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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ice Cream Sandwich'den sonra yeni Android sürümü Jelly Bean olabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,3b
1
31
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil işletim sistemleri pazarına girdikten sonra hızla büyüyerek pazarın neredeyse yarısına hakim olan Android, Apple iOS ile birlikte bir zamanların devleri RIM, Symbian ve Windows Mobile'a küçük bir pazar payı bıraktı.

İlk günden bu yana devamlı güncellenerek yeni versiyonları kullanıma sunan Google bu yol haritasında alfabeye bağlı kalıyor. Android 1.6 Cupcake, Android 2.0 Donut, Android 2.1 Eclair, Android 2.2 Froyo, Android 2.3 Gingerbread, Android 3.0 Honeycomb ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich şu ana kadar var olan güncellemelerin kod adları.

Google, Android'in son sürümü olan 4.0 Ice Cream Sandwich ile ilgili hazırlıklarının sonuna daoğru yaklaşırken sonraki sürümün de isminin belli olduğu iddia edildi.

ThisIsMyNext sitesinden Chris Ziegler sonraki Android versiyonunun Jelly Bean olacağını iddia etti. Hem tablet hem de akıllı telefonlar için optimize edilen Ice Cream Sandwich sürümünün daha da geliştirilmiş versiyonu olacağı belirtilen Jelly Bean alfabedeki sıraya da uyuyor. Ancak sürüm numarası hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Ziegler ayrıca geçtiğimiz hafta Nexus Prime modelinin Ice Cream Sandwich ile Samsung tarafından piyasaya sürüleceğini kuvvetli delillerle internete duyurmuştu. Bu bakımdan iddianın doğruluk olasılığı yüksek.

Başka bir kaynak ise sonraki versiyonun J harfi ile başlayacağı ancak Jelly Bean olması ihtimalinin çok kuvvetli olmadığı konusunda ısrarlı. Yeni versiyon tasarım, fonksiyon ve mimari açısından büyük değişiklikler içeriyor. 

Jelly Bean sürümünün muhtemelen 2012 ilk çeyrek civarında yayınlanması bekleniyor ve henüz çok uzun bir zaman aralığı var. Çünkü Ice Cream Sandwich bu yılın Google tarafından yayınlanacak son Android versiyonu. Google Nexus Prime ile tanıtımı yapılacak Ice Cream Sandwich daha sonraki aylarda yeni modellerle kullanıcıyla buluşmaya devam edecek.

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HyperioИ 8 yıl en beğenilen NDS
NDS


die_caprio

iyiki bizim türkler yapmadı bu androidi.

android 1.5 adana dürüm

android 1.6 türk lokum

android 2.0 kadayıf

android 2.1 herle

android 2.2 vezir parmağı

android 2.3 hanım göbeği

android 2.4 melemen

yanlız android sürümleri alfabetik sıraya göre gidiyor



Android 1.6 Adana Kebap

Android 2.0 Beyti Sarma

Android 2.1 Cantık Pide

Android 2.2 Düğün Kebabı

Android 2.3 Enginarli Yuva Kebabı

Android 3.0 Fıstıklı Kebap

Android 4.0 Gelin Kebabı

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NDSdie_caprioiyiki bizim türkler yapmadı bu androidi.android 1.5 adana dürümand...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Wardenclyffe 7 yıl
Arkadaslar beni dedigim konuda aydinlatabilcek olan varmi
Androidin bu surumleri telefonun nelerini etkiler?
Ben htc desire hd kullaniyorum bir guncelleme geldi telefon android surumu 2.3.5 htc sense surumu 3.0 oldu simdi htc sense htcye ozel bi durummu sadece htcye ozel bi durumsa bu nedir? Ayrica akilki telefonlarin islemcilerinde hangisi daha iyidir ve cesitleri nelerdir snapdragon gibi (sadece bunu biliyorum :D) bu konuda aydinlatirsanix sevinirim
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OvernightSensation 8 yıl
zırt pırt aynı özelliklere yakın model çıkarıyorlar işletim sistemine de bulaştı bu berbat durum.
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Guest-F8946C419 8 yıl
jelly bean den sonra Kinder süpriz gelirse hiç şaşırmam.
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NDS 8 yıl OvernightSensation
OvernightSensation
zırt pırt aynı özelliklere yakın model çıkarıyorlar işletim sistemine de bulaştı bu berbat durum.

gingerbread sürümünün çıkması üzerinden yanılmıyorsam 10 ay gibi bir süre geçti
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By_Rdv 8 yıl
Galaxy S çıkar diye umuyorum çünkü donanım olarak üst seviye bir telefon ve ilk olarak ice cream sandwich'i nexus s de gördük. Galaxy s, nexus s e göre aynı belki daha iyi diyebilirim.. galaxy s ice creamı kesin alır diyorum ben.. rom olarak 2 gb ve sistem olarak çok çok iyi.. umarım jelly bean güncellemesi de galaxy s e göre çıkar...
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Scott. 8 yıl
İsimlerini kim buluyor acaba
ama akılda kalıcı
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Yilsev 8 yıl
korsanzeki168
android Windows gibi kendiliginden güncellense olmuyormu böle telefon firmalarını beklemesek

Nexus serisi o şekilde oluyor. İlk güncellemeleri her zaman nexus serisi alır. El değmemiş android işletim sistemi olduğundan google'ın çıkardığı güncelleme ile uyumludur. Diğer cihazlar ufak tefek değişiklikler yaptığından (bazıları pek de ufak tefek sayılmaz) gelen güncellemeleri değiştirdikleri işletim sistemi yapısına adapte edip o şekilde yayınlıyorlar mecburen.
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Foo Fighters 8 yıl
O değilde:) galaxy s 2 ye ice cream ne zaman çıkcak yada çıkcak mı bilgisi olan var mı? Gerçi 2.3.4 bile resmi olarak çıkmadı daha.
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Wardenclyffe 7 yıl Foo Fighters
ismky
O değilde:) galaxy s 2 ye ice cream ne zaman çıkcak yada çıkcak mı bilgisi olan var mı? Gerçi 2.3.4 bile resmi olarak çıkmadı daha.

bnim telefon htc desire hd android surumu 2.3.5 nasi cikmadi 2.3.4 :D
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Hobar 8 yıl
nerden buluyorlar bu isimleri ya
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Carna[q]e 8 yıl
Alfabe bitince ne yapıcaklar onu merak ediyorum
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Bl00dyHell 8 yıl Carna[q]e
Carna[q]e

Alfabe bitince ne yapıcaklar onu merak ediyorum



Aynen
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korsanzeki168 8 yıl
android Windows gibi kendiliginden güncellense olmuyormu böle telefon firmalarını beklemesek
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ozdemireren 8 yıl
haha guzel cevap
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tufancan82 8 yıl
android 8.0 turkish delight olsun o zaman :)
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