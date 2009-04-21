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IBM'in ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı, gelirlerde düşüş var!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IBM'in ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı, gelirlerde düşüş var!
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Sun firmasını satın almak için girişimlerde bulunan ancak Oracle'ın devreye girmesi ile çalışmalarını sonuca ulaştıramayan IBM, ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Tahmin edilebileceği üzere firmanın ilk çeyrek mali sonuçlarında küresel ekonomik krizin sert etkilerini görebilmek mümkün.Yılın ilk çeyreğinde 21.7 milyar dolarlık ciro elde eden firma bu açıdan hem bir önceki çeyrek döneme hem de bir önceki yılın aynı dönemine göre kayıp yaşamış durumda.

2008'in son çeyreğinde 4.4 milyar dolarlık net gelir elde eden firmanın ilk çeyrek net geliri ise ciddi bir düşüşle 2.3 milyar dolar olarak açıklandı. İlk çeyrek sonuçlarına göre Global Servis Operasyonlarında %10, Yazılım, Sistem ve Teknoloji segmentlerinde ise %6 ve %23 gerileme yaşayan firmanın tasarruf önlemleri çerçevesinde Batı Avrupa'daki çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayıracağı belirtiliyor.


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yc#1 10 yıl
IBM^dekiler de beceriksizmiş canım :)
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ckukner 10 yıl
Yahu çalışanları işten çıkartmak ne kadar kolay. Adam KÂR'ı 2 Milyar dolara düşünce binlerce kişi işten atıyor. Yuh yahu.
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LORDTEK 10 yıl
Harbiden ya. Zarar yok değil mi? Karda azalma var. Komik bunlar ya :D
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brave5213 10 yıl
sirketlerin de karlarindaki artis orani azaldi diye "ah vah" sizlanmalarina uyuz oluyorum. goren de batiyor ya da zarar etti sanir. yahu alt tarafi karliliginiz eskisi gibi artmadi, nedir yani?
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sertacaygun 10 yıl
Doğaldır IBM... Kriz var.
Sanırım Intel'di, IBM için söylediği : Kanlı dişini gösteren cavanar ... Tam yerinde bi' laf.
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ET 7 10 yıl
ya bunlarin EGOISTLIGINDEN NEFRET EDIYOM ! dunyayi kazanmislar uc kurus az kazaninca binlerce isciyi sokaga atip sonrada olmadi ya cok az kazandik bu yul zarar ettik kardan diyolar
bu ne ya milletin kanini icseler doymazlar...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bu durumun altında da kesin bizm hukumetin bi parmaa vardır şimdi :D
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TELESCOPE 10 yıl
demek bizim gibi onlarıda teğet geçmemiş
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TELESCOPE 10 yıl
demek bizim gibi onlarıda teğet geçmemiş
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max975 10 yıl
eee normal kriz var kriz...
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