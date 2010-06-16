iPhone 4'ün teslimat tarihi yeniden ertelendi, stoklarda ciddi sıkıntı yaşanıyor olabilir

Apple, Türkiye'e göre akşam saatlerinde 1 gün içersinde 600,000 adet iPhone 4 ön satışı yaptığını duyurmuştu. Firma 24 Haziran için ayırdığı internet mağazasının stoklarını tüketince, yeni teslimat tarihini 2 Temmuz'a ötelemişti. Ancak bu ötelemenin üzerinden çok geçmeden Apple, ikinci stoğu da tüketti ve internet mağazasından satın alınacak iPhone 4'lerin yeni teslimat tarihini 14 Temmuz'a erteledi. Kısacası şu andan itibaren çevrimiçi Apple Store'dan iPhone 4 alan kullanıcılar telefonlarını ancak 1 ay sonra ellerine alabilecekler.

Beklenmedik talep karşısında stoklarda sıkıntı yaşandığının habercisi olan bu ertelemelerin, iPad'de olduğu gibi, diğer ülkelerdeki satışa sunulma tarihini etkilemesi muhtemel görünüyor.