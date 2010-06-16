iPhone 4'ün teslimat tarihi yeniden ertelendi, stoklarda ciddi sıkıntı yaşanıyor olabilir

Haber Editörü
Apple, Türkiye'e göre akşam saatlerinde 1 gün içersinde 600,000 adet iPhone 4 ön satışı yaptığını duyurmuştu. Firma 24 Haziran için ayırdığı internet mağazasının stoklarını tüketince, yeni teslimat tarihini 2 Temmuz'a ötelemişti. Ancak bu ötelemenin üzerinden çok geçmeden Apple, ikinci stoğu da tüketti ve internet mağazasından satın alınacak iPhone 4'lerin yeni teslimat tarihini 14 Temmuz'a erteledi. Kısacası şu andan itibaren çevrimiçi Apple Store'dan iPhone 4 alan kullanıcılar telefonlarını ancak 1 ay sonra ellerine alabilecekler.
Beklenmedik talep karşısında stoklarda sıkıntı yaşandığının habercisi olan bu ertelemelerin, iPad'de olduğu gibi, diğer ülkelerdeki satışa sunulma tarihini etkilemesi muhtemel görünüyor.
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Hocam bu haber hangi ülke için?
Edit: Yalnızca US için. İngiltere'de hala 2.Temmuz gözüküyor. Amerika içi ayrılan stoklar tükenmiş durumda.
Onlar artık paraya para demiyorlar, "iphone" diyorlar.
evet haklısın.. diğer firmalar iş gücünü birçok model üzerinde paylaştırırken apple sadece tek bir ürüne odaklanıyor ve ortaya harikalar çıkarıyor.. bence diğer firmalarında takip etmesi gereken politika bu olmalı.. bir tane çıkar adam gibi çıkar.. yüz tane telefonun hangi biri üzerinde ne kadar zaman ayıracanda adam gibi birşey yapacan.. işte apple tüm çıplaklığı ile ortada bu stratejinin ne kadar doğru olduğunun en güzel ispatı ortada canlı canlı yaşanmakta...
Apple sadece bir kısım sınıfı doyuruyor. Nokia ve diğer markalar Her kısımın ihtiyacına göre üretim yapıyor. Dünyada telefon kullanan herkesin Apple İphone alıcak gücü var mı ?