İddia: "HTC, kendi işletim sistemini üretebilir"

Akıllı telefon pazarının güçlü firmalarından biri olan HTC ile ilgili ortaya atılan iddia oldukça dikkat çekecek türden zira HTC'nin kendi işletim sistemini üreteceği iddia ediliyor. Apple'ın iPhone'daki başarısında yazılım ve donanımın ilk elden gelmesinin büyük etkisinin olduğu belirtilirken, HTC'nin de iPhone'u model alarak kendi cihazlarında kendi işletim sistemlerini kullanabilecekleri tahmin ediliyor. HTC'nin şu anda Windows Phone (mobile) ve Android işletim sistemleri için akıllı telefon üretimine devam edeceği fakat kendi işletim sistemleriyle üretilecek olan telefonlarında planlarının yapıldığı söyleniyor. HTC'ye yakın analiz şirketlerininde kendilerine ait işletim sisteminin HTC'ye ürünlerinin yol haritasını belirlemesi konusunda faydası olacağı görüşünde oldukları ifade edildi.

HTC'den bu konu hakkında olumlu ya da olumsuz bir cevap gelmese de gerekli açıklamaların önümüzdeki günler içerisinde yapılması bekleniyor. HTC'nin kendi ait işletim sistemini oluşturup kullanması akıllı telefon sektöründe oldukça büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor.