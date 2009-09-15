IDF 2009 için geri sayım başladı. İşte ilk detaylar

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Tek bir firma tarafından yeni nesil ürün ve teknolojilerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen en büyük teknoloji şovlarından birisi olarak gösterilen Intel Geliştiriciler Forumu (IDF) için artık geri sayım başladı. 22 - 24 Eylül tarihlerinde San Francisco'da gerçekleştirilecek IDF 2009 etkinliği, 12 yılında merak edilen pek çok soruya ve heyecanla beklenen yeni nesil Intel teknolojilerine ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 5000 teknoloji profesyoneli ve basın mensubunun katılacağı IDF 2009'da, her sene olduğu gibi Intel'in üst düzey yöneticileri yeni nesil ürün ve çözümleri tanıtacaklar. Farklı seanslar içerisinde onlarca toplantı, sunum ve teknoloji tanıtımının gerçekleştirileceği iki günlük dev organizasyonda, Core, Xeon ve Atom serisi yeni nesil işlemcilere ve vPro gibi kurumsal sınıf teknolojilere yer verilecek.

Moore yasası, önce üretim teknolojisi ve kumdan silikona entegrasyon ve devam eden yenilikçilik ekseninde düzenlenecek IDF 2009 etkinliğinde öne çıkması beklenen başlıklar şu şekilde;

Masaüstü sistemler ve dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan, Core markalı yeni nesil işlemci çözümleri: 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Westmere veya Dales kod adlı Pentium, Core i3 ve Core i5 serisi işlemcilerle birlikte 2010 sonunda lanse edilmesi beklenen Sandy Bridge kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisinin tanıtılması. Dales kod adını taşıyan işlemcilerle birlikte Intel, x86 işlemci tarihinde ilk defa entegre grafik özellikli masaüstü ve mobil işlemcilerini pazara sunarak video performansının iyileştirilmesi ve maliyetlerin aşağı çekilmesini hedefliyor.

Turbo Teknolojisinin Tanıtımı: İlk defa Nehalem mimarisi ile anons edilen ve Core i7 jenerasyonunda kullanılan ancak gerçek gücünü Core i5 ve Core i7 serisi Lynnfield işlemcileriyle gösteren Turbı Boost teknolojisi ile performansın geliştirilmesi ve enerji verimliliğin arttırılması.

Pil süresi geliştirmeleri: Intel yeni nesil Core işlemcilerinde yer verdiği huggy ve HurryUp ve Get idle teknolojilerini tanıtarak mobil sistemlerde performans ve enerji verimliliğine vurgu yapacak.

Kurumsal kullanıcılar için hazırlanan özel teknolojilerin tanımıtı: Bu teknolojiler arasında Xeon tabanlı sunucu işlemcilerinden sanallaştırma yeteneğine, dizüstü bilgisayar hırsızlığını en aza indirmek için geliştirilen anti-theft teknolojisi ve uzaktan erişim gibi özellikler vPro tanıtım toplantısında anlatılacak.

Ve Larrabee: Intel merakla beklenen yeni grafik teknolojisini IDF 2009'da gün ışığına çıkartabilir. CPU ve GPU tasarımlarındaki güçlü yanları bir araya getiren Larrabee ailesi şimdiden merak konusu.

Akıllı SoC yani yongada sistem çözümleri. Intel gelişmiş entegre özellikleri ile SoC formatında gelişmiş bilgi-işlem çözümleri sunabileceğini belirtiyor.



IDF 2009 programı;

Salı

Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, firmadan ayrılacağı açıklanan kıdemli başkan yardımcısı Pat Gelsinger ve ilk defa üretimden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Bob Baker, yeni nesil Intel işlemcileriyle açıklamalarda bulunacaklar.

Çarşamba

Başkan yardımcısı Dadi Perlmutter ve başkan yardımcısı Renee James, yeni nesil dizüstü bilgisayar platformları ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan mobil işlemcilere yönelik açıklamalarda bulunacaklar. Ayrıca Renee James, özellikle Windows 7'ye yönelik yazılım geliştirme çalışmalarına değinecek.

Perşembe

Kıdemli başkan yardımcısı Eric Kim ve başkan yardımcısı Justin Rattner, özellikle interaktif TV deneyimlerine değinecek ve tüketici elektroniği çözümleri için geliştirilen daha akıllı yongada sistem (SoC) çözümleri ile Intel IA tabanlı medya işlemcilerine değinecekler.