iPhone'u kıran ünlü hacker George Hotz, Facebook için çalışmaya başladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
iPhone'u kırarak tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyan, PlayStation 3 için yaptığı modifikasyon nedeniyle Sony ile davalık olan modern zamanların en ünlü hackerı George Hotz (Geohotz) dünyanın en büyük sosyal ağ platformu Facebook için çalışmaya başladı.
Teknoloji devi pek çok firmanın peşinden koştuğu genç hacker Geohotz, resmi Facebook profilinde, sosyal ağ için çalışmaya başladığını doğruladı. Facebook'ta tam olarak nasıl bir görev üstlendiği bilinmeyen George Hotz'un, Spartan kod adını taşıyan yeni HTML5 uygulama mağazası projesinde görev aldığı dedikoduları da yapılmıyor değil.
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Ekonomik krizde apple'ın her yıl kasasına nakit milyar dolarlar doldurması herhalde tesadüf olmasa gerek..
Bir örnekte dh manşetlerinde verelim,LulzSec diye bir hacker grubu dağılmış ve bu haber yapılıyor..Yahu bunlar kimdir?yasal bir şirketmi ki bukadar rahat bir şekilde ortada dolaşabiliyorlar,yada bu haberleri kim veriyor???Ha bi bunlar akıllı zaten,ışınlanma yetenekleri olsa gerek ki bir türlü yakalanamıyorlar..İsteseler ertesi günü yakalyıp hapse atarlar adamları,amaç farklı olunca daha böyle haberler çok görürüz....
Neyse çok uzattım sanırım,demek istediğim amerika istese yarın bu resimdeki gibi bir çocuğu daha ünlü yapıp kendi amerikan şirketlerinin parasına para katar...Anlayan anlamıştır herhalde :)