iPhone XS Max mercek altında: Kutu açılışı ve ilk izlenimler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple'ın yeni nesil iPhone XS Max modeli elimizde. Bu videoda telefonun kutu açılışını gerçekleştirip kullanıyor ve ilk performans değerlerini, tasarım kıyaslamasını ve kamera örneklerini paylaşıyoruz
Apple'ın yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli iPhone XS Max elimizde. Bu videomuzda kutusundan çıkartıp, kullanıyor ve ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz.
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telefonun bildirim sesini değiştiremiyorsunuz bu ne ki :)
100 uygulamadan 98’i aynı ses ile bildirim veriyor
apple’a sorsan uygulama geliştiricilere bırakıyor
rezilliğin dibi resmen
inanılmaz