iPhonedo ile E3 sohbeti

Genel Yayın Yönetmeni
|Mesut şu lavuğa pas vermeyin, yüzünüze gülüp arkanızdan konuşuyor, bkz. Hakkı Alkan, kıskanç hıyarın teki, Amerika bozmuş bunu
|Çok youtube kullanmam ve takip de etmem kanalları ama iphonedo bence tr için parlayan bir isimdi tech videoları için ama sıkıntı şu bizim kitle yetersiz kaldı. Adam da ingilizce çekmeye başladı şuan eşiyle baya güzel videolar çekiyorlar büyük ihtimal baya büyüyecek bu gidişle o kanal. Şarkı falan yazmış bir adam çok kaliteli
|Bu adam müthiş yahu. Hiç iphone sahibi ol(a)madim. Ama iphonedo ile gecen 7 senede hep videolari ile yuzumu guldurdu.
|Mesut şu lavuğa pas vermeyin, yüzünüze gülüp arkanızdan konuşuyor, bkz. Hakkı Alkan, kıskanç hıyarın teki, Amerika bozmuş bunu
|iphonedonun morali bozuk gibi :D
|Arkadaki zombiyle biri fotoğraf çektirsin yazık tek başına takılıyo.
|iPhone’da nicki değiştiricekti
|Güzel bir sohbet. Teşekkürler.