İddia : Microsoft, Windows Blue önizleme sürümünü yaz aylarında dağıtacak





Microsoft'un Windows 8, Windows Phone 8 ve diğer önemli hizmetler için önemli güncellemeler sunacağı ve uygulama mağazalarını tek bir konsept altına toplayacağı dile getirilen Windows Blue yaklaşımı ile ilgili önemli iddialar ortaya atıldı.





Milestone 1 adlı Blue test sürümlerinin çok kapalı bir geliştirici grubu ile devam ettiği tahmin edilirken, zaman zaman bu gruptan isimsiz sızıntılar elde ediliyor. Son olarak gelen iddialar Windows Blue güncellemesinin bir tüketici önizleme sürümünün yaz aylarında dağıtılmaya başlanacağı yönünde.





Microsoft'un Blue konusunda son derece agresif bir geliştirme süreci takip ettiği belirtilirken, sadece tek bir tüketici önizleme sürümü ile yetinileceği vurgulanıyor.





Blue güncellemesinde en önemli yenilik sistemdeki arama fonksiyonunun daha da geliştirilmesi olacak. Bunun için Bing ekibinin Windows ekibi ile sıkı bir çalışma sürecinde olduğu ifade ediliyor. Kullanıcılar yeni sistemde örneğin bir film arattıklarında filmi oynatabilecek uygulamalar da ekrana geliyor ve böylece çok kolay bir şekilde kullanıcı gerekli uygulamaya yönlendirilebiliyor. Bunun gerçekleşmesi için Blue güncellemesinin uygulamalarla daha derin bir iletişim için de olacağı ve uygulamaların da uyum sağlamak için gerekli çalışmaları yapacağı belirtiliyor.





Ayrıca Windows Blue ile birlikte Internet Explorer 11 de tarayıcı dünyasına merhaba diyecek. Yine 7 ve 8 inçlik tabletlerin de Windows 8 ekosistemine katılması Blue güncellemesi ile olacak.

http://www.theverge.com/2013/2/24/4023724/windows-blue-public-preview-search-improvements