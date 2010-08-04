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iPhone'unuzu eski telefonlara dönüştürmek ister misiniz?

Speaker System & Charger ile iPhone'lar eski cep (!) telefonlarına dönüşüyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,3b
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31
iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iPhone'unuzu eski telefonlara dönüştürmek ister misiniz?
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Apple, 3. parti aksesuar tasarımcıları için ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Apple iPhone 3G, 3GS ve iPhone 4 için hazırlanan bir aksesuar ile iPhone cep telefonlarını geçmişte kullanılan cep(!) telefonlarına dönüştürebilirsiniz. Speaker System & Charger adı verilen aksesuar ile iPhone cep telefonlarını hem sarj edebilir hem de klasik bir telefon gibi kullanabilirsiniz. Harici olarak hoparlöre sahip olan Speaker System & Charger isimli aksesuarda küçük bir LCD ekran, FM radyo ve alarm gibi özellikler de unutulmamış. Piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Speaker System & Charger ile iPhone'un nasıl bir hal alacağını aşağıdaki videoya bakarak tahmin edebilirsiniz.

iPhone'unuzu eski telefonlara dönüştürmek ister misiniz?
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iPhone'unuzu eski telefonlara dönüştürmek ister misiniz?
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Chidori 9 yıl
İcine batarya koyup oraya takında şarj olacak bı sistem yapsınlar .


Edit: oyleymis zaten .

Bence
Gayet kullanışlı sus degil o 
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mur4tkilic 9 yıl
Bunu alıp ne yapabilirim? kendime kro dedirtebilirim :)
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séquestre 9 yıl
Sahne şu an aklımda canlandı

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GoldPunch 9 yıl
Gereksiz ötesi.
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clopin 9 yıl
Ama begenmedim
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Brainy 9 yıl
iPhone'da Fark Ettiyseniz Windows Vista Yüklü.

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clopin 9 yıl
Yaratıcı fikirlere saygı duyalım yinede
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huseyincarnege 9 yıl
ZÜPER ZAÇMA BİR FİKİR HELAL ÜRATENE BAYA BOŞKALMIŞA BENZİYO :)
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JohnHancock 9 yıl
bence on numara bir ürün. ofis çalışanı olsam alırdım..
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tanak 9 yıl
ne hava atılır bununla :)
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Noxco 9 yıl
Resmen takoz
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FightForBeer 9 yıl
ofis için çok uygun bende
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Berkaius 9 yıl
neden alınırki bu düşündüm ve herhangi bi sebep bulamadım .. Üstüne birde para vericez değil mi ? ama Neden ?
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tornavida 9 yıl
Hiç de gereksiz değil bence hatta iphone4 sahipleri mutlaka kullanmalı... Malum bu cihazın anteni sayesinde telefon özelliğini de kullanmış olurlar :)))
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mo0rfin 9 yıl
Oldukça gereksiz.
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