'nin de bu akımdan etkilenerek 3 GB bellek taşıyabileceği yönünde, ancak şimdilik bu iddianın gerçekleşmesi daha sürpriz bir senaryo gibi görünüyor.

Sızıntılarda bahsi geçen bir diğer özellik ise akıllı telefonun su geçirmez özelliğe sahip olacağı yönünde. Aslında internetteki çeşitli testlerde iPhone modellerinin suya belirli bir süre dayanabildiği görülüyor ancak Apple bu durumu hiç bir zaman reklam malzemesi olarak kullanmadı. Dedikodulara göre ise dev marka yeni modeliyle birlikte IP sertifikası alabilir. Bu sayede ise iPhone 7 resmi olarak suya dayanıklı akıllı telefonlar arasında yerini alabilecek ve bu özellikler bir reklam argümanı olarak kullanılabilecek.

iPhone 7 konusundaki ilk iddiaları sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce şirket böyle radikal kararlar vermeye yakın mı? Yeni modelde sizin görmek istediğiniz özellikler nelerdir?

http://www.gsmarena.com/iphone_7_might_come_with_3gb_of_ram_and_waterproofing-news-15132.php