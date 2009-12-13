IBM yeni nesil sunucularında Fusion-io firmasının SSD teknolojisini kullanacak

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PCIe ara birimini kullanan yüksek performanslı SSD çözümleriyle ünlü Fusion-io firması, IBM ile iş birliğine gidiyor. Yatırımcıları arasında Apple'ın kurucularından Steve Wozniak'ın da yer aldığı firma, patentli teknolojisi olan ioMemory'nin IBM tarafından kullanımına yeşil ışık yakmış durumda. IBM'in System X serisi yüksek performanslı yeni sunucularında kullanacağı High IOPS SSD PCIe adaptörlerinde yer alacak bu teknoloji ile özellikle veri merkezleri için veri tabanı, uygulama ve sistem yönetim mimarisinde standart diskler ile elde edilemeyen yüksek performansın sağlanması ayrıca daha yüksek performansın, daha düşük soğutma masraflarıyla elde edilmesi hedefleniyor.

Fusion-io firmasının ioMemory teknolojisiyle donatılan High IOPS Adaptörü'nün 160GB ve 320GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulması bekleniyor.