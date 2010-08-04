iPhone'unuzu eski telefonlara dönüştürmek ister misiniz?

Apple, 3. parti aksesuar tasarımcıları için ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Apple iPhone 3G, 3GS ve iPhone 4 için hazırlanan bir aksesuar ile iPhone cep telefonlarını geçmişte kullanılan cep(!) telefonlarına dönüştürebilirsiniz. Speaker System & Charger adı verilen aksesuar ile iPhone cep telefonlarını hem sarj edebilir hem de klasik bir telefon gibi kullanabilirsiniz. Harici olarak hoparlöre sahip olan Speaker System & Charger isimli aksesuarda küçük bir LCD ekran, FM radyo ve alarm gibi özellikler de unutulmamış. Piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Speaker System & Charger ile iPhone'un nasıl bir hal alacağını aşağıdaki videoya bakarak tahmin edebilirsiniz.

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