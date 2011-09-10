Ice Cream Sandwich'den sonra yeni Android sürümü Jelly Bean olabilir

Mobil işletim sistemleri pazarına girdikten sonra hızla büyüyerek pazarın neredeyse yarısına hakim olan Android, Apple iOS ile birlikte bir zamanların devleri RIM, Symbian ve Windows Mobile'a küçük bir pazar payı bıraktı.





İlk günden bu yana devamlı güncellenerek yeni versiyonları kullanıma sunan Google bu yol haritasında alfabeye bağlı kalıyor. Android 1.6 Cupcake, Android 2.0 Donut, Android 2.1 Eclair, Android 2.2 Froyo, Android 2.3 Gingerbread, Android 3.0 Honeycomb ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich şu ana kadar var olan güncellemelerin kod adları.





Google, Android'in son sürümü olan 4.0 Ice Cream Sandwich ile ilgili hazırlıklarının sonuna daoğru yaklaşırken sonraki sürümün de isminin belli olduğu iddia edildi.





ThisIsMyNext sitesinden Chris Ziegler sonraki Android versiyonunun Jelly Bean olacağını iddia etti. Hem tablet hem de akıllı telefonlar için optimize edilen Ice Cream Sandwich sürümünün daha da geliştirilmiş versiyonu olacağı belirtilen Jelly Bean alfabedeki sıraya da uyuyor. Ancak sürüm numarası hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.





Ziegler ayrıca geçtiğimiz hafta Nexus Prime modelinin Ice Cream Sandwich ile Samsung tarafından piyasaya sürüleceğini kuvvetli delillerle internete duyurmuştu. Bu bakımdan iddianın doğruluk olasılığı yüksek.





Başka bir kaynak ise sonraki versiyonun J harfi ile başlayacağı ancak Jelly Bean olması ihtimalinin çok kuvvetli olmadığı konusunda ısrarlı. Yeni versiyon tasarım, fonksiyon ve mimari açısından büyük değişiklikler içeriyor.





Jelly Bean sürümünün muhtemelen 2012 ilk çeyrek civarında yayınlanması bekleniyor ve henüz çok uzun bir zaman aralığı var. Çünkü Ice Cream Sandwich bu yılın Google tarafından yayınlanacak son Android versiyonu. Google Nexus Prime ile tanıtımı yapılacak Ice Cream Sandwich daha sonraki aylarda yeni modellerle kullanıcıyla buluşmaya devam edecek.