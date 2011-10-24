Ice Cream Sandwich ile akıllı telefonunuz tam USB oyun kontrolü desteğine kavuşuyor

Günlük yaşantımızda kullandığımız cep telefonlarında USB desteği ile flash bellek kullanabilme özelliğini Nokia N8 modeli ve Symbian^3 işletim sistemi ile tanımıştık. Ardından tabletler için Google’ın geliştirdiği Android Honeycomb sürümünde USB bellek ve oyun kontrolcülerine destek verilmeye başlandı.





Honeycomb versiyonundan bazı özellikleri taşıyacak olan Ice Cream Sandwich sürümünde en çok merak edilen USB desteğinin olup olmayacağıydı.





Google yazılım mühendisi Romain Guy, Twitter hesabından yaptığı duyuruda ICS sürümünde kullanıcıların USB gamepad ve HDMI kullanarak akıllı telefonlarını bir video oyun konsoluna dönüştürebileceğini açıkladı.





Yani bir USB’den microUSB’ye dönüştürücü adaptör ile USB gamepadinizi Samsung Galaxy Nexus modeline bağlayabilir, akıllı telefonunuzu da TV’ye bağladıktan sonra taşınabilir bir oyun konsolu elde edebilirsiniz.





Yeni destekle ilgili SDK içerisinden bir ekran görüntüsü de internette paylaşıldı. USB desteğinin yaygınlaşması oyun geliştiriciler ve aksesuar üreticileri için de büyük bir fırsat olacak.