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IBM: Şehir yaşamını değiştirecek 5 yenilik

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden IBM, şehir hayatını önümüzdeki 5 yılda değiştirmesi beklenen 5 yeniliği açıkladı. İşte detaylar.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tarih kitaplarında buhar makinesinin keşfi, Endüstri Devrimi'ni başlatan gelişme olarak gösterilir. Buhar gücüyle çalışan makineler sayesinde endüstriyel üretime başlayan batı toplumları, sanayileşmeyle birlikte hızlı bir gelişim sürecine girerek, etkilerini bugün dahi hissettiğimiz sosyo-ekonomik değişimlerin fitilini ateşlediler. Hızlı nüfus artışı ve tarımda yaşanan gelişmeler nedeniyle kırsaldan kente göç başlarken, modern şehirleşmenin temelleri atıldı ve fabrikalarda çalıştıracak işçi ihtiyacının doğması kentleşmeyi hızlandırdı.

Aradan geçen onlarca yıla rağmen köyden kente göç haretketi gelişmekte olan ülkeler için aşılması gereken önemli sorunların başında geliyor. Örneğin Çin için önümüzdeki 15 yılda yaklaşık 240 milyon insanın kentlere göç edeceği tahmininde (Forbes Türkiye, Aralık 2009, s204) bulunuluyor ki bu oldukça büyük bir rakam. Ancak artan nüfus yoğunluğu, plansız kentleşme ve alt yapı sistemlerindeki hatalara karşı çalışma yürüten ve çözüm üreten teknoloji şirketleri de yok değil. Bilişim teknolojilerinde dünyanın en büyük kuruluşu olan IBM, "Next 5 in 5" isimli yıllık çalışmasının dördüncüsünde, şehirleşmeyi ele aldı ve önümüzdeki 5 yılda şehirleri dolayısıyla yaşantımızı değiştirebilecek 5 yeniliği masaya yatırdı.

Daha akıllı bir gezegen inşa ediyoruz diyen IBM'in önümüzdeki 5 yıl içerisinde şehir yaşamını değiştireceğini iddia ettiği yenilikler şu şekilde;

- Şehirler daha sağlıklı bağışıklık sistemine sahip olacak!

IBM tarafından sosyal değişimler ve pazar akımları göz önüne alınarak, gelişim aşamasındaki teknolojiler düzleminde hazırlanan listenin ilk sırasında, şehirlerin bağışıklık sistemi geliyor. IBM'e göre artan nüfus yoğunluğundan ötürü şehirler malesef yaygın hastalıkların merkezi olmaya devam edecek. Ancak IBM, gelişen teknolojiyle birlikte önümüzdeki yıllarda halk sağlığı görevlilerin hastalığın nerede, nasıl ve ne zaman yayıldığını tam olarak tespit edebileceğini, hastalığın yayılma riski olan bir sonraki durağı tanımlayabileceklerini belirtiyor.

Son birkaç yıldır tüm dünyaya kabus dolu anlar yaşatan H1N1 inflüenza virüsü gibi bulaşıcı hastalıklara karşı bilim adamlarının belediyelere, okullara, hastahanelere ve çalışma alanlarına araçlar sağlayacağı, bu sayede hem son durumun tespiti ve takibi hem de alınacak önlemler noktasında kuş ve domuz gribi potansiyel yayılma riski olan hastalıklara karşı daha hızlı tepki verilebileceği belirtiliyor. Bu çok önemli bir gelişme zira H1N1 virüsüne karşı pek çok ülkenin hazırlıksız yakalandığını termal kamera ve maske satışlarında son dakika patlamalarının yaşandığını biliyoruz.

IBM ayrıca önümüzdeki beş yıl içerisinde "Sağlık İnterneti" kavramının gelişimine tanık olacağımızı dikkat çekiyor. Açıklamaya göre bu sayede yaygın hastalıklara karşı elektronik sağlık kayıtları içeren medikal bilgiler, olası bir risk durumunda hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtılabilecek ve bu sayede insanların erken bilinçlendirilmesi ve risk faktörleri oluşmadan önce gerekli önlemlerin alınması sağlanabilecek. IBM dünya genelinde Nükleer Tehlike Girişimi, Küresel Sağlık ve Güvenlik Girişimi ile Ortadoğu Bulaşıcı Hastalık İzleme Konsorsiyumu gibi uluslarası organizasyonlarıyla birlikte, bulaşıcı hastalık salgınlarının analizi ve sağlık bilgilerinin paylaşımında yöntemlerin standartlaştırılması için çalışıyor.

IBM: Şehir yaşamını değiştirecek 5 yenilik
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- Algılama ve Tepki yeteneğine sahip akıllı binalar inşa edilecek!

Göç nedeniyle şehir nüfusunun hızlı bir şekilde artması konut ihtiyacını da arttırıyor. IBM, bir kısım örneklerini gelişmiş site projelerinde de gördüğümüz akıllı ev kavramının gelecekte yaygınlaşacağını düşünüyor. Günümüzdeki yapıların ısı, su, elektrik ve kanalizasyon gibi temel birimlere sahip olduğunu ancak her birinin bağımsız yönetildiğini belirten IBM, gelecekte inşa edilecek evlerin ise canlı organizmalar gibi çalışacağını ve insanları koruma, kaynak israfını önlemek ve karbon emisyonunu düşürebilmek için sorunları hızlı algılama ve anında tepki verme yeteneğine sahip olacaklarını öngörüyor.

Bazı örneklerini milyonlarca dolar değerindeki özel yapılarda ve filmlerde gördüğümüz sensör teknolojisinin evlerde yaygınlaşarak hemen her parametrenin sürekli kontrol altında olacağını belirten IBM, bireylerin ev içerisindeki hareketleri ve vücut ısılarına göre ortam sıcaklığının ayarlanabilecğini, evin doluluk oranından ortam ışık seviyesine kadar hemen herşeyin sensörler aracılığıyla sürekli kontrol edilebileceğini belirtiyor.

Gelişmiş yapıların aynı zamanda doğa dostu olacağını söyleyen IBM, sensör teknolojisini esas alan alt yapı sistemleriyle herhangi bir sistem bozulmadan veya servis dışı kalmadan önce tamirin mümün olacağını söylüyor. Öte taraftan yine bu teknoloji sayesinde iş veren, şirketinin toplam güç sarfiyatını ve karbon emisyon değerlerini gerçek zamanlı olarak izleyebilecek ve yüksek değerleir düşürmek için gerekli tedbirleri alabilecek. Akıllı binalar konusunda çalışmalar yapan IBM, Çin'deki Hangzhou Dragon Otelinin ana sistemlerini entegre etti ve gelişmiş yönetim sistemiyle oteli, "akıllı otel" olarak dönüştürdü.

IBM: Şehir yaşamını değiştirecek 5 yenilik
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- Elektrikli araç ve şehir otobüslerinin kullanımı yaygınlaşacak!

Dünya devi pek çok otomobil üreticisinin elektrik motorlu hybrid (benzin ve elektrik motoru bir arada) araçlar üzrinde çalıştığı biliniyor. Hatta Toyota ve Honda tarafından üretilen hybrid otombilleri bugün ülkemizde de satın alabilmek mümkün. Otomobillerin yanı sıra başta Mercedes olmak üzerek dünya devi bazı üreticilerin Hybrid veya tamamiyle elektrikli otobüsler hazırladığı hatta bazı ülkelerde bu araçların hizmete sunulduğunu da biliyoruz.

IBM yakıtla çalışan araçların yerini, geliştirilen yeni pil teknolojileri sayesinde tek şarjla günlerce hatta belki aylarca kullanılabilecek elektrikli araçların alacağını düşünüyor. Bilim adamları ve iş ortaklarıyla birlikte yeni pil tasarımları üzerinde çalıştığını açıklayan IBM, günümüzde tek şarjla 50-100 mil gidebilen elektrikli araçların yeni geliştirilen pil tasarımları sayesinde 300-500 mil gidebileceğini öngörüyor.

Akıllı sistemler yardımıyla rüzgar enerjisi gibi alternatif enerji kaynakları kullanılarak halka açık yerlerde elektrikli araçların şarj edilebileceğini söyleyen IBM, bu sayede hem emisyon değerlerinin hem de gürültü kirliğinin öne geçileceğine vurgu yapıyor. Danimarka merkezli EDISON araştırma birliği ile elektrik araçların geniş ölçekli adaptasyonu için iş birliğine giden IBM, sürdürülebilir enerjinin kaynaklarının kullanıldığı akıllı alt yapı sistemleri tasarlıyor.

IBM: Şehir yaşamını değiştirecek 5 yenilik
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- Akıllı sistemler su kaybının önüne geçecek ve enerji tasarrufu sağlayacak!

Önümüzdeki 50 yıl içerisinde su ihtiyacının 6 kat artması bekleniyor ancak kullanılabilir su kaynakları da her geçen gün azalıyor. Hatta bazı analistler insanoğlunu bekleyen tehlikeyi anlatabilmek için "üçüncü dünyas savaşı çıkarsa su yüzünden çıkacak" öngörüsünde de bulunuyorlar. IBM'e göre su kaynaklarının azalmasında sorumluluk %50'ye varan oranda sızıntı yapan zayıf alt yapı sistemlerine ait.

Gelecekte yaşanması olması su sorunlarının önüne geçebilmek için akıllı su sistemlerinin kurulacağını belirten IBM, lüzumsuz su kayıplarının %50'ye varan oranda azaltılabileceğini tahmin ediyor. Akıllı kanalizasyon sistemleriyle nehir ve göllerdeki kirliliğin de önlenebileceğini belirten IBM, gelişmiş su arıtma teknolojileriyle şehirlerin suyu geri kazanabileceğine ve yeniden kullanabileceğine, bu sayede suyu taşımak için harcanan enerjide de %20 tasarruf sağlanabileceğine dikkat çekiyor.

Su ve enerji sistemlerine entegre edilecek interaktif ölçüm cihazları ve sensörler yardımıyla gerçek zamanlı olarak doğru tüketim bilgilerinin elde edebileceğini söyleyen IBM, bu sayede tüketicilerin kaynakları ne zaman ve nasıl tüketecekleri konusunda daha sağlıklı karar verebileceklerini ifade ediyor.

IBM: Şehir yaşamını değiştirecek 5 yenilik
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- Şehirler suçlara daha hızlı müdahele edecek (hatta yardım çağrısı almadan)!

IBM gelecekte şehirlerin suç ve yaygın hastalık gibi acil durum gerektiren olayları azaltabileceğini hatta öncesinde engel olabileceğini belirtiyor. Hali hazırda yasa uygulayıcı makamlara, doğru bilginin doğru zamanda analizi için yardım ettiklerini dile getiren IBM, bu sayede kamu çalışanlarının ileriye dönük suç önleyici tedbirler alabileceğini belirtiyor.

New York İtfaiyesi'nin yeni nesil sistemler için kendilerini seçtiğini belirten IBM, hem yangıları önlemek hem de cankuratanları korumak için verileri gerçek zamanlı toplayan ve dağıtan ileri seviye sistem kurduklarını söyledi. Yıkıcı sel ve su baskınlarına karşı şehirleri koruyacak su setleri tasarladığını söyleyen IBM, daha iyi kentleşme için akıllı yapılara, akıllı sağlık hizmetlerine, akıllı ulaşım alt yapısına, akıllı su sistemlerine ve akıllı güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyulduğunu, bu noktadaki yeniliklerin önümüzdeki beş yılda şehir yaşamına önemli değişiklikler getirebileceğini, daha iyi bir gezegenin daha iyi şehirlerle inşa edebileceğini vurguluyor.

IBM: Şehir yaşamını değiştirecek 5 yenilik
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talh4wk 9 yıl
ibmde olmasa napardık :d
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar, Geroge Orwell'in 1984 ve Hayvan Çiftliği romanlarını okuyun. Fazlasına gerek yok.
Neticede dünya üzerinde "Bazı HAYVANLAR daha EŞİTTİR".
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mavizaman 9 yıl
1 Üremenin önüne geçilmak adına sert tedbirler alınmalıdır.(misal azami 2 çocuk hakkı gibi)
2 amerika çin gibi dünyanın zirvesine oynayan ülkelerin çevreye verdikelri zarar inanılmaz oranda fazla bu 2 ülke en başta büyük tasarruf tedbirlerine zorlanmalı.
3 Kapitalleşme adına gereksiz tüketimin önüne geçilmeli bu konuda dünyadaki her biliçlendirilmeli hatta daha ileri gidryim okul öncesi ve okul eğitimlerinde adeta beyinleri yıkanmalı.
4 devletler(bizimki başta olamk üzere) vergi alanlarını değişitrmeli almaması gereken alanlardan devasa boyutlarda vergi almaktan vazgeçip bu tür dünyanın sonuna getirecek uygulamların bulunduğu alanlardan büyük vergiler almalı.
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ATiM 9 yıl
Bu arada insanların sürekli izleme altında olmasını onaylamıyorum. Bahsettiğim elektrikli araçlar ve güneş enerjili evler gibi çevreye faydalı teknolojiler. Bunu da IBM dahil hiçbir kapitalist şirketten beklemeyin. Şurada anlatılanlardan olsa olsa her bir insanı evinin içi dahil her yerde izleyen sistem hayata geçirilir.
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Kurt Başlı Sancak 9 yıl
Bu işin maliyeti insan hayatından daha kıymetlidir bazıları için maalesef kapitalist sistemin acımasız gerçekleri
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ATiM 9 yıl
@XenonMan58 "Who killed electric car" diye bir belgesel film var. Onu da izlemelisin. Bunların hepsi mevcut teknoloji ile hayata şu an geçebilecek şeyler ama neden gerçekleşmediğini daha iyi anlarsın.
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XenonMan58 9 yıl
partyboy arkadaşım o avatarı sırf gıcıklık olsun diye kullanıyorum anlayanlar için sende ters tepki yapmış düz amntık yani alınma....
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partyboy 9 yıl
XenonMan58
zeigeist hareketini destekler gibi görün sonra (yeni dünya düzeni) nin logosunu avatar kullan..
oda güzelmiş
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sahafiec 9 yıl
IBM iyice dalmış hayaller diyarına. biri bunları uyandırsa artık, akşam oldu...
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partyboy 9 yıl
İşin bambaşka bir boyutu var.Her türlü kayıt sistemine kaydolacak biz ve alışkanlıklarımız , zaaflarımız yani herşeyimiz.
onlar için karşı kalyeyi elegeçirme adına birer bilgi(bize sattırmak yada kontrol etmek)için bilgi kaynağı olacaktır.
paraya ihtiyacı olana geri ödeyemiyeceği kredi smsleri(yaşıyoruz şuan)
yakınından geçerken sunulan reklamlar(pradada indirim)(carfurdaaa)
.
yakında sevgılımızle özel zaman geçirirken elinde bir sepet dolusu ürünle çıka gelen adamlar olmaz inşallah:)))
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bahtiyar0011 9 yıl
hocam tek çaresi 0 dan dev şehirler yapmak
çinde 20 milyon nüfusu barındıracak bir şehiri sıfırdan yapsan
inşaat biter bitmez dolar orası

peki bu çözüm en ekonomik en temiz en düzenli olan çözüm değilmi
önceden alt yapısını metrosunu düzenlersin
şehri sıfırdan başlayıp planlarsın
ve bir çok sorundan kurtulursan
daha az alan kaplayan şehirlerde daha verimli yaşama alanları oluşturabilirsin

bu dediğiniz teknolojileri yerleştirmekte daha kolay olur
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XenonMan58 9 yıl
evet bu gibi tafsiyeleri ve fikirleri Zeitgesit-3 belgeselindede izlemiştim evet son derece iyi ve akıllıca düşünceler ama aması var işte aklın yolu birder derler bana göre değildir başkalarına göre öyledir ama şunu demeden geçemiyorum akıl yolllarda üretir orasıda bir gerçek bunu göz ardı etmemek gerekir internet sayesinde Zeitgesit-1-2-3 ve Home(Yuva)-Uygunsuz Gerçek Küresel Isınma gibi akllıca derlenmiş vede ahazırlanmış belgeselleri izledim va daha nicesini bunlar kayda değer olanları şimdi birileri çıkıp Zeitgesit gibi belgeselleremi inanıyorsun o belgeseller rant yapmayı amaçlayan misyoner kişiler tarafıından hazırlanıyor aptal sende inanıp izliyormusun bütün fikirlerini savunuyormusun da diyebilir hayır Zeitgesit belgesellerinde anlatılanların olması imkansız zaten bu dünya son bulana kadar da olmaz olamaz çünkü devletler devletlerin içindeki insanlar hala bir birleri ile savaşırken bu mantıklı fikirlerin gerçekleşmesi elbette imkansız pille çalışan arabalar alternatif enerji kaynakları iyi yaşam standartları eskimeyen teknolojiler suçun omadığı bir dünya vs vs vs. evet güzel bir hayel hayel dedim çünkü zengin olan çoğunluk zengin durumdayken kendinden daha az ehmemmiyette ve maddi varlığa sahip olan kişilerle aynı seviyeye düşmek istemez buna emin olun yani zengin olan fakirlerle aynı seviyeye düşmek istemeyecektir ki bu şuanki içinde bulunduğumuz bir durum bu gün maddi durumu pek iyi olmayan insanlar bile içiden içe kendi ile aynı seviyede bulunduğu insanlardan farkının olmasını istiyor. örneğin bir ülke uydu yapıp uzaya gönderdiğinde paradan söz ediyor işte 1 milayar dolara maal oldu bu uydu vs bana göre insanlığın bu dünya üzerinde hayatını kolaylaştırmak amacıyla ürettiği şeyler için paradan söz etmesi bana göre mantıksız dedimya Zeitgesit Belgesellerini izleyin sonra fikirlerini çöpe atın gitsin ama izleyin derim şunuda demeden geçemiyorum bir insanın dünya üzerinde yaşamını sürdürebilmesi için üç temel unsur olmalı değilmi 1-Su-2-Yiyecek-3-Barınak zaten dünya üzerinde bunlar normalde bulunuyor bunlar bu dünyaya geldiğimizde zaten bizler için mevcut anlayamadığım nokta dünya üzerindeki bütün insanlık yani 7 milyar insanın 6 milyarı bu saydığım 3 önemli unsur için çalışıyorlar ama inanın tam anlamıyla bile çalıştıkları veya işte çalıştırıldıkları halde 3 temel unsurlarını karşılayamıyorlar bile şöyle desek yerinde olurmu acaba bir bütün olarak dünyanın kendi kendine borcu varmıdır sizce şimdi bu yazıyı okuyanların hayır dünyanın bir bütün olarak kendine kendine borcu olurmu dediklerini duyar gibi oldum eee o zaman neden dünya üzerinde bu 3 temel unsuru yerine getirmek için başkalrına borçlanıyoruz ki buda çok mantıksız bana göre şimdi birileri çıkıp Allahu Teala bizleri bu dünyaya sınav için gönderdi sen nelerden bahsediyorsun bu dünya üzerinde zenginde olacak fakirde burası bir sınav yeri diyebilirler onlara hak veriyorum bende bir müslüman ve inancı çok şükür tam olan bir kişi olarak diyorum ki Allah bu dünya üzerinde insanları bu şekilde yaşamaları için göndermedi herkes hakkına riayet edip herkes herkesin menfaatini düşünseydi işte yapılan sınavın farkı zenginlikte veya fakirlikte olmayıp daha çok takva sahibi olanda olurdu orasıda bir gerçek benim tek isteğim dünya üzerinde ki bütün insanların aynı refah düzeyine sahip olması bu olurmu derseniz küçük bir şehir düşünün ve bu şehir üzerinde 2 insan düşünün 2 karşı cins ve bu 2 insan hiç bir şekilde ac gözlülük yapmayıp her biride bir birlerinin menfaatlerini düşünsünler ve bir ev yapsınlar bu sayede yaptıkları ev bu 2 kişiye ait olur sonra 1 ev daha yapsınlar ve 2 sinin de kendilerine ait 1 evleri oldu bile işte sonra ürettikleri meyvelerden ekmekten yesinler sonra araba için teknoloji ürünleri için vs vs vs bu 2 kişinin şu anki dünya üzerinde ki 7 milyar insandan farkı nedir acaba söyleyecek varmı evet aslında bu yazıyı yazarken beirttiğim fikirlerde çok şeyler aklıma geldi ama o kadar fazla ki ve o kadar çok detay varki yazmaya kalksam ansiklopedi bile olur tam anlamıyla söylemek istediklerim bunlar değilller ama fikrimi ortaya koymaya çalıştım sadece herkese iyi geceler...
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