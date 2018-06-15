iPhonedo ile E3 sohbeti

Faruk Korkmaz nam-ı diğer iPhonedo ile E3 fuarın bir araya geldik ve güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Oyunlar ve E3 üzerine değerlendirmelerimizin yer aldığı video sizlerle.

E3 oyun fuarında iPhonedo ile yan yana gelip video çekmemek olmaz. E3 değerlendirmemiz sizlerle.