IBM, ABD Enerji Bakanlığı için 20 PetaFLOP gücünde süperbilgisayar hazırlıyor

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Roadrunner kod adını taşıyan Cell tabanlı süperbilgisayarıyla 1 PetaFLOP barajını aşan IBM'in durmaya niyeti yok. Dünya süperbilgisayar arenasına yön veren isimlerden biri olan ve en hızlı süperbilgisayarlar listesinde çok sayıda çözümü bulunan IBM, ABD Enerji Bakanlığı için iki yeni süper bilgisayar geliştiriyor.

Firmanın hazırladığı süperbilgisayarlardan ilki, Nisan ayında teslim edileceği belirtilen BlueGene/P olacak. PowerPC 450 işlemcisinin 850MHz'de çalışan dört çekirdekli bir varyasyonunun kullanıldığı bildirilen süperbilgisayarın tek rafta 4096 işlemciye sahip olacağı ve 500 teraflop'luk işlem gücü sunacağı belirtiliyor.

IBM'in günümüzün en hızlı süperbilgisayarlarından 10 kat daha hızlı olacağı belirtilen Sequoia kod adlı diğer süperbilgisayarı ise 2011 yılında teslim edilecek. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 16 çekirdekli işlemcilerin güç vereceği ve 16 PetaFLOP'luk yüksek işlem gücü sunacağı belirtilen Sequoia'da 1.6 Petabyte bellek kullanılacak.

96 adet rack üzerine inşae edilen sistemlerin ayrıca muadillerine kıyasla daha yüksek güç verimliliğine sahip olacağı, yeni BluGene'in kullanımı süresince 35 megawatt+ güç kazanımı ve 24.5 milyon dolarlık tasarruf sağlayacağı ayrıca 108 kiloton daha az karbondioksit salınacağı belirtildi. Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda kullanılacağı belirtilen süperbilgisayarlar, karmaşık bilimsel çalışmalar ve Nükleer stok analizinde kullanılacak.