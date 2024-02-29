IBM’in yeni SSD’leri fidye yazılımlarını otomatik olarak silebiliyor

IBM’den yüksek güvenlikli SSD geliyor
IBM, yayınladığı blog gönderisinde vurguladığı gibi halihazırda bulunan mevcut FlashSystem ürünleri zaten gelen tüm verileri daha yazarken performansı etkilemeden tarıyor. Yapay zeka ile geliştirilmiş yeni FlashCore Module 4 (FCM) ise bir adım daha ileriye giderek fidye yazılımlarının verileri şifrelemeye başlamaması için her bir I/O'dan toplanan istatistikleri sürekli olarak izliyor. Yapılan testlerde IBM’ın yeni teknolojisi WannaLaugh adlı bir fidye yazılımını 60 saniyeden kısa sürede tespit edebildi.
IBM’ın FCM4'ünü ve Storage Defender teknolojisini kullanmak çoğu kişi için aşırı bir önlem olsa da donanım ve yazılım tarafında yapay zekalı algılama ve veri kurtarma özellikleri kurumsal taraf için oldukça değerli. Fidye yazılımlarının son yıllarda sadece şirketler değil kamu kurumlarını da hedeflediğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/96535/ibms-new-ai-powered-ssds-can-detect-and-erase-ransomware-in-under-60-seconds/index.html https://newsroom.ibm.com/blog-IBM-adds-AI-enhanced-data-resilience-capabilities-to-help-combat-ransomware-and-other-threats-with-enhanced-storage-solutions Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.