    DH uygulaması Android 16 KB sayfa boyutu ile artık daha hızlı ve verimli

    Android 15'in 16 KB sayfa boyutu teknolojisiyle güncellenen DH uygulaması, açılış hızlarını artırıp pil tüketimini azaltarak daha akıcı bir deneyim sunuyor.       

    DH uygulaması Android 16 KB sayfa boyutu ile artık daha hızlı Tam Boyutta Gör
    DonanımHaber'in Android uygulaması, teknoloji dünyasındaki en önemli gelişmelerden birini yakalayarak büyük bir güncelleme aldı. Uygulama, Android 15 ile birlikte gelen ve bellek yönetimini kökten değiştiren 16 KB sayfa boyutu teknolojisine uyumlu hale getirildi. Bu sayede, uygulamanın performansı ve enerji verimliliği önemli ölçüde artırıldı.

    Peki, Bu Ne Anlama Geliyor?

    Android ekosisteminde uzun yıllar boyunca bellek, 4 KB'lık küçük parçalar halinde yönetiliyordu. Bu sistem, eski telefonlar için yeterli olsa da, günümüzün yüksek RAM'li cihazlarında verimsizliğe yol açıyordu. DonanımHaber uygulaması artık, Android 15 ile mümkün olan 16 KB'lık daha büyük bellek parçalarıyla çalışıyor.

    Bu teknik değişikliğin kullanıcı için basit bir karşılığı var: Artık telefonunuz, DonanımHaber uygulamasını çok daha hızlı ve verimli bir şekilde çalıştırıyor. Daha az enerji tüketiyor ve size daha akıcı bir deneyim sunuyor.

    DH uygulaması Android 16 KB sayfa boyutu ile artık daha hızlı Tam Boyutta Gör

    Performans Kazanımları

    Google'ın yaptığı testler ve bu yeni sistemin getirdiği kazanımlar oldukça dikkat çekici:

    • Uygulama Açılış Hızı: Uygulamanın açılma süresi, bu güncelleme sayesinde önemli ölçüde hızlandı.
    • Güç Tüketimi: Uygulamanın kullandığı enerji miktarı düştü, bu da pil ömrünüze katkı sağlıyor.
    • Sistem Açılış Süresi: Cihazınızın açılış süresi de bu optimizasyonlar sayesinde daha kısa sürüyor.
    • Kamera Açılış Hızı: Kameraya erişim artık daha hızlı gerçekleşiyor.

    Bu güncelleme ile birlikte DonanımHaber, kullanıcılarına sadece içerik değil, aynı zamanda en güncel teknolojiyi kullanan akıcı ve performanslı bir mobil deneyim sunmayı da hedefliyor. DH Android uygulamasını aşağıdaki uygulama kartına tıklayarak indirebilirsiniz.

