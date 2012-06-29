İddia : Samsung, Galaxy S3 için Jelly Bean güncellemesini doğruladı

Google'ın Android işletim sisteminin yeni sürümü Jelly Bean'i duyurmasından sonra üreticilerden de haberler gelmeye başladı.





Youmobile sitesinin haberine göre Samsung, Galaxy S3 için Jelly Bean güncellemesi yayınlayacağını duyurdu. KIES vasıtasıyla yılın 4. çeyreğinde yayınlanacağı belirtilen Android 4.1 güncellemesi yanında TouchWiz arayüzünü de beraberinde getiriyor.





Güncelleme hem uluslararası hem de ABD versiyonları için yayınlanacak.





Samsung'un 1GB RAM taşıyan Galaxy S3 modelinin yanında 2GB RAM taşıyan varyantlarını da piyasaya sürmesi Jelly Bean için RAM miktarına tam emin olamadığı şeklinde yorumlanıyor. Şimdilik Samsung tarafından konu ile ilgili herhangi bir doğrulama gelmedi.