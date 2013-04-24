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iTunes mağazası ilk çeyrekte rekor gelire ulaştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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iTunes mağazası ilk çeyrekte rekor gelire ulaştı

Apple'ın uygulama yanında, müzik, video, e-kitap satışı da yaptığı iTunes mazağası, 2013 mali yılı ilk çeyrekte 4.1 milyar dolar gelir ile yeni bir rekora imza attı.

Yayına başlamasının 10. yılını kutlayan iTunes, yıl bazında yüzde 28 artış kaydetti. Platform medya içeriği satışlarında 2.4 milyar dolar gelir elde ederken, uygulama mağazası, servisler ve diğer içerikler 1.7 milyar dolara erişti. 

Apple mali şefi Peter Oppenheimer, App Store'dan yapılan satışların, tüm uygulama mağazalarındaki satışların yüzde 74'üne denk geldiğini belirtti. Oppenheimer saniyede 800, günde 70 milyon uygulama indirildiğini açıkladı. Mağazada toplam 850 000 uygulama mevcut ve bunların 350 bini iPad için.

Ülkemizde de resmi olarak faaliyete başlayan iTunes, 119 ülkede 35 milyon şarkı, 109 ülkede 60 000 film ve 1.7 milyon iBook e-kitap ürünü sunuyor. App Store ise 155 ülkede faaliyet gösteriyor.

http://appleinsider.com/articles/13/04/23/ahead-of-itunes-10th-anniversary-store-hits-record-4b-in-revenues-for-q2 Yorum Yaz
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haisak 6 yıl en beğenilen
Ben her şeyimi orjinal almaya gayret eden birisiyim. Nasıl ben çalışıp hakkımı alıyorsam diğer insanlarınkini de veriyorum. Bu yüzden iTunes benim için büyük nimet ve son derece düzenli. Eksikleri olmasına rağmen başlangıç için çok yeterli. Karşımızda bunu oturtamamış bir Samsung ve Ubuntu var. Onlarla karşılaştırdıkça iTunes baya ileride.
Ben her şeyimi orjinal almaya gayret eden birisiyim. Nasıl ben çalışıp hakkımı alıyorsam diğer insanlarınkini de veriyorum. Bu yüzden iTunes benim için büyük ni...
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BKR-C 6 yıl
iPhone'a 2300 lira verip WhatsApp'a 1 buçuk lira veremeyen bir zihniyet var ülkemizde evet, ama yine de verilen emeğe değer verenlerimiz de var. Müzik tarafında ise ülkemizdeki iTunes Store'un gelişmesi gerektiğini düşünüyorum zira "tag"inde imlâ ve yazım hataları olan şarkılar çok Store'da. Özellikle isminde Türkçe karakterler olan şarkılarda sıkıntı var. Ceza'dan Şinanay'ı satın aldım, ama şarkı adı "Sinanay" albüm adı ise "Onno Tunc Sarkilari" şeklinde Türkçe karaktersiz şekilde gözüküyor. Bu da insanı "internetten indirir kendim editlerim daha iyi" düşüncesine itiyor. Belki ben iPod'umdaki şarkıların "ad-soyad"larının muntazam olmasına çok takıntılıyım evet ama başka bir sorun daha var Store'dan indirilen şarkılarla ilgili, o da şu: şarkıyı satın alıp doğrudan iPod'unuza indirdiğinizde ve sonrasında bilgisayarınızla eşzamanladığınızda hem şarkıyı bilgisayara aktarmıyor, hem de iPod'daki şarkının albüm kapağını siliyor. Sadece bende mi oldu bu sıkıntı bilmiyorum tabii ki. Velhâsılkelâm, Store güzeldir, candır ama sanırım Türkiye kanadında biraz daha geliştirilmesi gerek.
iPhone'a 2300 lira verip WhatsApp'a 1 buçuk lira veremeyen bir zihniyet var ülkemizde evet, ama yine de verilen emeğe değer verenlerimiz de var. Müzik tarafında...
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__Nikolaus__ 6 yıl
Sony nin telefon satislarindan elde ettigi gelirin kac kati.

Hala marka bazinda sony , samsung , htc vs yi apple ile yaristiranlar var.

Not: Yakinda s4 alacagim , bu olaya objektif bakmami engellemiyor.
Sony nin telefon satislarindan elde ettigi gelirin kac kati.Hala marka bazinda sony , samsung , htc vs yi apple ile yaristiranlar var.Not...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 6 yıl
Ben her şeyimi orjinal almaya gayret eden birisiyim. Nasıl ben çalışıp hakkımı alıyorsam diğer insanlarınkini de veriyorum. Bu yüzden iTunes benim için büyük nimet ve son derece düzenli. Eksikleri olmasına rağmen başlangıç için çok yeterli. Karşımızda bunu oturtamamış bir Samsung ve Ubuntu var. Onlarla karşılaştırdıkça iTunes baya ileride.
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haisak 6 yıl
Yaratık00
haisakBen her şeyimi orjinal almaya gayret eden birisiyim. Nasıl ben çalışıp hakkımı alıyorsam diğer insanlarınkini de veriyorum. Bu yüzden iTunes benim için büyük nimet ve son derece düzenli. Eksikleri olmasına rağmen başlangıç için çok yeterli. Karşımızda bunu oturtamamış bir Samsung ve Ubuntu var. Onlarla karşılaştırdıkça iTunes baya ileride.
Acaba iTunes ile Samsungu kıyaslamayı nasıl başardınız?

Burada kastettiğim Samsung'un müzik ve film servisi aynı şekilde Ubuntu'nun da.
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KinZhull 6 yıl
Benimde katkım var bende indirdim

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createemir 6 yıl
itachi237
Hep iPhonedonun albümü sayesinde bunlar

+En Sevdiğim Do
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itachi237 6 yıl
Hep iPhonedo'nun albümü sayesinde bunlar
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deniz c 6 yıl
5 yıldır iPhone kullanıyorum çok uygulama satın alan birisi değildim fakat iTunes ile birlikte şarkı satın almaya başladım. Mesela bluetooth ile arabada telefonda ki şarkıları dinliyorum, geçenler de gülşen ve taksim trio albümlerini alıcaktım baktım iTunes da var ordan aldım, Müthiş kolaylık oldu.. hemen hemen her albüm var adamlar hak ediyor..
Bundan böyle arabaya cd falan almakla uğraşmam direk iTunes dan satın alırım
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fatih_h 6 yıl itachi237
itachi237

Hep iPhonedo'nun albümü sayesinde bunlar



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Yaratık00 6 yıl
haisak
Ben her şeyimi orjinal almaya gayret eden birisiyim. Nasıl ben çalışıp hakkımı alıyorsam diğer insanlarınkini de veriyorum. Bu yüzden iTunes benim için büyük nimet ve son derece düzenli. Eksikleri olmasına rağmen başlangıç için çok yeterli. Karşımızda bunu oturtamamış bir Samsung ve Ubuntu var. Onlarla karşılaştırdıkça iTunes baya ileride.

Acaba iTunes ile Samsung'u kıyaslamayı nasıl başardınız?
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digimon52 6 yıl
Apple´nin silah AppStore
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butze 6 yıl
Kim ne derse desin windows phone
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xconnect 6 yıl
Android kullanıcıları da ödeme yapmayı pek sevmez ama ben en az 25 uygulamayı para verip aldım. İndirimler takip edilirse korsan kullanmaya gerek kalmaz sanırım.
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MetinMumcu 6 yıl xconnect
xconnect
Android kullanıcıları da ödeme yapmayı pek sevmez ama ben en az 25 uygulamayı para verip aldım. İndirimler takip edilirse korsan kullanmaya gerek kalmaz sanırım.

Android zaten beles bi sistem Cin mali telefonalara bile yukleniyor. Kim gitsin de muzik satin alsin
iTunes store a sadece benim 500$ katkim var
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haisak 6 yıl en beğenilen
Ben her şeyimi orjinal almaya gayret eden birisiyim. Nasıl ben çalışıp hakkımı alıyorsam diğer insanlarınkini de veriyorum. Bu yüzden iTunes benim için büyük nimet ve son derece düzenli. Eksikleri olmasına rağmen başlangıç için çok yeterli. Karşımızda bunu oturtamamış bir Samsung ve Ubuntu var. Onlarla karşılaştırdıkça iTunes baya ileride.
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__Nikolaus__ 6 yıl
Sony nin telefon satislarindan elde ettigi gelirin kac kati.

Hala marka bazinda sony , samsung , htc vs yi apple ile yaristiranlar var.

Not: Yakinda s4 alacagim , bu olaya objektif bakmami engellemiyor.
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BKR-C 6 yıl
iPhone'a 2300 lira verip WhatsApp'a 1 buçuk lira veremeyen bir zihniyet var ülkemizde evet, ama yine de verilen emeğe değer verenlerimiz de var. Müzik tarafında ise ülkemizdeki iTunes Store'un gelişmesi gerektiğini düşünüyorum zira "tag"inde imlâ ve yazım hataları olan şarkılar çok Store'da. Özellikle isminde Türkçe karakterler olan şarkılarda sıkıntı var. Ceza'dan Şinanay'ı satın aldım, ama şarkı adı "Sinanay" albüm adı ise "Onno Tunc Sarkilari" şeklinde Türkçe karaktersiz şekilde gözüküyor. Bu da insanı "internetten indirir kendim editlerim daha iyi" düşüncesine itiyor. Belki ben iPod'umdaki şarkıların "ad-soyad"larının muntazam olmasına çok takıntılıyım evet ama başka bir sorun daha var Store'dan indirilen şarkılarla ilgili, o da şu: şarkıyı satın alıp doğrudan iPod'unuza indirdiğinizde ve sonrasında bilgisayarınızla eşzamanladığınızda hem şarkıyı bilgisayara aktarmıyor, hem de iPod'daki şarkının albüm kapağını siliyor. Sadece bende mi oldu bu sıkıntı bilmiyorum tabii ki. Velhâsılkelâm, Store güzeldir, candır ama sanırım Türkiye kanadında biraz daha geliştirilmesi gerek.
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