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İddia : Microsoft, Windows Blue önizleme sürümünü yaz aylarında dağıtacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Microsoft, Windows Blue önizleme sürümünü yaz aylarında dağıtacak

Microsoft'un Windows 8, Windows Phone 8 ve diğer önemli hizmetler için önemli güncellemeler sunacağı ve uygulama mağazalarını tek bir konsept altına toplayacağı dile getirilen Windows Blue yaklaşımı ile ilgili önemli iddialar ortaya atıldı.

Milestone 1 adlı Blue test sürümlerinin çok kapalı bir geliştirici grubu ile devam ettiği tahmin edilirken, zaman zaman bu gruptan isimsiz sızıntılar elde ediliyor. Son olarak gelen iddialar Windows Blue güncellemesinin bir tüketici önizleme sürümünün yaz aylarında dağıtılmaya başlanacağı yönünde.

Microsoft'un Blue konusunda son derece agresif bir geliştirme süreci takip ettiği belirtilirken, sadece tek bir tüketici önizleme sürümü ile yetinileceği vurgulanıyor. 

Blue güncellemesinde en önemli yenilik sistemdeki arama fonksiyonunun daha da geliştirilmesi olacak. Bunun için Bing ekibinin Windows ekibi ile sıkı bir çalışma sürecinde olduğu ifade ediliyor. Kullanıcılar yeni sistemde örneğin bir film arattıklarında filmi oynatabilecek uygulamalar da ekrana geliyor ve böylece çok kolay bir şekilde kullanıcı gerekli uygulamaya yönlendirilebiliyor. Bunun gerçekleşmesi için Blue güncellemesinin uygulamalarla daha derin bir iletişim için de olacağı  ve uygulamaların da uyum sağlamak için gerekli çalışmaları yapacağı belirtiliyor.

Ayrıca Windows Blue ile birlikte Internet Explorer 11 de tarayıcı dünyasına merhaba diyecek. Yine 7 ve 8 inçlik tabletlerin de Windows 8 ekosistemine katılması Blue güncellemesi ile olacak. 

http://www.theverge.com/2013/2/24/4023724/windows-blue-public-preview-search-improvements Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MIKROP DOGAN 6 yıl
geçenlerde de yazdım cevap alamadım
anlamadım bu blue olayını
bu windows blue, windows 8 core, pro gibi bir sürüm mü olacak
yoksa service pack'in yeni adı blue mu oldu ?
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Darch 6 yıl
Tam olarak "Windows 98 SE" gibi olacak. Çekirdek sürümü 6.2'den 6.3'e yükseltilecek ancak yeni bir işletim sistemi kadar da yenilikçi olmayacak.
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s_mail 6 yıl
win8 sadece hızı yeter orjinal aldık mutluyuz.
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inexo 6 yıl
parlak renk icon lar gitmiş sanki resimde biraz mat gibi olmuş öyleyse güzel olmuş
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Lockheed 6 yıl
Dexter61
Gene beş para etmez işletim sistemine beş para etmez bir update geliyor desenize :)

çok romantiksin..
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cagataykoroglu 6 yıl
Çalış MS win 8 i boşuna orjinal almadık.
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Ciddiyetsiz 6 yıl
DH Misafiri
Yıl 2013 olmuş hala Windows kullanan dinozorlar var. Neyse yakında fosilleşip tarih olacaklar zaten

yıl olmuş 2013 hala misafir olarak yorum atıp boş konuşanlar var bu forumda.
Yanıtla +2
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DH Misafiri 6 yıl
Yıl 2013 olmuş hala Windows kullanan dinozorlar var. Neyse yakında fosilleşip tarih olacaklar zaten
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SystemApps 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yıl 2013 olmuş hala Windows kullanan dinozorlar var. Neyse yakında fosilleşip tarih olacaklar zaten

yıl olmuş 2013 üyelik alamayan insanlar işletim sistemlerini yorumluyor.siz fosil olmazsınız ama

bibitmediniz.gif
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Doanc4n 6 yıl
Microsoft dan özellik bakımından Apple ın mac os x 10.7 den 10.8 geçişteki gibi kaliteli özellikler getirmesini diliyorum.
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Rangle 6 yıl
Sanırsam Service Pack ın ismini Blue olarak değiştirmişler.Bu arada windows 8 gerçekten hızlı bir işletim sistemi bana göre windows 8 in tek eksi yönü PC yerine daha çok dokunmatik cihazlara uyarlanması
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Dexter61 6 yıl
Gene beş para etmez işletim sistemine beş para etmez bir update geliyor desenize :)
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rainblackk 6 yıl Dexter61
Dexter61
Gene beş para etmez işletim sistemine beş para etmez bir update geliyor desenize :)

Ve bu mesaji o bes par etmez isletim sisteminin eski bi surumunden yaziyorsun.
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