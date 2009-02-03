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IBM, ABD Enerji Bakanlığı için 20 PetaFLOP gücünde süperbilgisayar hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21,1b
1
37
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IBM, ABD Enerji Bakanlığı için 20 PetaFLOP gücünde süperbilgisayar hazırlıyor
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Roadrunner kod adını taşıyan Cell tabanlı süperbilgisayarıyla 1 PetaFLOP barajını aşan IBM'in durmaya niyeti yok. Dünya süperbilgisayar arenasına yön veren isimlerden biri olan ve en hızlı süperbilgisayarlar listesinde çok sayıda çözümü bulunan IBM, ABD Enerji Bakanlığı için iki yeni süper bilgisayar geliştiriyor.

Firmanın hazırladığı süperbilgisayarlardan ilki, Nisan ayında teslim edileceği belirtilen BlueGene/P olacak. PowerPC 450 işlemcisinin 850MHz'de çalışan dört çekirdekli bir varyasyonunun kullanıldığı bildirilen süperbilgisayarın tek rafta 4096 işlemciye sahip olacağı ve 500 teraflop'luk işlem gücü sunacağı belirtiliyor.

IBM'in günümüzün en hızlı süperbilgisayarlarından 10 kat daha hızlı olacağı belirtilen Sequoia kod adlı diğer süperbilgisayarı ise 2011 yılında teslim edilecek. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 16 çekirdekli işlemcilerin güç vereceği ve 16 PetaFLOP'luk yüksek işlem gücü sunacağı belirtilen Sequoia'da 1.6 Petabyte bellek kullanılacak.

96 adet rack üzerine inşae edilen sistemlerin ayrıca muadillerine kıyasla daha yüksek güç verimliliğine sahip olacağı, yeni BluGene'in kullanımı süresince 35 megawatt+ güç kazanımı ve 24.5 milyon dolarlık tasarruf sağlayacağı ayrıca 108 kiloton daha az karbondioksit salınacağı belirtildi. Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda kullanılacağı belirtilen süperbilgisayarlar, karmaşık bilimsel çalışmalar ve Nükleer stok analizinde kullanılacak.


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muratti 10 yıl
Ne Crysis oynanır ama bunlarla :P
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::cc:: 10 yıl
IBM Apple ı kaybetmiycekti çok büyük hata yaptı. intel gibi tekel bir firmayı iyice güçlendirdi.
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justbejust 10 yıl
20 petaflopda olur o kadar. bizden bilmemkaç bin kişinin işlemcilerinin performansı toplanıp o değere ulaştığında çok daha fazla güç çeker ve o güç üretilirken çok daha fazla gaz salınımı olur. günümüzün bilgisayar sistemleri güzel de kullandıkları sistem kaynakları düşünülünce ortaya çıkan işler, commodore 64'ün verimliliğine sahip değil. gelişen donanıma göre, donanım satılsın diye yazılım bütün kaynağı kullanır şekilde geliştiriliyor. oyunlarımız da güzel de commodore 64'tekilerin 30000 katı kadar da güzel değil. satış uğruna teknoloji yarışına girilmesi dünyanın geleceği açısından hiç de rasyonel değil. böyle gelmiş, böyle gider takılıyoruz bakalım.
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sultanomar 10 yıl
petaflop dediğimiz şey nedir bilgi verirseniz sevinirim birde petabyte terabyte den sonraki aşamamıdır bu konudada aydınlatısanız sevinirim
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ennteresan 10 yıl

Orjinalden alıntı: justbejust

20 petaflopda olur o kadar. bizden bilmemkaç bin kişinin işlemcilerinin performansı toplanıp o değere ulaştığında çok daha fazla güç çeker ve o güç üretilirken çok daha fazla gaz salınımı olur. günümüzün bilgisayar sistemleri güzel de kullandıkları sistem kaynakları düşünülünce ortaya çıkan işler, commodore 64'ün verimliliğine sahip değil. gelişen donanıma göre, donanım satılsın diye yazılım bütün kaynağı kullanır şekilde geliştiriliyor. oyunlarımız da güzel de commodore 64'tekilerin 30000 katı kadar da güzel değil. satış uğruna teknoloji yarışına girilmesi dünyanın geleceği açısından hiç de rasyonel değil. böyle gelmiş, böyle gider takılıyoruz bakalım.

+++
basit bi zevk uğruna denemeler..
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justbejust 10 yıl
işlemci gücünü ve enerji verimliliğini sürümden kazanmış. atomdan daha verimlidir. devlet harcamayı kıssın, özelde 140W cayır cayır işlemciler çıksın. bu işte bir gariplik var ama dünya kaynakları tükenene kadar umursayan pek çıkmaz herhalde. intel güç harcamasını yarıya indirdiğinde acaip caka satıyor, en iyi yaptığı iş de pek çok kullanıcının dalga geçtiği atomdur.
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Uzaktan Kumandan 10 yıl
o değil de ne pislik bırakıyormuş arkasında...

megawatt enerji çekmeler, kiloton korbondioksit salmalar...

peh...
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gordon01 10 yıl
IBM işini biliyor :)
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murettep 10 yıl
karşılaştırma isteriz i7 965 işlemci ocz ram gtx295 le karşılaştıralım bakalım 3dmark vantage puasn farkı kaç zuahhahaha:D:DD:D:D:D:D:DD:D
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Black_Necro 10 yıl
buna 3dmark test yaparsan hata verir program vantage da olsa 2006 da olsa
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ET 7 10 yıl
ben diyorum IBM pc ler icin cpu yapsa amd ile inteli bi kaziga baglar
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gurkan113 10 yıl
pIII 450 mhz ler mi vardır?? zuhauahau
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max975 10 yıl
IBM çalışıyor yine
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BarGoS 10 yıl
bizim enerji bakanlığıda 1 insanflop gücünde defter tutan adam çalıştırıyodur heralde muahauha :)
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artenis 10 yıl
ihaleyle kakalanan bilgisayarlar war tabiki butun resmı daırelerdekı oldugu gıbı,
her formata +20 ytl ve harıcı toplu ekran kartı takmak + bakım x2 fiyata makbuz kesme vs.
cevap genısletılebılır
dikkat sansur!
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Mesudum 10 yıl
Mukayese isteriz.
Hem PowerPC hem P-flop hem PB (PetaByte = 10³ TB)... Fazla gelir.
Bir de fiyatı neymiş?
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DoubleDragon 10 yıl
Orjinalden alıntı: Mesudum

Mukayese isteriz.



Hem PowerPC hem P-flop hem PB (PetaByte = 10³ TB)... Fazla gelir.



Bir de fiyatı neymiş?

Fiyat için IBM'le iletişime geçiniz.
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