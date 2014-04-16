iWatch'da LG Display'in esnek ekranları kullanılacak

Apple’ın iPhone 6 ile birlikte satışa sunacağı düşünülen iWatch ile ilgili dillendirilen dedikoduları güçlendiren yeni bilgiler gelmeyi sürdürüyor.

Güney Kore’de yayın yapan Naver gazetesinin haberine göre iWatch, iki farklı ekran boyutu seçeneği ile bu yılın son döneminde kullanıcılar ile buluşmuş olacak. iWatch’ın farklı boyuttaki ekranlarının LG Display tarafından üretileceğini ve esnek olacağını belirten gazete, Apple’ın yıl sonuna kadar ilk aşamada 9 milyon adet iWatch satmayı hedeflediğini ve hazırlıkların buna göre yapıldığını belirtti.

Apple’ın merakla beklenen akıllı saati olan iWatch ile iddialar daha çok 1.3 ve 1.5 inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneği ile geleceği üzerine odaklanırken; birçok sağlık parametresini ölçebilecek biyometrik sensörlere sahip olması ve bunları iOS 8 kapsamında geliştirilen Healthbook ile paylaşması bekleniyor.

iWatch ile ilgili tüm bu iddiaların doğru olup olmadığını yılın ikinci yarısında hep birlikte göreceğiz.