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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iWatch'da LG Display'in esnek ekranları kullanılacak

5 yıl
8,6b
1
26
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iWatch'da LG Display'in esnek ekranları kullanılacak

Apple’ın iPhone 6 ile birlikte satışa sunacağı düşünülen iWatch ile ilgili dillendirilen dedikoduları güçlendiren yeni bilgiler gelmeyi sürdürüyor.

Güney Kore’de yayın yapan Naver gazetesinin haberine göre iWatch, iki farklı ekran boyutu seçeneği ile bu yılın son döneminde kullanıcılar ile buluşmuş olacak. iWatch’ın farklı boyuttaki ekranlarının LG Display tarafından üretileceğini ve esnek olacağını belirten gazete, Apple’ın yıl sonuna kadar ilk aşamada 9 milyon adet iWatch satmayı hedeflediğini ve hazırlıkların buna göre yapıldığını belirtti.

Apple’ın merakla beklenen akıllı saati olan iWatch ile iddialar daha çok 1.3 ve 1.5 inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneği ile geleceği üzerine odaklanırken; birçok sağlık parametresini ölçebilecek biyometrik sensörlere sahip olması ve bunları iOS 8 kapsamında geliştirilen Healthbook ile paylaşması bekleniyor. 

iWatch ile ilgili tüm bu iddiaların doğru olup olmadığını yılın ikinci yarısında hep birlikte göreceğiz.


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Doymamış Yağ Asidi 5 yıl en beğenilen Vinewood
Vinewood

Yine shady

Değişik misiniz, nesiniz ya. Forumdaki Apple ile ilgili haberleri Ekrem71 ve Shady yapıyor, iş dağılımı yapmışlar. Bunu anlamayacak kadar gerizekalı mısınız?
VinewoodYine shadyDeğişik misiniz, nesiniz ya. Forumdaki Apple ile ilgili haberleri Ekrem71 ve Shady yapıyor, iş dağılımı ...
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1 Yanıt Yanıtla +43
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fukox 5 yıl Vinewood
Vinewood
Yine shady

Ee yani? Adam haberini yapmasın mı?
1 Yanıt Yanıtla +8
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okan_cehapelioglu 5 yıl
harbiden göseldekine benzemesin esnek ekran falan
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Gl4dius 5 yıl
Allahtan forumdaki yöneticiler ve editörler bu saçma sapan yorumlara göre haber yapmıyor yada inceleme yoksa ne bir haber görebilir ne bir inceleme videosu izleyebilirdik.
Bu nedir arkadaş nasıl bir millet nasıl sorunlu bir nesil olduk çıktık ya adamlar ne yapsalar şikayet ediyorsunz azda adamların verdiği emeğe saygı gösterin teşekkür edin birşey yapın ya.
Bu herşeyden şikayetci olan tiplerde madem bu kadar çok biliyorlar herşeyi açsınlar bir sitede görelim bakalım kendileri ne yapacak emek verip bir haber bir inceleme yapsınlar herkes altında kendilerine hakaret seviyesine varacak şeyler söylesinler ne hissedecekler bakalım, ayıp denen birşey var kardeşim beğenmiyorsan okumazsın haberi, siteyi beyenmiyoprsan girmezsin olur biter tamam adamlar ülkedeki en iyi teknoloji sitelerinden biri ilklerin adresi olabilir ama git başka siteleri takip et 3 -4 gün sonra aynı haberler orada da oluyor ordan okursun.
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Recharged 5 yıl
Görselde ki tasarımla gelse saat sevmeyen ben bile alır kullanırım.
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Darklord Sauron 5 yıl
saatin esnek olacağını düşünenler bence fazla heveslenmesin; en azından esnek batarya, esnek işlemci, esnek ram, esnek depolama çıkana kadar.
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kılıç-61 5 yıl
lol
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kılıç-61 5 yıl
kimi alkisliyoruz egrilebilir ekran yaptigi icin lg yimi yoksa lg den ekran satin alip bilezik yapan apple mi?
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Lazeran 5 yıl
çok fazla apple ürünü kullandım kullanıyorum ama apple sanki bu iwatch işini kıvıramayacak. Özellikle moto360'ı gördükten sonra daha güzel bir saat yapabilirler mi diye düşünmeden kendimi alıkoyamıyorum
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Guest-323E4D72D 5 yıl
Gayet güzel olacak gibi duruyor.
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mbald 5 yıl
Ekran deyince lg abi, kim ne nerse desin.
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12 Angry Men 5 yıl
Arkadaşlar ciddi soruyorum lütfen bılen kısıelr soylesın, iwatch gerçekten bu sene cıkacak mı ? yoksa varsayımlar mı? bide bu haberın resmındekı gıbı mı olacak?
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mementopolis 5 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Arkadaşlar ciddi soruyorum lütfen bılen kısıelr soylesın, iwatch gerçekten bu sene cıkacak mı ? yoksa varsayımlar mı? bide bu haberın resmındekı gıbı mı olacak?

hattime degil ama ,samsungun saatini ala bilirsiniz bir aralar samsung diye yardiriyordunuz buralarda sonra note 3 beklediniz ... sonunda ne oldu bilmim .
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