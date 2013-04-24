iTunes mağazası ilk çeyrekte rekor gelire ulaştı





Apple'ın uygulama yanında, müzik, video, e-kitap satışı da yaptığı iTunes mazağası, 2013 mali yılı ilk çeyrekte 4.1 milyar dolar gelir ile yeni bir rekora imza attı.





Yayına başlamasının 10. yılını kutlayan iTunes, yıl bazında yüzde 28 artış kaydetti. Platform medya içeriği satışlarında 2.4 milyar dolar gelir elde ederken, uygulama mağazası, servisler ve diğer içerikler 1.7 milyar dolara erişti.





Apple mali şefi Peter Oppenheimer, App Store'dan yapılan satışların, tüm uygulama mağazalarındaki satışların yüzde 74'üne denk geldiğini belirtti. Oppenheimer saniyede 800, günde 70 milyon uygulama indirildiğini açıkladı. Mağazada toplam 850 000 uygulama mevcut ve bunların 350 bini iPad için.





Ülkemizde de resmi olarak faaliyete başlayan iTunes, 119 ülkede 35 milyon şarkı, 109 ülkede 60 000 film ve 1.7 milyon iBook e-kitap ürünü sunuyor. App Store ise 155 ülkede faaliyet gösteriyor.

http://appleinsider.com/articles/13/04/23/ahead-of-itunes-10th-anniversary-store-hits-record-4b-in-revenues-for-q2