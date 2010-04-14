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İddia: "HTC, kendi işletim sistemini üretebilir"

Ortaya çıkan bir iddiaya göre HTC kendi işletim sistemini üretmeyi planlıyor
9 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Akıllı telefon pazarının güçlü firmalarından biri olan HTC ile ilgili ortaya atılan iddia oldukça dikkat çekecek türden zira HTC'nin kendi işletim sistemini üreteceği iddia ediliyor. Apple'ın iPhone'daki başarısında yazılım ve donanımın ilk elden gelmesinin büyük etkisinin olduğu belirtilirken, HTC'nin de iPhone'u model alarak kendi cihazlarında kendi işletim sistemlerini kullanabilecekleri tahmin ediliyor. HTC'nin şu anda Windows Phone (mobile) ve Android işletim sistemleri için akıllı telefon üretimine devam edeceği fakat kendi işletim sistemleriyle üretilecek olan telefonlarında planlarının yapıldığı söyleniyor. HTC'ye yakın analiz şirketlerininde kendilerine ait işletim sisteminin HTC'ye ürünlerinin yol haritasını belirlemesi konusunda faydası olacağı görüşünde oldukları ifade edildi.

HTC'den bu konu hakkında olumlu ya da olumsuz bir cevap gelmese de gerekli açıklamaların önümüzdeki günler içerisinde yapılması bekleniyor. HTC'nin kendi ait işletim sistemini oluşturup kullanması akıllı telefon sektöründe oldukça büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor.


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gun 9 yıl
Aynen Palm'ın WebOS'unu satın alsın onu istiyoruz yazık yaw o kadar güzel işletim sistemi heba olacak.
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Vipracing 9 yıl
%100 katılıyorum ve aynen bende yazdığınız sebeplerden dolayı aynı endişeyi taşıyorum.
gun

Aynen Palm'ın WebOS'unu satın alsın onu istiyoruz yazık yaw o kadar güzel işletim sistemi heba olacak.
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Vipracing 9 yıl
WM ve Android için başka firmalara göre davranması gerekiyor kendi işletim sistemi ciddi stratejik avantajlar sağlıyabilir ama asıl bomba : Palm satılığa çıkar ve HTC alır da Web OS u kendi üst seviye cihazlarına tatbik ederse o zaman gerçekleşir diye düşünüyorum.
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