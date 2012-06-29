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İddia : Samsung, Galaxy S3 için Jelly Bean güncellemesini doğruladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,6b
1
63
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın Android işletim sisteminin yeni sürümü Jelly Bean'i duyurmasından sonra üreticilerden de haberler gelmeye başladı.

Youmobile sitesinin haberine göre Samsung, Galaxy S3 için Jelly Bean güncellemesi yayınlayacağını duyurdu. KIES vasıtasıyla yılın 4. çeyreğinde yayınlanacağı belirtilen Android 4.1 güncellemesi yanında TouchWiz arayüzünü de beraberinde getiriyor.

Güncelleme hem uluslararası hem de ABD versiyonları için yayınlanacak.

Samsung'un 1GB RAM taşıyan Galaxy S3 modelinin yanında 2GB RAM taşıyan varyantlarını da piyasaya sürmesi Jelly Bean için RAM miktarına tam emin olamadığı şeklinde yorumlanıyor. Şimdilik Samsung tarafından konu ile ilgili herhangi bir doğrulama gelmedi.

http://www.youmobile.org/blogs/entry/Samsung-Confirm-Jelly-Bean-4-1-Update-is-Coming-to-the-Galaxy-S-III-during-Q4-2012 Yorum Yaz
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aydink_1903 7 yıl en beğenilen
Bu yazıyı yazan editör bey, en azından jelly bean in çıktığı ilk çıktığı cihazın kaç GB RAM e sahip olduğunu bilseydi, böyle bir RAM yorumu yazmaz veya alıntısını yapmazdı.

Kolay gelsin
Bu yazıyı yazan editör bey, en azından jelly bean in çıktığı ilk çıktığı cihazın kaç GB RAM e sahip olduğunu bilseydi, böyle bir RAM yorumu yazmaz veya alıntıs...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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kassatura 7 yıl
RAM'e takılmayın. Galaxy Nexus örneği var. 1 gb RAM. 4.1 kullanıyoruz şu anda. 5 çıksın onu da kullanırız. Hala RAM diyenler var. Buraya dikkat.
ARALIK 2010 ÇIKIŞLI NEXUS S ANDROİD 4.1 JELLY BEAN GÜNCELLEMESİNİ RESMİ OLARAK OTA 2 HAFTA SONRA ALACAK. CİHAZ 512 MB RAM.
Kimse Android'e RAM konusunda laf atmasın. Salak saçma arayüz koyup markalar kendi ipini kendi çekiyor. Ki aynı zamanda resmen adi bir pazarlama stratejisine dönüştü güncelleme işi. Yok efendim o cihazımız alamayacak RAM yüzünden falan. Lan Galaxy S 4.0 aldı mı ki. Google aynı özellikli olan telefona yani Nexus S e 4.1 i veriyor. Artık RAM konusunu bir daha açmazsınız umarım.
RAM'e takılmayın. Galaxy Nexus örneği var. 1 gb RAM. 4.1 kullanıyoruz şu anda. 5 çıksın onu da kullanırız. Hala RAM diyenler var. Buraya dikkat.ARALIK 2010...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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The Last Beerbender 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Sevinin zamzungçu fandroidler :)) Güncelleme her androide nasip olmuyor, çoğu da yalan oldu zaten :))

Misafir üyeliklerin kapanması gerektiğinin, canlı örneğisin.
DH MisafiriSevinin zamzungçu fandroidler :)) Güncelleme her androide nasip olmuyor, çoğu da yalan oldu zaten :))Misafir...
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TheLoft 7 yıl
htc'nin elinde bir çok model varken 4.1 sürümüne geçiş için,
samsung'un da sadece tek modelde geçiş yaparsa biraz marka imajı konusunda sıkıntı yaşayabilir.
galaxy s2, galaxy note ve galaxy s3 modellerine güncelleme yapılacağını düşünüyorum.
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OvernightSensation 7 yıl
caglarnal
NomadCRY
smart1978 Samsung biraz daha bekleyip daha kaliteli ekran 2 GB RAM li ve Android 4.1 li olarak satışa sunulsa idi ... Bir de kasası plastik hissi vermeyen One X gibi olsa idi... Bilmeyenler olabilir S3 1 GB RAM ama TOPLAMDA 780MB ve boşta RAM miktarı da genelde düşük... S3 deki touchwiz yerine alternatifleri kullansanız epey RAM tasarrufu sağlanır... Bir de TOPLAM RAM 780 değilde 820 MB yapmanın yolunu da bulsalar... Çok şey istiyorum biliyorum...
RAM konusunda katılıyorum. En azından 1.5 GB RAM ile gelebilirdi. S3 RAMi çokça tüketen bir cihaz. Öte yandan daha kaliteli ekrandan kastınız ne? Super AMOLED HD Plus sanırım? Pentile ekranlarda Plus teknolojisini genelde kullanmıyorlar. Ayrıca One Xten daha iyi bir ekranı var. ( Parlaklık haricinde ) Şu anda piyasadaki en iyi ekranın S3te olduğu aşikar. Kasa olarak daha kaliteli bir kasa olabilirdi ancak fena değil. En azından çizilmeye dayanıklı. Öte yandan daha ikinci günden oynamaya başlayan ses ve güç tuşları sinir bozuyor.
ekran konusunuda yanılıyorsunuz OneX ekranı S3 den daha iyi. S3 OneX incelemelerine iyi bakın derim

kesinlikle şuan piyasada en iyi ekran htc one x de mevcuttur. gerek ppi gerekse naturellik açısından s3'den üstündür.
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chamicals2 7 yıl
NomadCRY
smart1978 Samsung biraz daha bekleyip daha kaliteli ekran 2 GB RAM li ve Android 4.1 li olarak satışa sunulsa idi ... Bir de kasası plastik hissi vermeyen One X gibi olsa idi... Bilmeyenler olabilir S3 1 GB RAM ama TOPLAMDA 780MB ve boşta RAM miktarı da genelde düşük... S3 deki touchwiz yerine alternatifleri kullansanız epey RAM tasarrufu sağlanır... Bir de TOPLAM RAM 780 değilde 820 MB yapmanın yolunu da bulsalar... Çok şey istiyorum biliyorum...
RAM konusunda katılıyorum. En azından 1.5 GB RAM ile gelebilirdi. S3 RAMi çokça tüketen bir cihaz. Öte yandan daha kaliteli ekrandan kastınız ne? Super AMOLED HD Plus sanırım? Pentile ekranlarda Plus teknolojisini genelde kullanmıyorlar. Ayrıca One Xten daha iyi bir ekranı var. ( Parlaklık haricinde ) Şu anda piyasadaki en iyi ekranın S3te olduğu aşikar. Kasa olarak daha kaliteli bir kasa olabilirdi ancak fena değil. En azından çizilmeye dayanıklı. Öte yandan daha ikinci günden oynamaya başlayan ses ve güç tuşları sinir bozuyor.

ekran konusunuda yanılıyorsunuz OneX ekranı S3 den daha iyi. S3 OneX incelemelerine iyi bakın derim
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blizzard3 7 yıl
eger bu guncelleme s2 ye gelmesse telefonu satarım ana avrat soverim samsunga
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cellman406 7 yıl
OvernightSensation
ne yaptınız ya herkes de bir korku galaxy s3 için bütün varlığını koymayacak da gidip galaxy s için mi koyacak arkadaşlar. Samsung s3 konusunda elinden geleni rahat yapacaktır rahat olun

Biz Samsungun varlığını Galaxy S2de gördük kardeşim merak etme sen. 2013 ilk çeyrekte alsın da güncellemeyi.. Başka birşey beklemeyin.
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klongs 7 yıl
aziz77
iphone dediğimiz zaman kızıyorsunuz,adamlar ios6 yı 3gs bile veriyorlar,4 yıl olmuş telefon çıkalı,diğer tarafta 4 çekirdekli telefon 2. güncellemyi alırmıyım diye düşünüyor,maalesef androitte stabilite yok,sonunda 4s aldım 20 aydır kullandığın android tleerden kurtuldum,dünya varmış.

bende bunu anlamıyorum iphone 3gs e ios 6 da geliyorda noluyor kırpılmış geliyor iphone 4 ede kırpılmış geliyor ama hiç bir ioscunun gıkı çıkmıyor
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aziz77 7 yıl
iphone dediğimiz zaman kızıyorsunuz,adamlar ios6 yı 3gs bile veriyorlar,4 yıl olmuş telefon çıkalı,diğer tarafta 4 çekirdekli telefon 2. güncellemyi alırmıyım diye düşünüyor,maalesef androitte stabilite yok,sonunda 4s aldım 20 aydır kullandığın android tleerden kurtuldum,dünya varmış.
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Silent Guardian 7 yıl
Getirmeseydi bide?Amiral gemine 4.1 getirmezsen o gemi batar.4.2 ve 4.3'te getirmen gerekli.Tüketiciyi düşünen yok tabi.Nexus S 4.1 bile aldı aynı donanımlı Galaxy S 2.3'te kaldı.Olacak iş değil.Sen tüketiciyi düşünmezsen tüketicide seni düşünmez.Cihaz sayın fazla olabilir fakat her sene bir tane amiral gemisi çıkarıyorsun.Umarım SGS2'ye Jelly Bean gelir.Custom Rom'lar ile gelebilir fakat bunu üreticinin kendi sağlaması lazım.Neden Garantinin dışına çıkayım ki?
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smart1978 7 yıl Silent Guardian
l3ortacine16

Getirmeseydi bide?Amiral gemine 4.1 getirmezsen o gemi batar.4.2 ve 4.3'te getirmen gerekli.Tüketiciyi düşünen yok tabi.Nexus S 4.1 bile aldı aynı donanımlı Galaxy S 2.3'te kaldı.Olacak iş değil.Sen tüketiciyi düşünmezsen tüketicide seni düşünmez.Cihaz sayın fazla olabilir fakat her sene bir tane amiral gemisi çıkarıyorsun.Umarım SGS2'ye Jelly Bean gelir.Custom Rom'lar ile gelebilir fakat bunu üreticinin kendi sağlaması lazım.Neden Garantinin dışına çıkayım ki?

İşte Galaxy S ibretlik gerçeğini idrak edemeyenler var...

Samsung göz boyama Value Pack çıkartmıştır.. Hem de tüketici ile dalga geçer gibi... Sanki Android 4.x.x yüz tanımalı kilid açmalardan ibaret? Samsung resmen dolaylı imalarla tüketici ile dalga geçmektedir ... Android 4 herşeyi ile Android 2.3 ten üstündür... Android 4 kozmetiksel farklardan ibaret değildir...


Samsung eskiden beri gelen alışkanlığı vardır... Çok iyi donanımlar ile rakiplerindne daha iyi olduğunun reklamı yaparlar ama iş yazılımsal güncelleme geldi mi İŞTE ORDA yoklar... Güzelim Galaxy S öldürüldü... Google salak mıki NExus S için 512 MB RAM dahi olsa güncelleme çıkarsın? Google desteklemekte...

Samsung gibileri Android i de çeşidi çok ortalama heryıl yeni ürün sattırmak iiçin bu yolu tercih etmektedir...

Eskiden Samsung Symbian da böyle yapmıştı... Nokia güncel Sybianları Samsung kılıf uydurup güncellemiyordu.. Eskiler bilir Samsung i8910 HD donanımsal olarak EFSANE idi ama iş yazılımsal destek bakıldığında saç baş yoldurmuştu. Forumda da bu konu yılar önce epey tartışılmıştı...
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musti198080 7 yıl
android cihaz kullanmama ragmen su ram olaylarindan dolayi googlleye gicik kaptim.....jelly bean 2gb rama ihtiyac duyacak deniyor nedir ya....adamlarin masa ustu pc lerde son cikan windows surumu 512 mb ram de calisirken mobil cihazda 4 cekirdek islemci 2 gb ram istenmesi bence tuketiyi somurmekten baska birsey degil.....sanirsin bu surumle gelecek cihazlar iklim degisikligi -bigbang hesaplarinda kullanilacak super (bilgisayarimsi) telefonlar.......
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DH Misafiri 7 yıl
yok artık daha neler eğer s3 le one x bu güncellemeyi almassa bidaha android cihazların yanına yaklaşmamak lazım
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marduk 7 yıl
Arkadaslar asagidaki sitenin yalancisiyim. Gerci site samsungun sitesi.
Galaxy 3 burada lte olarak 2gb ram ile satilacak. Temmuz ayinin icinde satisa cikacak. Note sahibi olmasam dusunurdum ama simdi gereksiz.
. Yine 3g olani 1gb ram. Link asagida

howtolivesmart.com/...
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