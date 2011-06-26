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iPhone'u kıran ünlü hacker George Hotz, Facebook için çalışmaya başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
52,9b
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76
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone'u kıran ünlü hacker George Hotz, Facebook için çalışmaya başladı
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iPhone'u kırarak tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyan, PlayStation 3 için yaptığı modifikasyon nedeniyle Sony ile davalık olan modern zamanların en ünlü hackerı George Hotz (Geohotz) dünyanın en büyük sosyal ağ platformu Facebook için çalışmaya başladı.
Teknoloji devi pek çok firmanın peşinden koştuğu genç hacker Geohotz, resmi Facebook profilinde, sosyal ağ için çalışmaya başladığını doğruladı. Facebook'ta tam olarak  nasıl bir görev üstlendiği bilinmeyen George Hotz'un, Spartan kod adını taşıyan yeni HTML5 uygulama mağazası projesinde görev aldığı dedikoduları da yapılmıyor değil. 
iPhone'u kıran ünlü hacker George Hotz, Facebook için çalışmaya başladı
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Jason Becker 8 yıl en beğenilen
Citizen döver la bunu
3 Yanıt Yanıtla +92
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Ethnicity 8 yıl
Amaçları bu değil mi zaten?Bu tür şeyleri kırarak kendini kanıtlayıp böyle büyük şirketlerden iş teklifi almak için reklam yapmış oluyorlar bir nevi!!Hatta biraz daha derinleştirerek "amerikanın kendi ürettiği adamlar" diyebiliriz,amerikan televizyonlarında manşet olan haberler ertesi günü tüm dünyada manşet olmuyor mu? Çok iyi hatırlıyorum,daha iphone çıkmadan önce her gazete ilk sayfadan vermiştir bu aletin haberini.Neymiş millet 2 gündür kamp kurmuş alışveriş merkezinin açılmasını bekliyormuş,birde uzuuunca bi kuyruk oluşturmuş insan resmi koymuşlardı..Ne oldu amerikada manşet olan haber ile apple şu anda dünyanın en varlıklı şirketi..
Ekonomik krizde apple'ın her yıl kasasına nakit milyar dolarlar doldurması herhalde tesadüf olmasa gerek..
Bir örnekte dh manşetlerinde verelim,LulzSec diye bir hacker grubu dağılmış ve bu haber yapılıyor..Yahu bunlar kimdir?yasal bir şirketmi ki bukadar rahat bir şekilde ortada dolaşabiliyorlar,yada bu haberleri kim veriyor???Ha bi bunlar akıllı zaten,ışınlanma yetenekleri olsa gerek ki bir türlü yakalanamıyorlar..İsteseler ertesi günü yakalyıp hapse atarlar adamları,amaç farklı olunca daha böyle haberler çok görürüz....
Neyse çok uzattım sanırım,demek istediğim amerika istese yarın bu resimdeki gibi bir çocuğu daha ünlü yapıp kendi amerikan şirketlerinin parasına para katar...Anlayan anlamıştır herhalde :)
Amaçları bu değil mi zaten?Bu tür şeyleri kırarak kendini kanıtlayıp böyle büyük şirketlerden iş teklifi almak için reklam yapmış oluyorlar bir nevi!!Hatta bira...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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U_şen 8 yıl
güzel bir gelişme, bu tür adamların bu tür işlerde çalıştırılması gerekiyor , yoksa rahat durmuyorlar
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gfbekir 7 yıl
hayirlisi olsun ne diyelim
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DH Misafiri 7 yıl
tam aradığım konu güzel bir makale olmuş :)
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J'aime le gâteau 7 yıl
Wikipediada firmada ne konumda olduğu bilinmesede haziran 2011 de facebook tarafından işe alındığı söyleniyor sanırım sadece hacklemesin diye para veriyorlar :)


en.wikipedia.org/...


Employment by Facebook

On June 27, 2011, it was reported[35] that Hotz had been hired by Facebook. However, according to a CNet[36] article, he had actually been employed since May, which was confirmed by Facebook. It is unknown what his role at the company is.
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DH Misafiri 8 yıl
göz leri kanlanmış
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96kbpsilegireninsan 8 yıl

DH Misafiri

göz leri kanlanmış








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216azimkar 8 yıl
gerçekten çok başarılı biri, insan zihninin alamadığı bir zekaya sahip bilgisayarın kontrolu onda 2.el eşya alanlar gibi aynı ikincielesyaalanyer.com/...
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XGNUX 8 yıl
worldwidewild
bizim CAMUR at izi kalsın, ben yapamadım ya elalem asla yapamaz, diyen sevgili forum lamerları, adamın kim oldugunu dünya biliyor siz hala yok lamer yok velet yok cocuk diyin, aha işde bu kafa yuzunden ancak facebookda kameraea size soyunan kızları kaydedip amatör sitelerinde paylaşır DAHA DA ötesini yapamazsınız.




dervişin neyse fikri odur zikri, hocam sen aynı tabakta yemekmi yedin adamla :) hacker hackerim demez
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XGNUX 8 yıl
Lamercan :)
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Volkanbaba 8 yıl
Dahi demekki
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alpa07 8 yıl
İyi çocuktur kendısı gecen ziyarete geldı elimi öptü.hediye olarak bana 1.000.000 dolar havale yaptı.
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x-maTRock 8 yıl
George Hotz'un facebook hesabını arayanlar için; facebook.com/...
Yorum atan kişiler arasında Luke St.Clair adında birisi var, bu kişiyi facebookdan arayıp ya da direk facebook.com/... burdan bulup duvarına girin ve 20 haziranda paylaştığı bir bağlantının üstünde bu kişinin arkadaş olduğu 3 kişi var bunlardan biriside George Hotz :) buda hesabı: facebook.com/... :)
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İrfan 8 yıl

x-maTRock

George Hotz'un facebook hesabını arayanlar için;
facebook.com/...

Yorum atan kişiler arasında Luke St.Clair adında birisi var, bu kişiyi facebookdan arayıp ya da direk facebook.com/... burdan bulup duvarına girin ve 20 haziranda paylaştığı bir bağlantının üstünde bu kişinin arkadaş olduğu 3 kişi var bunlardan biriside George Hotz :) buda hesabı: facebook.com/... :)

Adam Sherlock Holmes.

Şaka bir yana gerçekten güzel tespit.
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