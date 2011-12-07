Ice Cream Sandwich tabanlı CyanogenMod 9 sürümü bazı modellerde çalıştırılabiliyor

Google'ın mobil işletim sistemi Android için yayınladığı Ice Cream Sandwich sürümü resmi olarak dağıtılmaya başlandı ve üreticilerin güncellemeyi ne zaman yayınlayacağı merakla bekleniyor. Bunun yanında kişisel ROM geliştirici gruplarından CyanogenMod elini daha çabuk tuttu ve ICS tabanlı 9. sürümü bazı cihazlarda çalıştırmayı başardı.





CM ekibi yayınladığı duyuruda 9. sürümün hazırlıklarına geçen ay başladıklarını ve bazı modellerde çalıştırmayı başardıklarını açıkladı. ICS sürümünde CM7 versiyonundaki fonksiyonellikten çok daha iyisi sunulduğu için ekip sil baştan bir çalışma içine girdi.





Hali hazırda CM9 sürümünü çalıştırabilen modeller Nexus S ve yanında OMAP4, MSM8660/7X30 ve Exynos işlemcilere sahip olan cihazlar olarak listeleniyor. Galaxy Tab 10.1 ve ASUS Transformer modeli de yeni versiyon için sırada bekliyor. Ekibin hedefi CM7 çalıştırabilen tüm cihazlara yeni versiyonu uyarlayabilmek. Ancak ilk Droid modeli artık liste dışı kalmış durumda.





Ekibin karşılaştığı en büyük sorun performansı artırmak için Google'ın eski sürümlere verdiği kamera ve grafik birimi desteğini kesmesi. Ekip bunun üstesinden geleceği sözünü veriyor.