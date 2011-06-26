iPhone'u kıran ünlü hacker George Hotz, Facebook için çalışmaya başladı

iPhone'u kırarak tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyan, PlayStation 3 için yaptığı modifikasyon nedeniyle Sony ile davalık olan modern zamanların en ünlü hackerı George Hotz (Geohotz) dünyanın en büyük sosyal ağ platformu Facebook için çalışmaya başladı.

Teknoloji devi pek çok firmanın peşinden koştuğu genç hacker Geohotz, resmi Facebook profilinde, sosyal ağ için çalışmaya başladığını doğruladı. Facebook'ta tam olarak nasıl bir görev üstlendiği bilinmeyen George Hotz'un, Spartan kod adını taşıyan yeni HTML5 uygulama mağazası projesinde görev aldığı dedikoduları da yapılmıyor değil.