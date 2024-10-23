Teknoloji dünyasında kriz: ARM, Qualcomm’un çip tasarım lisansını iptal edecek!

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Tam Boyutta Gör Çip teknolojisinin devleri ARM Holdings ve Qualcomm arasında patlak veren lisans anlaşmazlığı, teknoloji dünyasında büyük bir dalgalanma yaratmak üzere. İngiltere merkezli ARM, Qualcomm ile olan uzun süreli lisans anlaşmasını iptal etme kararı alarak, akıllı telefon ve kişisel bilgisayar piyasasında köklü değişimlere neden olabilecek bir hamle yaptı.

ARM, Qualcomm'un lisansını iptal ediyor

ARM, Qualcomm'a mimari lisans anlaşmasının iptal edileceğine dair 60 günlük zorunlu bildirim gönderdi. Bu lisans anlaşması sayesinde Qualcomm, ARM’ın sahip olduğu teknolojilere dayalı olarak kendi çiplerini tasarlama hakkı tanıyordu. İptalin gerçekleşmesi halinde, Qualcomm'un Android cihazlarda kullanılan ve yıllık 39 milyar dolarlık gelirine önemli katkı sağlayan çip satışlarını durdurma ya da büyük tazminat talepleriyle karşı karşıya kalma ihtimali bulunuyor.

Bu kritik gelişme esasında ARM’ın 2022 yılında Qualcomm’a karşı açtığı sözleşme ihlali ve marka hakları davasının bir uzantısı konumunda. ARM, Qualcomm'a lisans iptali için sekiz hafta süre tanırken, Qualcomm ise bu hamleyi "yasal süreci baltalamaya yönelik bir girişim" olarak nitelendiriyor ve iddiaların temelsiz olduğunu belirtiyor. Bir Qualcomm sözcüsü, İngiliz şirketin “uzun süredir ortağı olan bir şirkete baskı yapmaya” çalıştığını söyledi.

Sorunun merkezinde Nuvia var

Davanın merkezinde Qualcomm'un 2021'de ARM lisansına sahip Nuvia adlı çip tasarım şirketini satın alması bulunuyor. ARM, Qualcomm’un bu satın almanın ardından lisans şartlarını yeniden müzakere etmediğini ve Nuvia'nın tasarımlarını izinsiz olarak kullandığını öne sürüyor.

Tam Boyutta Gör Nuvia'nın geliştirdiği mikroişlemci tasarımları, Qualcomm’un yeni nesil yapay zeka odaklı bilgisayar çipleri için kritik bir bileşen. Hatta Qualcomm, bu tasarımları HP ve Microsoft gibi devlere sunmaya başladı bile. Bu haftanın başlarında Qualcomm, Nuvia'nın Oryon adı verilen tasarımını akıllı telefonlar için daha yaygın olarak kullanılan Snapdragon çiplerine getirmeyi planladığını da duyurdu.

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Ancak ARM, Nuvia tasarımlarının Qualcomm’a devredilmesini bir ihlal olarak görüyor ve bu tasarımların yok edilmesini talep ediyor.

2022’den bu yana devam eden müzakereler ve yasal süreç giderek daha zor bir yola giriyor. Nuvia'nın lisansları, müzakerelerin bir çözüme ulaşamamasının ardından Şubat 2023'te feshedilmişti.

ARM lisansı iptal ederse ne olacak?

Qualcomm, çip endüstrisindeki diğer pek çok şirket gibi, mobil elektroniğin temelinde yatan teknolojinin çoğunu yaratan ARM’ın komut setine güveniyor. Komut seti, çiplerin işletim sistemleri gibi yazılımları çalıştırmak için kullandığı temel bilgisayar kodu olarak tanımlanabilir.

Tam Boyutta Gör Arm'ın lisans feshini gerçekleştirmesi halinde Qualcomm'un Arm'ın komut setini kullanarak kendi tasarımlarını yapması engellenmiş olacak. Yine de Qualcomm’ın Arm ile ayrı bir lisans anlaşması yapmasının önünde bir engel olmayacak.

ARM ve Qualcomm, yıllardır akıllı telefon teknolojisinin ilerlemesine öncülük eden iki şirket olarak yakın işbirliği içindeydiler. Ancak son dönemde her iki şirket de rakip konumuna gelmiş durumda. ARM, daha kapsamlı tasarımlar sunmaya odaklanarak, müşterilerinin kendi çiplerini geliştirme süreçlerini kısaltmayı hedefliyor.

Öte yandan Qualcomm, ARM tasarımlarına olan bağımlılığı azaltmayı ve kendi tasarımlarını ön planda tutmayı hedefliyor. Qualcomm’un yapay zeka ve bilgisayar teknolojilerine odaklanma stratejisi, ARM ile doğrudan rekabete girdiği yeni bir alan açıyor. Ancak iki şirketin teknolojileri iç içe geçmiş durumda ve Qualcomm henüz Arm'dan tamamen kopabilecek bir konumda değil.

Bu hukuki savaşın sonucu, sadece iki teknoloji devini değil, aynı zamanda akıllı telefon ve bilgisayar piyasalarını da derinden etkileyebilir. Arm'ın davayı kazanması Qualcomm'u ve aralarında Microsoft'un da bulunduğu yaklaşık 20 ortağını yeni dizüstü bilgisayarların sevkiyatını durdurmaya zorlayabilir. Aynı zamanda Qualcomm'un son yıllardaki en büyük stratejik satın almalarından birini de ortadan kaldırabilir. Bunlar milyarlarca dolarlık kayıp anlamına geliyor.

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ARM, Qualcomm’un çip tasarım lisansını iptal edecek!