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iPhone için hazırlanan Clone Camera Pro uygulaması güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPhone için hazırlanan Clone Camera Pro uygulaması güncellendi
iPhone kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Clone Camera Pro uygulaması, yeni eklenen özellikler ile 2.0.3 sürümüne güncellendi.
Tek bir fotoğraf içerisinde kişilerin birden fazla poz ile bulunmasına imkan sağlayan ve bünyesinde birçok filtresi barındıran Clone Camera Pro, oldukça basit ara yüzüyle de basit bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor. Yeni sürümüyle ara yüzü üzerinde geliştirmeler yapılan, fotoğraf sırasında değişiklik yapabilme özelliği eklenen, gelişmiş ayar seçenekleri gelen, 6 fotoğrafı birleştirebilen ve genel olarak birleştirme performansı ciddi oranda arttırılan uygulama, ayrıca hazırlanan fotoğrafları artık çok daha kolay bir şekilde paylaşabiliyor.
iOS 5.1 ve üzeri iPhone modelleri için 3,59 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Clone Camera Pro uygulamasına direk olarak buradan ya da Apple Store üzerinden ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id557861125?mt=8 Yorum Yaz
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