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Ice Cream Sandwich tabanlı CyanogenMod 9 sürümü bazı modellerde çalıştırılabiliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,5b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın mobil işletim sistemi Android için yayınladığı Ice Cream Sandwich sürümü resmi olarak dağıtılmaya başlandı ve üreticilerin güncellemeyi ne zaman yayınlayacağı merakla bekleniyor. Bunun yanında kişisel ROM geliştirici gruplarından CyanogenMod elini daha çabuk tuttu ve ICS tabanlı 9. sürümü bazı cihazlarda çalıştırmayı başardı.

CM ekibi yayınladığı duyuruda 9. sürümün hazırlıklarına geçen ay başladıklarını ve bazı modellerde çalıştırmayı başardıklarını açıkladı. ICS sürümünde CM7 versiyonundaki fonksiyonellikten çok daha iyisi sunulduğu için ekip sil baştan bir çalışma içine girdi.

Hali hazırda CM9 sürümünü çalıştırabilen modeller Nexus S ve yanında OMAP4, MSM8660/7X30 ve Exynos işlemcilere sahip olan cihazlar olarak listeleniyor. Galaxy Tab 10.1 ve ASUS Transformer modeli de yeni versiyon için sırada bekliyor. Ekibin hedefi CM7 çalıştırabilen tüm cihazlara yeni versiyonu uyarlayabilmek. Ancak ilk Droid modeli artık liste dışı kalmış durumda.

Ekibin karşılaştığı en büyük sorun performansı artırmak için Google'ın eski sürümlere verdiği kamera ve grafik birimi desteğini kesmesi. Ekip bunun üstesinden geleceği sözünü veriyor.

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BuYaZ 7 yıl en beğenilen
Huawei İDeos X5 e Bekliyoruz
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KingpinTR 7 yıl
Abi CM grubu artık tüm dünyanın ve tüm cihaz üreticilerinin tanıdığı, kabul ettiği ve hatta desteklediği bir grup.
CM9 eminim pek çok yenilik ile (hali hazırda zaten ICS pek çok yenilik içeriyor) gelecektir. Önemli olan CM7 deki gibi performans ve görsellik ögelerinin tam oturması yani stabilite.
Abi CM grubu artık tüm dünyanın ve tüm cihaz üreticilerinin tanıdığı, kabul ettiği ve hatta desteklediği bir grup.CM9 eminim pek çok yenilik ile (hali hazı...
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simaros 7 yıl
helal olsun adamlar yapıyo biz hala ağzımı ayırıp bakalım :(
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Ebüyubiiii 7 yıl
Galaxy tab p1000 icin bulabilirmiyiz?
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DH Misafiri 7 yıl
Ben galaxy s de kullaniyorum kamera video kaydi yapmamasi disinda mukemmel isallah bu sorun giderilirse orjinal rom yukseltmesine ugrasmam bile
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Whisper911 7 yıl
bu cynogenmod ekibinin başını samsung işe almamışmıydı =)
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hack84 7 yıl
Arkadaşlar huawei ideosx5 e çıakrmı acaba ?
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ihtiyarjedi 7 yıl
vay be adamlar resmi sürümden daha fazla bekliyorlar bunu :)
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King_Diamond 7 yıl
ne kadar saygı görselelerde CM7 hayak kırıklığıydı umaırm CM9 la stabiliteyi en az miui kadar yakalarlar..
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tibitermo 7 yıl King_Diamond
King_Diamond

ne kadar saygı görselelerde CM7 hayak kırıklığıydı umaırm CM9 la stabiliteyi en az miui kadar yakalarlar..

en guzeli stock rom. hattam root bile yapilmayacak. samsung ne derse o


( BU BENIM ILK EKSI DENEMEM.)
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MAVİT 7 yıl
Nexus s icin resmi ice cream guncellemesi yayinlandimi?
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MCErgun 7 yıl
MSM8660/7X30
ideos x5 de de yanlış hatırlamıosam 7230 işlemci vardı
ahhh geno bozmayaydı telefonunu o adam hallederdi bi kaç aya
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S 7 yıl MAVİT
MAVİT

Nexus s icin resmi ice cream guncellemesi yayinlandimi?



Hayır.
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Silver Eagle 7 yıl
Galaxy Gio'ya bekliyoruz ;)
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M!R4G3 7 yıl
Bence batarya performansını geliştirmeliler.
Bu arada Galaxy S kullanıcıları kendi telefonları için xda de ICS ROM'larını bulabilirler (Bazıları Beta aşamasında olsa da).
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Carfreak 7 yıl
HD2 de gelirmi acaba?
Gelir gelir
1 Yanıt Yanıtla +2
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aceleciburak 7 yıl
ARMv6 lı cihazların biraz beklemesi gerekiyor anlaşılan ama habere göre ideos x5 dahil bi çok ARMv7 li cihaza CyanogenMod 9.0 sürümü gelecek sonraki aşamalarda ARMv6 cihazlar için çıkacaktır bunun bide diğer artısı 4.0 ICS tamamiyle oturmuş olacağı için geçişler rom editleme kullanılabilirlik yükseldiği zaman daha kolay olacaktır.
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Aeris 7 yıl
Galaxy S?
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crowland 7 yıl Aeris
Aeris
Galaxy S?

Ben i9000 de kullaniyorum biraz arastir sende kullanirsin
;)
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