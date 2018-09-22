Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone XS Max ne kadar dayanıklı?

iPhone XS Max, akıllı telefonların dayanıklılığını çeşitli testlerle sınayan JerryRigEverything isimli YouTube kanalının test masasına konuk oldu. Bakalım iPhone XS Max ne kadar sağlam?
8 ay
9,2b
1
13
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefonların dayanıklılığını çeşitli testlerle sınayan JerryRigEverything isimli YouTube kanalının yeni konuğu iPhone XS Max oldu. Bakalım çizilme, bükülme ve ısı testlerine tabi tutulan iPhone XS Max, ne kadar sağlam?

iPhone XS Max dayanıklılık testinde

Dayanıklılık testine geçmeden önce iPhone XS Max'in fiziksel bileşenlerinden bahsedecek olursak, 6.5 inç boyutundaki ekranın ve arka yüzeyinde kullanılan cam malzemenin Apple'ın deyişiyle "Bir akıllı telefonda şimdiye kadar kullanılan en sağlam cam." olduğunu ve çerçevelerin ise iPhone X'da olduğu gibi paslanmaz çelik ile güçlendirildiğini hatırlatalım. Bunun yanı sıra kamera lensleri ise safir cam ile koruma altına alınmış.
Altın, uzay grisi ve gümüş renk seçeneklerine sahip iPhone XS Max'in IP68 sertifikasıyla birlikte 2 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca sıvı maddelere karşı mukavemet gösterebildiğini de ekleyelim.  
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
12 Angry Men 8 ay en beğenilen
Zaten youtube boyle vıdeolarla dolu. Kendiniz sağlamlık testi yapsanız neyse ama baska bır kanalın yaptıgı vıdeoyu alıp buraya haber olarak koymanız çok saçma.
Zaten youtube boyle vıdeolarla dolu. Kendiniz sağlamlık testi yapsanız neyse ama baska bır kanalın yaptıgı vıdeoyu alıp buraya haber olarak koymanız çok saçma....
Devamını Gör
Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 8 ay
Videoyu izlemedim sözüm meclisten dışarı. sağlamlık testi diyip arabayla üstünden geçenler var. Sağ ol kardeş arabayla ezwcektim zaten ben telefonu, kırılıyorsa ezmem.
Videoyu izlemedim sözüm meclisten dışarı. sağlamlık testi diyip arabayla üstünden geçenler var. Sağ ol kardeş arabayla ezwcektim zaten ben telefonu, kırılıyors...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 8 ay Barni Moloztaş
Onların maksatı izlenme gelsin youtube'dan paralar aksın. 50 kalibre silahla konsol, telefon vs. parçalayanlar da var.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dogukankaya844 7 ay
Kamera lensi safir yazmış apple sitesine adam gerçek safir ekran saat getirdi kamera çizildi saat çizilmedi applenin yalanları...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bakyol 7 ay
Adam Amerika boykot yapıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jack Rabbit Slims 7 ay
Bunun yanı sıra kamera lensleri ise safir cam ile koruma altına alınmış.

Saçma sapan bir haber yapmışsınız, Jerry'nin videosunu koymuşsunuz bari adamın dediğini de haber metnine yazsaydınız.
Ön camın da, kamera camının da önceki iPhonelardan dayanıklılık anlamında bir farkı yok ve safir falan da değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rockndarkk 7 ay
Bu videoya +18 koymak gerek kendime yapılmış gibi hissettim fiyatını düşününce:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetdemirci 7 ay
Bu kadar pahalı telefona hava yastıkları da koymuşlardir illa ki ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burgfb 7 ay
Safir kamera camını safir saatle kıyaslaması süper olmuş. Herkes ing biliyordur ama yinede altyazıyı aktif ederseniz apple a iyi giydirmiş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 7 ay
Videoyu izlemeyenler için söyleyeyim ekran diğer marka ekranlar ile aynı oranda çiziliyor. Çok sağlam değil
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huhuq 7 ay
garip garip testler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 7 ay
Onedio girmedim ama enterasan?? Sıf click için al başkasının videosunu hangi sevgi emekti

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HIGHER 8 ay
En önemli testi yapmamış, yere düşme testi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9248 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iphone xs max, iphone xs max ne kadar sağlam ve
7 etiket daha iphone xs max dayanıklılık iphone xs max dayanıklılık testi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede iPhone MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Kaliforniya bağlantılı cihazların varsayılan güçsüz şifrelerini yasaklıyor 7 ay Anadolu Isuzu, Aselsan destekli ilk yerli elektrikli kamyonunu tanıttı 7 ay Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bilim insanlarına “Ülkemize geri dönün” çağrısı 7 ay 8 GB RAM'li LG V40 ThinQ+ geliyor 7 ay Apple'ın kablosuz şarj standı AirPower'ın neden geciktiği belli oldu 7 ay Gümüş renkli Huawei Mate 20 çalışırken görüntülendi 7 ay Asus’dan FPS oyunları için ROG Delta kulaklık serisi 7 ay Japon yetkililer saldırıya uğraya kripto para borsasını incelemeye aldı 7 ay Piyasalar oldukça kararsız 7 ay Comcast, İngiliz medya şirketi Sky'ı satın almak için 39 milyar dolarlık teklif sundu 7 ay Peygamberdevesi ilk kez doğal ortamında balık avlarken gözlemlendi 8 ay AMD işlemci pazarında payını üçe katlayabilir 8 ay Küçük arazi canavarı 2019 Suzuki Jimny'nin fiyatı belli oldu 8 ay FM 2019’a Pazartesi günü zam geliyor! 8 ay Türkkuşu T 19-A, TEKNOFEST'in ilgi odağı oldu 8 ay LG G7 ThinQ F/P telefonu mu oldu? "LG G7 ThinQ incelemesi" 8 ay Sürücüsüz bir iş makinesi, cam labirentten çıkabilir mi? 8 ay Huawei Mate 20 Pro'nun resmi aksesuarları sızdı: Mate 20 Pro tasarımı kesinleşti 8 ay Peugeot 504 Coupe elektrikli ve otonom olarak geri geldi: Karşınızda e-Legend 8 ay Uyarlanabilir RGB Led'li Logitech G560 Oyun Ses Sistemi İncelemesi 8 ay GÖRÜNTÜLENEN iPhone XS Max ne kadar dayanıklı? Sonraki Kenan Sofuoğlu, F16 ve F1 aracına karşı yarıştı 8 ay Bitmain'den 7nm'lik madencilik çipi 8 ay ZTE Nubia Z18S’in özellikleri TENAA’da listelendi 8 ay Yeni James Bond filmini yönetecek isim belli oldu 8 ay Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy F Gorilla Glass ile korunmayacak 8 ay OnePlus 6’ya Android 9 Pie güncellemesi geldi 8 ay Huawei’in ilk katlanabilir akıllı telefonu 5G desteği ile geliyor 8 ay Brezilya’da bankalara kripto para manipülasyonu soruşturması 8 ay DevOpsDays İstanbul 2018, üçüncü kez yazılım dünyasını bir araya getirdi 8 ay Galaxy S10 model numaraları sızdırıldı. Üç farklı S10 tanıtılacak! 8 ay Akıllı asistanlar evinizi de gözetleyecek 8 ay Yeni Google Pixelbook’un görüntüleri yayınlandı 8 ay Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt: İnternet iki kutba ayrılacak 8 ay Petro küresel ticarete açılıyor 8 ay Beş günde değerini üçe katlayan Ripple'a Türkiye'den yoğun ilgi 8 ay Facebook artık siyasal kampanyalara destek hizmeti sunmayacak 8 ay Spider-Man PS4 oyun fiyatına büyük zam! 8 ay Haftaya BİM marketlerde Razer ürünleri, A101 marketlerde General Mobile Discovery var 8 ay Cube Escape: Paradox indirmeye sunuldu 8 ay Google, Gmail hesaplarına ait verileri paylaşmaya devam ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim