Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia: 453 bin Yahoo hesabı ele geçirildi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,8b
1
11
Güvenlik
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 Yahoo'nun son derece büyük bir güvenlik açığı ile karşı karşıya olduğu iddia ediliyor. Bu iddiaya göre, yaklaşık 453000 Yahoo hesabına ait giriş bilgilerinin internete sızdırıldığı belirtiliyor.

Yahoo'ya ait hangi servislerin saldırıya maruz kaldığına dair henüz bir bilgi olmasa da Trusted Sec'e göre saldırı 'Yahoo Voice' üstünden gerçekleştirilmiş durumda. Trusted Sec, saldırıdan etkilenenlerin tam sayısının ise 453492 olduğunu belirtiyor. Kullanıcılara ait giriş bilgilerini ele geçirenler ise 'D33Ds' adlı bir bilgisayar korsan grubu. Saldırıyı gerçekleştiren 'D33Ds' tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen saldırının söz konusu güvenlik açığının sorumlular tarafından bir tehdit değil uyarı olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca D33Ds, Yahoo'nun sunucularında önemli güvenlik açıklar olduğuna dikkat çekti.

Yahoo cepesinde konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil. Şirketin bu konu hakkında nasıl bir savunma yapacağı ise merak konusu.

https://www.trustedsec.com/july-2012/yahoo-voice-website-breached-400000-compromised/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F8946C419 7 yıl
Üst oynamışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 7 yıl
bende şifre değişikliği yapayım belli olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
aman benim bilgilerimi alıp maillerime bakabilirler.. yahooda spamdan çok ne var belki temizlerde çıkarlar... :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
utkanizmit 7 yıl
yahoo hesabım var. Acaba benim bilgilerde piyasaya düştümü ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zeg392 7 yıl
İki gün önce bayadır kullanmadığım yahoo hesabım farkında olmadan tüm kayıtlı adreslere virüslü mail atmış nasıl olduğunu anlamadım ve şifrelerimi değiştirdim ilginç sanırsam bu konuyla alakalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mogolo 7 yıl
BENİM HİÇ YAHOO HESABİM OLMADI Kİ
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 7 yıl
Ortada bu kadar ciddi bir konu varken yorumlara bakıyorumda herkes 453000'in derdinde o 453 bin giriş bilgisi ile o kullanıcıların donunun rengine kadar herşeyi öğrenirler buda Yahoo'nun başına büyük dert olur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdemefe 7 yıl
-technology4ever-
453000 yerine 453 bin yazmak çok mu zordu.. :D (tabi unuttum 3 ile b harfi arasına bir boşluk bırakmak lazım :D :D )

yarısını rakamla yarısını yazıyla yazsalar daha mı iyiydi yani?
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oceqn 7 yıl erdemefe
erdemefe

-technology4ever-

453000 yerine 453 bin yazmak çok mu zordu.. :D (tabi unuttum 3 ile b harfi arasına bir boşluk bırakmak lazım :D :D )


yarısını rakamla yarısını yazıyla yazsalar daha mı iyiydi yani?


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 7 yıl
Iddia da olsa biraz gec verdiniz sanirim haberi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-technology4ever- 7 yıl
453000 yerine 453 bin yazmak çok mu zordu.. :D (tabi unuttum 3 ile b harfi arasına bir boşluk bırakmak lazım :D :D )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1754 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Güvenlik, Yahoo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Samsung'un Windows Tableti Mercek Altında! Windows 8 hakkında merak ettikleriniz, Slate PC video inceleme 7 yıl HTC Desire C video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim