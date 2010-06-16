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iPhone 4'ün teslimat tarihi yeniden ertelendi, stoklarda ciddi sıkıntı yaşanıyor olabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,2b
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Apple, Türkiye'e göre akşam saatlerinde 1 gün içersinde 600,000 adet iPhone 4 ön satışı yaptığını duyurmuştu. Firma 24 Haziran için ayırdığı internet mağazasının stoklarını tüketince, yeni teslimat tarihini 2 Temmuz'a ötelemişti. Ancak bu ötelemenin üzerinden çok geçmeden Apple, ikinci stoğu da tüketti ve internet mağazasından satın alınacak iPhone 4'lerin yeni teslimat tarihini 14 Temmuz'a erteledi. Kısacası şu andan itibaren çevrimiçi Apple Store'dan iPhone 4 alan kullanıcılar telefonlarını ancak 1 ay sonra ellerine alabilecekler.

Beklenmedik talep karşısında stoklarda sıkıntı yaşandığının habercisi olan bu ertelemelerin, iPad'de olduğu gibi, diğer ülkelerdeki satışa sunulma tarihini etkilemesi muhtemel görünüyor.


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ejlover 9 yıl
Shady


Apple, Türkiye'e göre akşam saatlerinde 1 gün içersinde 600,000 adet iPhone 4 ön satışı yaptığını duyurmuştu. Firma 24 Haziran için ayırdığı internet mağazasının stoklarını tüketince, yeni teslimat tarihini 2 Temmuz'a ötelemişti. Ancak bu ötelemenin üzerinden çok geçmeden Apple, ikinci stoğu da tüketti ve internet mağazasından satın alınacak iPhone 4'lerin yeni teslimat tarihini 14 Temmuz'a erteledi. Kısacası şu andan itibaren çevrimiçi Apple Store'dan iPhone 4 alan kullanıcılar telefonlarını ancak 1 ay sonra ellerine alabilecekler.


Beklenmedik talep karşısında stoklarda sıkıntı yaşandığının habercisi olan bu ertelemelerin, iPad'de olduğu gibi, diğer ülkelerdeki satışa sunulma tarihini etkilemesi muhtemel görünüyor.




Hocam bu haber hangi ülke için?

Edit: Yalnızca US için. İngiltere'de hala 2.Temmuz gözüküyor. Amerika içi ayrılan stoklar tükenmiş durumda.
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SenefrU 9 yıl
şirkette demekki bu kadar kısa sürede bu denli rağbet göreceğini tahmin edemedi ki bu şekilde çözüm arayışlarına girdiler.ayrıca şöyle bi durum oluşacak yakın bir zamanda ıphone 4 ü satın alma aşamasında olupta kararsız olanlar yada başka modeller üzerinde yoğunlaşmış tüketiciler de bu yoğun rağbet yüzünden etkilenecek ve bu kişilerin çoğuda ıphone yönelecek olabilir düşünceme göre .hani bi "sürü psikolojisi" tanımı varya o misal insanlar apple a daha fazla yönelecek..sonuç olarak tüketiciler için beklemek adına sıkıntılı ama üretici firma apple adına da muhteşem bir başlangıç olacaktır.bu işin sonunu göremiyorum
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TRaMbLeN 9 yıl
@Commander
Onlar artık paraya para demiyorlar, "iphone" diyorlar.
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eso_da 9 yıl
ne alemsiniz gayet dogal olabilir stoklar yetişmemiş olabilir belki de bir zamanlar sansasyon oldugunda iki kasa modeli arasında tereddütte kaldıklarından çok yakın zaman içinde seri üretime geçmiş olsalar diye düşünüyorum .bu sebeple de o kadar kısa sürede milyonlar üretilecek halleri yokya
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toonjai 9 yıl
biri şu elmayı durdursun artık :D
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Chidori 9 yıl
şu merer ne zaman gelecek ülkemize Allah askına .
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LeyLu 9 yıl
tek isteğim eylül başına kadar NY daki bestbuylardan birinde kontratsız olarak satılması
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Batuist 9 yıl
gun
6/16/2010 Saat: 11:06 PM
Tek model satsa bence Nokia'da yetiştiremez adamlar senede bir model çıkartıyor oda tutuyor doğal olarak.

evet haklısın.. diğer firmalar iş gücünü birçok model üzerinde paylaştırırken apple sadece tek bir ürüne odaklanıyor ve ortaya harikalar çıkarıyor.. bence diğer firmalarında takip etmesi gereken politika bu olmalı.. bir tane çıkar adam gibi çıkar.. yüz tane telefonun hangi biri üzerinde ne kadar zaman ayıracanda adam gibi birşey yapacan.. işte apple tüm çıplaklığı ile ortada bu stratejinin ne kadar doğru olduğunun en güzel ispatı ortada canlı canlı yaşanmakta...
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anorexia 9 yıl
bu olayı sadece yılda bir çıkarmakla sınırlandırmamak lazım elbetteki etkisi vardır bunda ancak iphone dan sonra herkes iphonu taklit edip touch screen e geçti , bu kadar zaman geçmesine rağmen iphone un dokunmatik ekranına yaklaşan kaç telefon var acaba, yılda bir çıkarıyorlar ve yoğunlaşıorlar doğru ancak adamlar telefonu yeniden icat ediyorlar, devrim yaratıyorlar
Batuist

gun
6/16/2010 Saat: 11:06 PM
Tek model satsa bence Nokia'da yetiştiremez adamlar senede bir model çıkartıyor oda tutuyor doğal olarak.

evet haklısın.. diğer firmalar iş gücünü birçok model üzerinde paylaştırırken apple sadece tek bir ürüne odaklanıyor ve ortaya harikalar çıkarıyor.. bence diğer firmalarında takip etmesi gereken politika bu olmalı.. bir tane çıkar adam gibi çıkar.. yüz tane telefonun hangi biri üzerinde ne kadar zaman ayıracanda adam gibi birşey yapacan.. işte apple tüm çıplaklığı ile ortada bu stratejinin ne kadar doğru olduğunun en güzel ispatı ortada canlı canlı yaşanmakta...
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FbA3* 9 yıl

Batuist

gun
6/16/2010 Saat: 11:06 PM
Tek model satsa bence Nokia'da yetiştiremez adamlar senede bir model çıkartıyor oda tutuyor doğal olarak.

evet haklısın.. diğer firmalar iş gücünü birçok model üzerinde paylaştırırken apple sadece tek bir ürüne odaklanıyor ve ortaya harikalar çıkarıyor.. bence diğer firmalarında takip etmesi gereken politika bu olmalı.. bir tane çıkar adam gibi çıkar.. yüz tane telefonun hangi biri üzerinde ne kadar zaman ayıracanda adam gibi birşey yapacan.. işte apple tüm çıplaklığı ile ortada bu stratejinin ne kadar doğru olduğunun en güzel ispatı ortada canlı canlı yaşanmakta...



Apple sadece bir kısım sınıfı doyuruyor. Nokia ve diğer markalar Her kısımın ihtiyacına göre üretim yapıyor. Dünyada telefon kullanan herkesin Apple İphone alıcak gücü var mı ?
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gun 9 yıl
Tek model satsa bence Nokia'da yetiştiremez adamlar senede bir model çıkartıyor oda tutuyor doğal olarak.
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AhmedKaymakcı 9 yıl
ah şu cihazlar erken erken gelse türkiyeye
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chamicals2 9 yıl
adamlar stok yetiştiremiyor nokia kıskançlıktan çatlar herhalde :)
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BladesTR 9 yıl
aynı tas aynı hamam değişen birşey yok..
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KayhanKaan 9 yıl
İphone bu sefer ortalığı yıkacak anlaşılan.
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