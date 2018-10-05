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iPhone XS Max mercek altında: Kutu açılışı ve ilk izlenimler

7 ay
21,1b
1
iPhone
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın yeni nesil iPhone XS Max modeli elimizde. Bu videoda telefonun kutu açılışını gerçekleştirip kullanıyor ve ilk performans değerlerini, tasarım kıyaslamasını ve kamera örneklerini paylaşıyoruz
Apple'ın yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli iPhone XS Max elimizde. Bu videomuzda kutusundan çıkartıp, kullanıyor ve ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz. 

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burgfb 7 ay en beğenilen
Video için teşekkürler. Ben hiç apple kullanmadım. Bazı kısıtlamaları yüzünden hep uzak durdum. En önemlisi sd kart girişiydi. Ama şimdiye kadar apple ların mono ses ile video kaydettiğini şimdi öğrendim. Bu nasıl saçmalık yıllardır tüm telefonlar stereo ses kaydı yapıyor hatta lg v20 3 microfon koymuştu diye hatırlıyorum. Nasıl böyle basit birşeyden insanları mahrum bırakıyorlar anlamıyorum. Benim 12 senelik sony kameramda bile videoda stereo ses var.
Video için teşekkürler. Ben hiç apple kullanmadım. Bazı kısıtlamaları yüzünden hep uzak durdum. En önemlisi sd kart girişiydi. Ama şimdiye kadar apple ların mon...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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Sazankiller 7 ay
Mesut nerde ipon u elleyince sevinçten havalara uçardı
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defected 7 ay burgfb
burgfb
Video için teşekkürler. Ben hiç apple kullanmadım. Bazı kısıtlamaları yüzünden hep uzak durdum. En önemlisi sd kart girişiydi. Ama şimdiye kadar apple ların mono ses ile video kaydettiğini şimdi öğrendim. Bu nasıl saçmalık yıllardır tüm telefonlar stereo ses kaydı yapıyor hatta lg v20 3 microfon koymuştu diye hatırlıyorum. Nasıl böyle basit birşeyden insanları mahrum bırakıyorlar anlamıyorum. Benim 12 senelik sony kameramda bile videoda stereo ses var.

telefonun bildirim sesini değiştiremiyorsunuz bu ne ki :)

100 uygulamadan 98’i aynı ses ile bildirim veriyor

apple’a sorsan uygulama geliştiricilere bırakıyor

rezilliğin dibi resmen

inanılmaz
burgfbVideo için teşekkürler. Ben hiç apple kullanmadım. Bazı kısıtlamaları yüzünden hep uzak durdum. En önemlisi sd kart girişiydi. Ama şimdi...
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wtersad 7 ay
enayi kazıklama telefonu olduğu kanıtlandı RIP Apple
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aycibin 7 ay
Herseyi gectim de telefon sarj olmuyor kabloyla.o biraz sıkıntı :)
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blue7 7 ay
Erdi hocam Spotify veya Youtube'da müzik/şarkı listen var mı? Varsa paylaşabilir misin rica etsem. Bikaç defadır inceleme videolarında çaldığın şarkılara dek geliyorum ve son derece güzel parçalar.
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Sleeper 7 ay
10 bin para ver çentikli olsun
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Rikudou 7 ay Sleeper
Note 9 kullanıyorum, alt ve üst kenar boşluklara bakarsanız çentiğin iyi bir çözüm olabileceğini görürsünüz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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TurboBoosted 7 ay
Öküz alırız o paraya
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homebird 7 ay
Kutudaki şarj cihazında, hızlı şarj özelliği yok. Rezillik.
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System Lord 7 ay
huwaei p20 pro ile mutluyum hiç gerek yok iosmuş applemış elmaymış enayi telefonu :)
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210507 7 ay System Lord
Enayi telefonu değil iphone artık herkesin alabileceği telefon olmaktan çıkmış zenginlerin alabileceği bir telefon olmuş. Olay bu
Sizin yorum biraz kedinin uzanamayacağı ciğere mundar demesine benzemiş.
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teknokaptan 7 ay
Erdi bey videoyu izlemeden yorum yapan bir değilim ama konu sen olunca ne diyeceğini bildiğim için izlemeden yazıyorum.çok ayrıntıya giriyorsunuz atomu böler gibi bu yüzden sizi dinlemek işkence geliyor video izlemeden yorum yapmak güzelmiş.çünkü sizin neler söyleyeceğinizi tahmin ediyorum buda güzel.ama bir tesellim var mesut bey sizin yerinize gereken eleştiriyi söylüyor videolarda.
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MR.BERK 7 ay
Videonun son saniyesinde hesap makinesi açılması manidar :)
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marseltalon 7 ay
Hızlı şarj yoksa, çöp...
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