COMPUTEX 2024 uluslararası teknoloji fuarı başladı: Biz de COMPUTEX'teyiz!

COMPUTEX 2024 teknoloji fuarı heyecanı başladı
DonanımHaber olarak bizler de Computex 2024 fuarına katıldı. Fuardaki en yeni teknolojik gelişmeleri anında sizlere aktararak bu önemli fuarın heyecanını birlikte yaşayacağız. En güncel haberler ve Computex 2024 videoları için YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz.
Ana fuarda en son teknolojiler, teknikler ve trendler yer alırken, teknolojik girişimciliğin yıllık vitrini olan InnoVEX'te bu yıl rekor sayıda küresel girişim yer alıyor. Bu girişimler, gösteriye katılan işletme sahipleri ve temsilcilerle doğrudan etkileşime girerek potansiyel müşterilerle tanışma fırsatlarını en üst düzeye çıkarabilir.
Yapay zekalı bilgisayarlar bu yıl teknoloji sektörünün en çok konuşulan sözcüğü haline geldi. Alanındaki en önde gelen fuar olan COMPUTEX 2024, mevcut en gelişmiş yapay zeka teknolojilerini sergilemenin yanı sıra, bunların insanların hayatlarına nasıl tarifsiz kolaylıklar getirebileceklerini de gösteriyor.
COMPUTEX'in 2 Haziran'daki açılışı öncesinde, NVIDIA kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, Ulusal Tayvan Üniversitesi Spor Merkezi'nde yapay zeka ekosistemi için gelecekteki gelişmeleri özetleyen bir açılış konuşması yaptı. ARM CEO'su Rene Haas ayrıca 3 Haziran'da Nangang'daki Grand Halai Otel'de "Buluttan Uç noktaya Yapay Zeka İnovasyonunu Hızlandırma" başlıklı bir açılış konuşması gerçekleştirerek ARM için bir dizi özel etkinliği başlattı.
NVIDIA, ARM ve COMPUTEX ortaklığıyla sunulan pek çok heyecan verici etkinliğin teknoloji endüstrisi için yılın amiral gemisi etkinliği haline geleceği kesin. COMPUTEX 2024, dünyanın dört bir yanından teknoloji devlerini içgörülerini paylaşmaya davet ederek yapay zeka, donanım ve yazılım değişiklikleri ve endüstri ekosistemine yönelik kritik geliştirme eğilimlerinin derinlemesine analizlerini sundu.
NVIDIA, Google, Synopsys ve Amazon Web Services, yapay zeka çiplerini, bulut hizmetlerini, akıllı görüş sistemlerini, mekansal hesaplamayı ve derin sahte teknolojileri ve bu tür kavramların sektörde nasıl devrim yarattığını tartışacak. Ayrıca dinleyicilere 2024 ve sonrasında üretken yapay zeka teknolojisinin yenilikçi fırsatlarını ve ticari potansiyelini tanıtacaklar.
Micron, ARM, Seagate, Ampere ve Phison öğleden sonra forum konularını sunacak ve üretken yapay zekanın muazzam hesaplama gücüne olan talebinin nasıl karşılanabileceğini ele alacak. Bu şirketler, ön uç bilgi işlem gücünün ve arka uç belleğin ve işlemci birimlerinin tüm çözümlere nasıl entegre edilebileceğini keşfederek endüstri ve tüketiciler için üretken yapay zeka gelişimine katkıda bulunacak. COMPUTEX forumu, sektör oyuncularının daha iyi ve daha parlak bir gelecek için yapay zekaya geçişte kritik anları daha iyi anlamalarına ve kavramalarına yardımcı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.