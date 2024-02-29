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    Anlık Bildirim

    IBM’in yeni SSD’leri fidye yazılımlarını otomatik olarak silebiliyor

    IBM'in kendi kendini koruyan yeni SSD modeli fidye yazılımlarını 60 saniyeden daha kısa sürede tespit edip silebilecek bir yapay zeka tarafından destekleniyor. 
    IBM’in yeni SSD’leri fidye yazılımlarını otomatik olarak siliyor Tam Boyutta Gör
    IBM, FlashCore Module depolama sürücüsünün yeni bir versiyonu ile Storage Defender yazılımının yeni bir versiyonunu duyurdu. Bu araçlarla desteklenen IBM SSD’si bir araya geldiğinde siber güvenlik tehditleri gerçek zamanlı olarak profesyonellerden oluşan bir ekipten çok daha hızlı bir şekilde tespit edilecek ve bunlara yanıtlar verilecek.

    IBM’den yüksek güvenlikli SSD geliyor

    IBM, yayınladığı blog gönderisinde vurguladığı gibi halihazırda bulunan mevcut FlashSystem ürünleri zaten gelen tüm verileri daha yazarken performansı etkilemeden tarıyor. Yapay zeka ile geliştirilmiş yeni FlashCore Module 4 (FCM) ise bir adım daha ileriye giderek fidye yazılımlarının verileri şifrelemeye başlamaması için her bir I/O'dan toplanan istatistikleri sürekli olarak izliyor. Yapılan testlerde IBM’ın yeni teknolojisi WannaLaugh adlı bir fidye yazılımını 60 saniyeden kısa sürede tespit edebildi.

    IBM’in yeni SSD’leri fidye yazılımlarını otomatik olarak siliyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Storage Defender'ın en son sürümünde ise temel tehdit algılama yetenekleri daha da genişletiliyor. IBM, yazılıma iş yükü ve depolama envanteri yönetimi yeteneklerini eklediğini ve böylece müşterilerin bir saldırıdan sonra hızlı bir şekilde tekrar çevrimiçi olabileceklerini söylüyor. IBM ayrıca iki teknolojinin bir arada kullanılmasıyla müşterilerinin kullanıcı tanımlı ilkelere göre otomatik olarak yedeklenen belirli hacimlere sahip koruma grupları oluşturabileceğini söylüyor. Ek olarak firma, verilerin kötü niyetli eylemler yoluyla düzenlenemeyen veya silinemeyen anlık kopya oluşturma yeteneğinin de altını çizdi.

    IBM’ın FCM4'ünü ve Storage Defender teknolojisini kullanmak çoğu kişi için aşırı bir önlem olsa da donanım ve yazılım tarafında yapay zekalı algılama ve veri kurtarma özellikleri kurumsal taraf için oldukça değerli. Fidye yazılımlarının son yıllarda sadece şirketler değil kamu kurumlarını da hedeflediğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/96535/ibms-new-ai-powered-ssds-can-detect-and-erase-ransomware-in-under-60-seconds/index.html https://newsroom.ibm.com/blog-IBM-adds-AI-enhanced-data-resilience-capabilities-to-help-combat-ransomware-and-other-threats-with-enhanced-storage-solutions
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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