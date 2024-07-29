ABD, şimdiye kadarki en güçlü süper bilgisayarı inşa edecek

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Tam Boyutta Gör 2022 yılında dünyanın ilk halka açık exascale sınıfı bilgisayarı Frontier duyurulmuştu. AMD tarafından desteklenen bu süper bilgisayar Haziran 2024 itibariyle Frontier dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olmaya devam ediyor. Ancak ABD Enerji Bakanlığı (DOE), Discover olarak adlandırılan yeni bir süper bilgisayar ile Frointier’i önemli farklarla geçmeyi istiyor.

En güçlü süper bilgisayar geliyor

ABD’de Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda (ORNL) bulunan Frontier, artık tek exascale sınıfı bilgisayar olmasa da en güçlüsü olmaya devam ediyor. 1.206 exaflops gibi inanılmaz yüksek bir teorik işlem gücüne sahip olan sistemde 3. Nesil AMD EPYC CPU'ları ve AMD Instinct MI250X hızlandırıcıları bulunuyor. Toplam çekirdek sayısı ise yaklaşık 8,7 milyon.

Ancak DOE tarafından planlanan Discovery süper bilgisayarının Frontier’dan 3 ila 5 kat daha hızlı olması isteniyor. 30 Ağustos tarihine kadar ilgili taraflar Discovery için tekliflerini sunacak. Ardından kurulum süreçleri başlayacak ve 2028 yılının başlarında Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’na (ORNL) teslim edilecek. Discovery’nin potansiyel olarak 8,5 exaflops'un ötesine geçmesi bekleniyor.

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Discovery, hesaplama gücündeki kabiliyetiyle çeşitli alanlardaki bilimsel araştırmalarda devrim yaratma potansiyeline sahip olacak. Sistem, iklim değişikliği tahmini, ilaç keşfi, yüksek enerji fiziği ve yeşil enerji çözümlerinde kullanılacak. ORNL bilgisayar ve hesaplamalı bilimler laboratuvar direktör yardımcısı Georgia Tourassi, Discovery hakkında “Yalnızca deney, gözlem ya da teoriyle kolayca keşfedemeyeceğimiz zorlu sorunları incelememize yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

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