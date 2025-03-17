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    LG’nin yeni 45 inç OLED monitörü oyun dünyasını değiştirmeye hazırlanıyor

    LG Display, oyun ve profesyonel kullanım için 45 inçlik yeni OLED panelini seri üretime aldı. Monitör, üstün 5K2K çözünürlüğü, 330Hz’e varan yenileme hızı ve 1300 nit tepe parlaklığıyla dikkat çekiyor

    LG’nin yeni 45 inç OLED monitörü oyun dünyasını değiştirecek

    LG Display, oyun severler ve profesyoneller için geliştirdiği yeni 45 inç OLED monitör panelinin seri üretimine başladı. 5K2K (5120×2160) çözünürlüğüyle dikkat çeken bu ekran, oyun odaklı OLED paneller arasında en yüksek piksel yoğunluğuna sahip olma özelliğini taşıyor. Full HD'nin beş, Ultra HD'nin ise 1.3 katı pikselle, hem oyuncular hem de grafik tasarımcılar için keskin ve detaylı bir görüntü deneyimi sunuyor.

    Monitör, OLED paneller arasında rekor sayılan 1300 nit tepe parlaklığa ulaşarak kontrast ve renk doygunluğunda yeni bir seviyeye çıkıyor. Ekran yansımalarını en aza indiren özel polarizör teknolojisi sayesinde, parlak ortamlarda bile gerçek siyah tonlar korunuyor.

    LG'nin Dynamic Frequency & Resolution (DFR) teknolojisiyle donatılan monitör, kullanıcılara iki farklı görüntü modu sunuyor. Hızlı oyunlar için Full HD çözünürlüğünde 330Hz yenileme hızı sunarken, görsel kaliteyi ön planda tutan içerikler için 5K2K çözünürlüğde 165Hz desteği sağlıyor.

    21:9 en-boy oranıyla sinematik bir görüntü deneyimi sunan bu ekran, oyun ve iş kullanımları için geniş bir görüş alanı sağlıyor. Ayrıca LCD ekranlara kıyasla %50 daha az mavi ışık yayarak göz yorgunluğunu azaltıyor ve ekran titreşimlerini ortadan kaldırıyor.

    LG Display, oyun odaklı OLED ekran serisini genişletmeyi planlıyor. 27 inçten 45 inçe kadar farklı boyutlarda geliştirilen panellerle, yüksek segment oyun monitörleri pazarında iddialı bir konum elde etmeyi hedefliyor. LG Display Büyük Ekran Ürün Planlama Başkanı Won-seok Kang, şirketin amacının görüntü kalitesi, tasarım ve yenileme hızı gibi alanlarda kullanıcı deneyimini ileri taşıyarak sektördeki liderliğini sürdürmek olduğunu belirtiyor.

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