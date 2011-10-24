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Ice Cream Sandwich ile akıllı telefonunuz tam USB oyun kontrolü desteğine kavuşuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ice Cream Sandwich ile akıllı telefonunuz tam USB oyun kontrolü desteğine kavuşuyor
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Günlük yaşantımızda kullandığımız cep telefonlarında USB desteği ile flash bellek kullanabilme özelliğini Nokia N8 modeli ve Symbian^3 işletim sistemi ile tanımıştık. Ardından tabletler için Google’ın geliştirdiği Android Honeycomb sürümünde USB bellek ve oyun kontrolcülerine destek verilmeye başlandı.

Honeycomb versiyonundan bazı özellikleri taşıyacak olan Ice Cream Sandwich sürümünde en çok merak edilen USB desteğinin olup olmayacağıydı.

Google yazılım mühendisi Romain Guy, Twitter hesabından yaptığı duyuruda ICS sürümünde kullanıcıların USB gamepad ve HDMI kullanarak akıllı telefonlarını bir video oyun konsoluna dönüştürebileceğini açıkladı.

Yani bir USB’den microUSB’ye dönüştürücü adaptör ile USB gamepadinizi Samsung Galaxy Nexus modeline bağlayabilir, akıllı telefonunuzu da TV’ye bağladıktan sonra taşınabilir bir oyun konsolu elde edebilirsiniz.

Yeni destekle ilgili SDK içerisinden bir ekran görüntüsü de internette paylaşıldı. USB desteğinin yaygınlaşması oyun geliştiriciler ve aksesuar üreticileri için de büyük bir fırsat olacak.

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South Korea 8 yıl en beğenilen
yani telefonu lcdye bağlayıp telefonada usb takıp oyun oynayabileceğiz ha
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cingsk 8 yıl
ceo-tr
Kulak Misafiri Ben ne anladığımı yazayım da gülün biraz: Telefonu bilgisayara bağlayıp Gamepad olarak kullanılabileceğini sandım. Dokunmatik Gamepad. İyi fikir aslında. İleride yaparlar kesin.
Aynen. Telefonu lcd tv ye bağlayıp oyunu orada açıp, telefonuda dokunmatik game pad olarak kullansak çok güzel olur. Yapıldımı acaba ????

Sony' nin tabletinde böyle bir özelik mevcut. Uygulama geliştiricileri özgür dağıtıma eklerlerse olur.
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CanAkyüz 8 yıl
Samsung Galaxy S2'Lere Ne Zaman Gelecek İce Cream Sandwich (4.0) acaba?
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berkkarabacak 8 yıl
!Romain Guy! Beğenmediğimiz Romenler(çingene diyoruz ya) onlar bile google'a yazılım mühensisi gönderiyo, koca 70 milyondan yok mu bi kişi ?Turkish Guy 'dan okusak bu haberleride gururlansak
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ceo-tr 8 yıl
Kulak Misafiri

Ben ne anladığımı yazayım da gülün biraz: Telefonu bilgisayara bağlayıp Gamepad olarak kullanılabileceğini sandım. Dokunmatik Gamepad. İyi fikir aslında. İleride yaparlar kesin.


Aynen. Telefonu lcd tv ye bağlayıp oyunu orada açıp, telefonuda dokunmatik game pad olarak kullansak çok güzel olur. Yapıldımı acaba ????
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ikista 8 yıl
telefondan büyük gamepad'i kabloyla bağlamanın mantığını anlamadım. wifi/bt olsa, tamam da kablo???
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Guest-F8946C419 8 yıl
Onu oraya onu buraya şunu şuraya...

O kadar kasana kadar temiz ps 3 ya da xbox 360 kolu alırım daha iyi.
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gfbekir 8 yıl
dokunmatik ekranda oyun oynamanin pek zevki yok ama yine de guzel ozellik
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darkaura 8 yıl
isin icine usb girdiginde is oyunla bitmez. baglanabilcek zilyon cesit donanim var. usb den kablosuz klavye mouse recieveri takip, hdmi'la tv yede bagladinmi basit bir bilgisayar olarak kullanmak bile mumkun. harici disklere belleklere hic girmiyorum bile. tabletlerde bu kullanim olanaklarin bahsettigimde apple fanlari onlar eski teknolojiler moduna girmisti ama neyse, onlara bir sey anlatmak mumkun degil.
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Alkolog 8 yıl
oldu , xbox 360 gamepad bağlayıp 4 " ekranda oyun oynarız artık eciş bücüş
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musti545 8 yıl
sgx 540 ne yapsın ki grafik olarak tegra 3 koymak varken koyarsan sgx 540 böyle yorum manyağı yaparlar gpu nu eleştirirler eminim ki tegra 3 olsaydı satışlar daha fazla olacaktı.,
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Batuist 8 yıl
konsol kalitesinde oyun sunacak olsa yazılımcılar öncelikle ios platformu için bu oyunu geliştirirler. a5 işlemcisindeki grafik biriminin performansı "konsol" kelimesini hak etmeye daha yakın olurdu.. Nitekim ios platformundaki oyunların kalitesini bilenler biliyor. her iki platformu da kullanan biri olarak her iki platform için hazırlanmış aynı oyunların ios'ta çok daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim.. hatta aynı oyun olmalarına karşın aralarında bariz farklar olanlar bile var..
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SystemApps 8 yıl
Şuan için pek kullanışlı olmayalabilir ama ilerde kesinlikle işe yarayacak bi özellik.Sanırım bu konsol iddasını googleda benimsemiş durumda.Umarım bu destek için oyun desteği gerekmez.Dokunmatik tuşların işletim sistemi tarafından gamepada uyarlanması gerekiyor.
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izomer 8 yıl SystemApps
SystemApps

Şuan için pek kullanışlı olmayalabilir ama ilerde kesinlikle işe yarayacak bi özellik.Sanırım bu konsol iddasını googleda benimsemiş durumda.Umarım bu destek için oyun desteği gerekmez.Dokunmatik tuşların işletim sistemi tarafından gamepada uyarlanması gerekiyor.

konu android olunca hemen OLUMLU yazmışsın , !!! ileri dönük , kayda değer vb... hehehehehehh.
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izomer 8 yıl
@BuYaZ eğer kastın , ideos x5 ise zaten düşük işlemcili bir ürün , galaksy s / nexus modelinde bile 4.0 muamma iken. X5 ile zor....
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