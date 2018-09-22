iPhone XS Max ne kadar dayanıklı?

Akıllı telefonların dayanıklılığını çeşitli testlerle sınayan JerryRigEverything isimli YouTube kanalının yeni konuğu iPhone XS Max oldu. Bakalım çizilme, bükülme ve ısı testlerine tabi tutulan iPhone XS Max, ne kadar sağlam?

iPhone XS Max dayanıklılık testinde

Dayanıklılık testine geçmeden önce iPhone XS Max'in fiziksel bileşenlerinden bahsedecek olursak, 6.5 inç boyutundaki ekranın ve arka yüzeyinde kullanılan cam malzemenin Apple'ın deyişiyle "Bir akıllı telefonda şimdiye kadar kullanılan en sağlam cam." olduğunu ve çerçevelerin ise iPhone X'da olduğu gibi paslanmaz çelik ile güçlendirildiğini hatırlatalım. Bunun yanı sıra kamera lensleri ise safir cam ile koruma altına alınmış.

Altın, uzay grisi ve gümüş renk seçeneklerine sahip iPhone XS Max'in IP68 sertifikasıyla birlikte 2 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca sıvı maddelere karşı mukavemet gösterebildiğini de ekleyelim.