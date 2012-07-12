İddia: 453 bin Yahoo hesabı ele geçirildi





Yahoo'nun son derece büyük bir güvenlik açığı ile karşı karşıya olduğu iddia ediliyor. Bu iddiaya göre, yaklaşık 453000 Yahoo hesabına ait giriş bilgilerinin internete sızdırıldığı belirtiliyor.

https://www.trustedsec.com/july-2012/yahoo-voice-website-breached-400000-compromised/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Yahoo'ya ait hangi servislerin saldırıya maruz kaldığına dair henüz bir bilgi olmasa da Trusted Sec'e göre saldırı 'Yahoo Voice' üstünden gerçekleştirilmiş durumda. Trusted Sec, saldırıdan etkilenenlerin tam sayısının ise 453492 olduğunu belirtiyor. Kullanıcılara ait giriş bilgilerini ele geçirenler ise 'D33Ds' adlı bir bilgisayar korsan grubu. Saldırıyı gerçekleştiren 'D33Ds' tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen saldırının söz konusu güvenlik açığının sorumlular tarafından bir tehdit değil uyarı olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca D33Ds, Yahoo'nun sunucularında önemli güvenlik açıklar olduğuna dikkat çekti.Yahoo cepesinde konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil. Şirketin bu konu hakkında nasıl bir savunma yapacağı ise merak konusu.