COMPUTEX 2024 uluslararası teknoloji fuarı başladı: Biz de COMPUTEX'teyiz!

Tam Boyutta Gör Yapay zekayı bağlamak ve geleceği birlikte inşa etmek teması altında düzenlenen dört günlük gösterinin, dünyanın dört bir yanından 50.000'in üzerinde teknoloji ve teknolojiye yakın endüstri ziyaretçisini çekmesi bekleniyor.

COMPUTEX 2024 teknoloji fuarı heyecanı başladı

DonanımHaber olarak bizler de Computex 2024 fuarına katıldı. Fuardaki en yeni teknolojik gelişmeleri anında sizlere aktararak bu önemli fuarın heyecanını birlikte yaşayacağız. En güncel haberler ve Computex 2024 videoları için YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz.

Ana fuarda en son teknolojiler, teknikler ve trendler yer alırken, teknolojik girişimciliğin yıllık vitrini olan InnoVEX'te bu yıl rekor sayıda küresel girişim yer alıyor. Bu girişimler, gösteriye katılan işletme sahipleri ve temsilcilerle doğrudan etkileşime girerek potansiyel müşterilerle tanışma fırsatlarını en üst düzeye çıkarabilir.

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Yapay zekalı bilgisayarlar bu yıl teknoloji sektörünün en çok konuşulan sözcüğü haline geldi. Alanındaki en önde gelen fuar olan COMPUTEX 2024, mevcut en gelişmiş yapay zeka teknolojilerini sergilemenin yanı sıra, bunların insanların hayatlarına nasıl tarifsiz kolaylıklar getirebileceklerini de gösteriyor.

COMPUTEX'in 2 Haziran'daki açılışı öncesinde, NVIDIA kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, Ulusal Tayvan Üniversitesi Spor Merkezi'nde yapay zeka ekosistemi için gelecekteki gelişmeleri özetleyen bir açılış konuşması yaptı. ARM CEO'su Rene Haas ayrıca 3 Haziran'da Nangang'daki Grand Halai Otel'de "Buluttan Uç noktaya Yapay Zeka İnovasyonunu Hızlandırma" başlıklı bir açılış konuşması gerçekleştirerek ARM için bir dizi özel etkinliği başlattı.

NVIDIA, ARM ve COMPUTEX ortaklığıyla sunulan pek çok heyecan verici etkinliğin teknoloji endüstrisi için yılın amiral gemisi etkinliği haline geleceği kesin. COMPUTEX 2024, dünyanın dört bir yanından teknoloji devlerini içgörülerini paylaşmaya davet ederek yapay zeka, donanım ve yazılım değişiklikleri ve endüstri ekosistemine yönelik kritik geliştirme eğilimlerinin derinlemesine analizlerini sundu.

NVIDIA, Google, Synopsys ve Amazon Web Services, yapay zeka çiplerini, bulut hizmetlerini, akıllı görüş sistemlerini, mekansal hesaplamayı ve derin sahte teknolojileri ve bu tür kavramların sektörde nasıl devrim yarattığını tartışacak. Ayrıca dinleyicilere 2024 ve sonrasında üretken yapay zeka teknolojisinin yenilikçi fırsatlarını ve ticari potansiyelini tanıtacaklar.

Micron, ARM, Seagate, Ampere ve Phison öğleden sonra forum konularını sunacak ve üretken yapay zekanın muazzam hesaplama gücüne olan talebinin nasıl karşılanabileceğini ele alacak. Bu şirketler, ön uç bilgi işlem gücünün ve arka uç belleğin ve işlemci birimlerinin tüm çözümlere nasıl entegre edilebileceğini keşfederek endüstri ve tüketiciler için üretken yapay zeka gelişimine katkıda bulunacak. COMPUTEX forumu, sektör oyuncularının daha iyi ve daha parlak bir gelecek için yapay zekaya geçişte kritik anları daha iyi anlamalarına ve kavramalarına yardımcı olacak.

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COMPUTEX 2024 uluslararası teknoloji fuarı başladı