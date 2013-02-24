İddia : Microsoft, Windows Blue önizleme sürümünü yaz aylarında dağıtacak

Haber Editörü
Microsoft'un Windows 8, Windows Phone 8 ve diğer önemli hizmetler için önemli güncellemeler sunacağı ve uygulama mağazalarını tek bir konsept altına toplayacağı dile getirilen Windows Blue yaklaşımı ile ilgili önemli iddialar ortaya atıldı.
Milestone 1 adlı Blue test sürümlerinin çok kapalı bir geliştirici grubu ile devam ettiği tahmin edilirken, zaman zaman bu gruptan isimsiz sızıntılar elde ediliyor. Son olarak gelen iddialar Windows Blue güncellemesinin bir tüketici önizleme sürümünün yaz aylarında dağıtılmaya başlanacağı yönünde.
Microsoft'un Blue konusunda son derece agresif bir geliştirme süreci takip ettiği belirtilirken, sadece tek bir tüketici önizleme sürümü ile yetinileceği vurgulanıyor.
Blue güncellemesinde en önemli yenilik sistemdeki arama fonksiyonunun daha da geliştirilmesi olacak. Bunun için Bing ekibinin Windows ekibi ile sıkı bir çalışma sürecinde olduğu ifade ediliyor. Kullanıcılar yeni sistemde örneğin bir film arattıklarında filmi oynatabilecek uygulamalar da ekrana geliyor ve böylece çok kolay bir şekilde kullanıcı gerekli uygulamaya yönlendirilebiliyor. Bunun gerçekleşmesi için Blue güncellemesinin uygulamalarla daha derin bir iletişim için de olacağı ve uygulamaların da uyum sağlamak için gerekli çalışmaları yapacağı belirtiliyor.
Ayrıca Windows Blue ile birlikte Internet Explorer 11 de tarayıcı dünyasına merhaba diyecek. Yine 7 ve 8 inçlik tabletlerin de Windows 8 ekosistemine katılması Blue güncellemesi ile olacak.
http://www.theverge.com/2013/2/24/4023724/windows-blue-public-preview-search-improvements Yorum Yaz Paylaş Tweetle
anlamadım bu blue olayını
bu windows blue, windows 8 core, pro gibi bir sürüm mü olacak
yoksa service pack'in yeni adı blue mu oldu ?
çok romantiksin..
yıl olmuş 2013 hala misafir olarak yorum atıp boş konuşanlar var bu forumda.
yıl olmuş 2013 üyelik alamayan insanlar işletim sistemlerini yorumluyor.siz fosil olmazsınız ama
bibitmediniz.gif
Ve bu mesaji o bes par etmez isletim sisteminin eski bi surumunden yaziyorsun.