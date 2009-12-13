Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IBM yeni nesil sunucularında Fusion-io firmasının SSD teknolojisini kullanacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

IBM yeni nesil sunucularında Fusion-io firmasının SSD teknolojisini kullanacak
Tam Boyutta Gör

PCIe ara birimini kullanan yüksek performanslı SSD çözümleriyle ünlü Fusion-io firması, IBM ile iş birliğine gidiyor. Yatırımcıları arasında Apple'ın kurucularından Steve Wozniak'ın da yer aldığı firma, patentli teknolojisi olan ioMemory'nin IBM tarafından kullanımına yeşil ışık yakmış durumda. IBM'in System X serisi yüksek performanslı yeni sunucularında kullanacağı High IOPS SSD PCIe adaptörlerinde yer alacak bu teknoloji ile özellikle veri merkezleri için veri tabanı, uygulama ve sistem yönetim mimarisinde standart diskler ile elde edilemeyen yüksek performansın sağlanması ayrıca daha yüksek performansın, daha düşük soğutma masraflarıyla elde edilmesi hedefleniyor.

Fusion-io firmasının ioMemory teknolojisiyle donatılan High IOPS Adaptörü'nün 160GB ve 320GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
m@vibereli 9 yıl
ssd üreten firmalar çoğalsada bizde kullanabilsek keşke :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
PCIe üzerinden SSD çok harika bir fikir ve muhteşem hızlara ulaşır.
fakat daha SATA SSD leri bile ucuzlamamışken bunların pc lerde kullanılması düşünülmez bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 9 yıl
Resim güzelmiş daha dogrusu resimdeki güzelmiş :D

IBM Yakında kendi ssd çözümlerini üretir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Teknoloji Gündemi: Nvidia 3D Vision, PhysX, Tegra 9 yıl Left 4 Dead 2 İnceleme Videosu 9 yıl ASUS'dan oyunculara özel dizüstü; ROG G60J Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim