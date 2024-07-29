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    ABD, şimdiye kadarki en güçlü süper bilgisayarı inşa edecek

    ABD Enerji Bakanlığı (DOE), Amerika'nın yüksek performanslı bilgi işlem alanındaki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Bu bağlamda şimdiye kadarki en güçlü süper bilgisayar inşa edilecek.
    ABD, şimdiye kadarki en güçlü süper bilgisayarı inşa edecek Tam Boyutta Gör
    2022 yılında dünyanın ilk halka açık exascale sınıfı bilgisayarı Frontier duyurulmuştu. AMD tarafından desteklenen bu süper bilgisayar Haziran 2024 itibariyle Frontier dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olmaya devam ediyor. Ancak ABD Enerji Bakanlığı (DOE), Discover olarak adlandırılan yeni bir süper bilgisayar ile Frointier’i önemli farklarla geçmeyi istiyor.

    En güçlü süper bilgisayar geliyor

    ABD’de Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda (ORNL) bulunan Frontier, artık tek exascale sınıfı bilgisayar olmasa da en güçlüsü olmaya devam ediyor. 1.206 exaflops gibi inanılmaz yüksek bir teorik işlem gücüne sahip olan sistemde 3. Nesil AMD EPYC CPU'ları ve AMD Instinct MI250X hızlandırıcıları bulunuyor. Toplam çekirdek sayısı ise yaklaşık 8,7 milyon.

    Ancak DOE tarafından planlanan Discovery süper bilgisayarının Frontier’dan 3 ila 5 kat daha hızlı olması isteniyor. 30 Ağustos tarihine kadar ilgili taraflar Discovery için tekliflerini sunacak. Ardından kurulum süreçleri başlayacak ve 2028 yılının başlarında Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’na (ORNL) teslim edilecek. Discovery’nin potansiyel olarak 8,5 exaflops'un ötesine geçmesi bekleniyor.

    Discovery, hesaplama gücündeki kabiliyetiyle çeşitli alanlardaki bilimsel araştırmalarda devrim yaratma potansiyeline sahip olacak. Sistem, iklim değişikliği tahmini, ilaç keşfi, yüksek enerji fiziği ve yeşil enerji çözümlerinde kullanılacak. ORNL bilgisayar ve hesaplamalı bilimler laboratuvar direktör yardımcısı Georgia Tourassi, Discovery hakkında “Yalnızca deney, gözlem ya da teoriyle kolayca keşfedemeyeceğimiz zorlu sorunları incelememize yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99579/us-doe-wants-to-make-discovery-worlds-fastest-supercomputer-3-5x-faster-than-frontier/index.html https://top500.org/lists/top500/2024/06/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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