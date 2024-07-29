ABD, şimdiye kadarki en güçlü süper bilgisayarı inşa edecek

En güçlü süper bilgisayar geliyor
ABD’de Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda (ORNL) bulunan Frontier, artık tek exascale sınıfı bilgisayar olmasa da en güçlüsü olmaya devam ediyor. 1.206 exaflops gibi inanılmaz yüksek bir teorik işlem gücüne sahip olan sistemde 3. Nesil AMD EPYC CPU'ları ve AMD Instinct MI250X hızlandırıcıları bulunuyor. Toplam çekirdek sayısı ise yaklaşık 8,7 milyon.
Ancak DOE tarafından planlanan Discovery süper bilgisayarının Frontier’dan 3 ila 5 kat daha hızlı olması isteniyor. 30 Ağustos tarihine kadar ilgili taraflar Discovery için tekliflerini sunacak. Ardından kurulum süreçleri başlayacak ve 2028 yılının başlarında Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’na (ORNL) teslim edilecek. Discovery’nin potansiyel olarak 8,5 exaflops'un ötesine geçmesi bekleniyor.
Discovery, hesaplama gücündeki kabiliyetiyle çeşitli alanlardaki bilimsel araştırmalarda devrim yaratma potansiyeline sahip olacak. Sistem, iklim değişikliği tahmini, ilaç keşfi, yüksek enerji fiziği ve yeşil enerji çözümlerinde kullanılacak. ORNL bilgisayar ve hesaplamalı bilimler laboratuvar direktör yardımcısı Georgia Tourassi, Discovery hakkında “Yalnızca deney, gözlem ya da teoriyle kolayca keşfedemeyeceğimiz zorlu sorunları incelememize yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99579/us-doe-wants-to-make-discovery-worlds-fastest-supercomputer-3-5x-faster-than-frontier/index.html https://top500.org/lists/top500/2024/06/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.