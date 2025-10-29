Nvidia, ABD için yedi yapay zeka süper bilgisayarı inşa edecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ve Argonne Ulusal Laboratuvarı için yedi ExaFLOPS sınıfı yapay zeka süper bilgisayarı inşa edeceğini duyurdu. En büyük sistem Oracle iş birliğiyle kurulacak ve 100.000’den fazla Blackwell GPU kullanılarak toplam 2.200 ExaFLOPS performans sunacak. Bu laboratuvarlar ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı.

7 kritik süper bilgisayar inşa edilecek

Argonne özelinde projenin ilk aşaması olan Equinox, 10.000 Blackwell GPU ile donatılacak ve 2026’da hizmete girecek. İkinci aşama Solstice, 200 MW kapasiteye sahip olacak ve 100.000’in üzerinde Blackwell GPU barındıracak. İki sistem bir araya geldiğinde yapay zeka hesaplamaları için toplam 2.200 FP4 ExaFLOPS performans sağlanacak.

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın veri merkezi ürün pazarlama yöneticisi Dion Harris, bu iş birliğiyle ABD’nin bilimsel araştırma ve geliştirme kapasitesinin artırılacağını ve ülkenin yapay zeka alanındaki liderliğinin pekiştirileceğini vurguladı. Sistemler, üç trilyon parametreli yapay zeka simülasyon modelleri ve klasik bilimsel hesaplamalar için kullanılacak.

Apple ve Microsoft’un piyasa değeri 4 trilyon doları aştı 4 sa. önce eklendi

Buna ek olarak Argonne Ulusal Laboratuvarı, araştırmacılar ve bilim insanlarına açık olacak Argonne Leadership Computing Facility’yi Nvidia tabanlı süper bilgisayarlarla genişletecek. Bu sistemler arasında Tara, Minerva ve Janus yer alacak.

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı (LANL) ise Vera Rubin platformu ve Quantum-X800 InfiniBand ağ yapısı ile Mission ve Vision sistemlerini geliştirecek. Vision, gizli olmayan araştırmalar için tasarlanırken, Mission, Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi’nin gelişmiş simülasyon programı kapsamında gizli uygulamalar çalıştıracak ve 2027 sonunda operasyonel olacak. Bu platformlar, araştırmacıların devasa veri setlerini yüksek hız ve ölçekle analiz etmesine olanak tanıyacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia, ABD için yedi yapay zeka süper bilgisayarı inşa edecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: