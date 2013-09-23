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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone ve iPad uyumlu Flickr uygulaması Flickring, iOS 7'ye özel tasarım değişikliklerine kavuştu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPhone ve iPad uyumlu Flickr uygulaması Flickring, iOS 7'ye özel tasarım değişikliklerine kavuştu
Sunduğu yüksek depolama alanı, yapılan değişiklikler ile gelişen kullanım özellikleri ve fotoğraf yanında video depolama desteğiyle de öne çıkan Flickr servisi için hazırlanan Flickring isimli uygulama, iOS 7'ye özel tasarım değişiklikleriyle güncellendi.
Kullanıcıların Flickr hesaplarına fotoğraf ve video yüklemesine imkan sağlayan ve ayrıca hesabın görüntülemesi, düzenlemesi ve geniş paylaşma seçenekleriyle kontrol edilmesine izin veren Flickring, iOS cihazlar üzerinden AirPlay desteğiyle Apple TV'ye kablosuz veri aktarımı da yapabiliyor. Hem iPhone hem de iPad için yapılan 2.0 güncellemesiyle iOS 7'ye özel yeniden tasarlanmış çok daha sade bir ara yüze, yenilenmiş uygulama simgesine, performans geliştirmelerine ve hata düzeltmelerine kavuşan uygulama, gezinme konusunda da eskiye oranla daha etkili bir yapı ortaya koyabiliyor.
iPhone için 5,49 TL, iPad içinse 6,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen güncellene Flickring uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/app/flickring-hd-for-flickr/id489985663 Yorum Yaz
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