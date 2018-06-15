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iPhonedo ile E3 sohbeti

11 ay
11,4b
1
Oyun Konsolları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Faruk Korkmaz nam-ı diğer iPhonedo ile E3 fuarın bir araya geldik ve güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Oyunlar ve E3 üzerine değerlendirmelerimizin yer aldığı video sizlerle.
E3 oyun fuarında iPhonedo ile yan yana gelip video çekmemek olmaz. E3 değerlendirmemiz sizlerle. 

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axiprens 11 ay en beğenilen
Mesut şu lavuğa pas vermeyin, yüzünüze gülüp arkanızdan konuşuyor, bkz. Hakkı Alkan, kıskanç hıyarın teki, Amerika bozmuş bunu
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marmaradishastası 11 ay
Çok youtube kullanmam ve takip de etmem kanalları ama iphonedo bence tr için parlayan bir isimdi tech videoları için ama sıkıntı şu bizim kitle yetersiz kaldı. Adam da ingilizce çekmeye başladı şuan eşiyle baya güzel videolar çekiyorlar büyük ihtimal baya büyüyecek bu gidişle o kanal. Şarkı falan yazmış bir adam çok kaliteli
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napolyon94 11 ay
Bu adam müthiş yahu. Hiç iphone sahibi ol(a)madim. Ama iphonedo ile gecen 7 senede hep videolari ile yuzumu guldurdu.
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axiprens 11 ay en beğenilen
Mesut şu lavuğa pas vermeyin, yüzünüze gülüp arkanızdan konuşuyor, bkz. Hakkı Alkan, kıskanç hıyarın teki, Amerika bozmuş bunu
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kolerak9 11 ay
iphonedonun morali bozuk gibi :D
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Eeltorm 11 ay
Arkadaki zombiyle biri fotoğraf çektirsin yazık tek başına takılıyo.
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nefendim 11 ay
iPhone’da nicki değiştiricekti
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Whippoorwill 11 ay
Güzel bir sohbet. Teşekkürler.
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