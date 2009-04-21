IBM'in ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı, gelirlerde düşüş var!

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Sun firmasını satın almak için girişimlerde bulunan ancak Oracle'ın devreye girmesi ile çalışmalarını sonuca ulaştıramayan IBM, ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Tahmin edilebileceği üzere firmanın ilk çeyrek mali sonuçlarında küresel ekonomik krizin sert etkilerini görebilmek mümkün.Yılın ilk çeyreğinde 21.7 milyar dolarlık ciro elde eden firma bu açıdan hem bir önceki çeyrek döneme hem de bir önceki yılın aynı dönemine göre kayıp yaşamış durumda.

2008'in son çeyreğinde 4.4 milyar dolarlık net gelir elde eden firmanın ilk çeyrek net geliri ise ciddi bir düşüşle 2.3 milyar dolar olarak açıklandı. İlk çeyrek sonuçlarına göre Global Servis Operasyonlarında %10, Yazılım, Sistem ve Teknoloji segmentlerinde ise %6 ve %23 gerileme yaşayan firmanın tasarruf önlemleri çerçevesinde Batı Avrupa'daki çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayıracağı belirtiliyor.