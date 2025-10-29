Nvidia, ABD için yedi yapay zeka süper bilgisayarı inşa edecek

7 kritik süper bilgisayar inşa edilecek
Argonne özelinde projenin ilk aşaması olan Equinox, 10.000 Blackwell GPU ile donatılacak ve 2026’da hizmete girecek. İkinci aşama Solstice, 200 MW kapasiteye sahip olacak ve 100.000’in üzerinde Blackwell GPU barındıracak. İki sistem bir araya geldiğinde yapay zeka hesaplamaları için toplam 2.200 FP4 ExaFLOPS performans sağlanacak.
Buna ek olarak Argonne Ulusal Laboratuvarı, araştırmacılar ve bilim insanlarına açık olacak Argonne Leadership Computing Facility’yi Nvidia tabanlı süper bilgisayarlarla genişletecek. Bu sistemler arasında Tara, Minerva ve Janus yer alacak.
Los Alamos Ulusal Laboratuvarı (LANL) ise Vera Rubin platformu ve Quantum-X800 InfiniBand ağ yapısı ile Mission ve Vision sistemlerini geliştirecek. Vision, gizli olmayan araştırmalar için tasarlanırken, Mission, Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin gelişmiş simülasyon programı kapsamında gizli uygulamalar çalıştıracak ve 2027 sonunda operasyonel olacak. Bu platformlar, araştırmacıların devasa veri setlerini yüksek hız ve ölçekle analiz etmesine olanak tanıyacak.
