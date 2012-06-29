İddia : Samsung, Galaxy S3 için Jelly Bean güncellemesini doğruladı

Haber Editörü
Google'ın Android işletim sisteminin yeni sürümü Jelly Bean'i duyurmasından sonra üreticilerden de haberler gelmeye başladı.
Youmobile sitesinin haberine göre Samsung, Galaxy S3 için Jelly Bean güncellemesi yayınlayacağını duyurdu. KIES vasıtasıyla yılın 4. çeyreğinde yayınlanacağı belirtilen Android 4.1 güncellemesi yanında TouchWiz arayüzünü de beraberinde getiriyor.
Güncelleme hem uluslararası hem de ABD versiyonları için yayınlanacak.
Samsung'un 1GB RAM taşıyan Galaxy S3 modelinin yanında 2GB RAM taşıyan varyantlarını da piyasaya sürmesi Jelly Bean için RAM miktarına tam emin olamadığı şeklinde yorumlanıyor. Şimdilik Samsung tarafından konu ile ilgili herhangi bir doğrulama gelmedi.
http://www.youmobile.org/blogs/entry/Samsung-Confirm-Jelly-Bean-4-1-Update-is-Coming-to-the-Galaxy-S-III-during-Q4-2012 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kolay gelsin
ARALIK 2010 ÇIKIŞLI NEXUS S ANDROİD 4.1 JELLY BEAN GÜNCELLEMESİNİ RESMİ OLARAK OTA 2 HAFTA SONRA ALACAK. CİHAZ 512 MB RAM.
Kimse Android'e RAM konusunda laf atmasın. Salak saçma arayüz koyup markalar kendi ipini kendi çekiyor. Ki aynı zamanda resmen adi bir pazarlama stratejisine dönüştü güncelleme işi. Yok efendim o cihazımız alamayacak RAM yüzünden falan. Lan Galaxy S 4.0 aldı mı ki. Google aynı özellikli olan telefona yani Nexus S e 4.1 i veriyor. Artık RAM konusunu bir daha açmazsınız umarım.
Misafir üyeliklerin kapanması gerektiğinin, canlı örneğisin.