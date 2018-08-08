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IIHS'nin raporuna göre Uber'in kazası Volvo'nun teknolojileriyle önlenebilirdi

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan Uber kazasını araştıran IIHS, yayınladığı raporda kazanın sorumluluğunu Volvo'nun güvenlik sistemlerini devre dışı bırakan Uber'in üzerine yükledi.
9 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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IIHS'nin raporuna göre Uber'in kazası Volvo'nun teknolojileriyle önlenebilirdi
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Uber’in Arizona’da kullandığı sürücüsüz test araçlarından biri olan Volvo XC90, geçtiğimiz mart ayında ölümlü bir kazaya karışmıştı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadının yaşamını yitirdiği kazayla ilgili araştırma yapan IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), dün yayınladığı detaylı raporda sorumluluğu Uber’e yükledi.

ABD’nin bağımsız çarpışma ve güvenlik testi kuruluşlarından biri olan IIHS’nin raporunda, Volvo XC90’da standart olarak bulunan çarpışma uyarısı ve otomatik acil durum freninin Uber’in kendi donanımlarını test etmek istemesi nedeniyle devre dışı bırakıldığı belirtildi. Kazayı araştırmakla görevli IIHS yetkilisi David Zuby, “Eğer Volvo’nun güvenlik sistemleri devre dışı bırakılmamış olsaydı bu kaza önlenebilirdi.” ifadelerini kullandı.

Arizona’da yaşanan feci kaza Uber’in sürücüsüz araç testlerini bir süre askıya almasına neden olmuş, şirketin güvenlik sistemi ve acil durumlarda müdahale etmesi için araçlarda bulunan kişilerin ne kadar yetkin olduğu konusunda soru işaretleri yaratmıştı. Zira Tempe Polis Teşkilatı’nın araç içi kameralardan elde ettiği görüntülerde sürücü koltuğunda oturan kişinin yola bakmak yerine akıllı telefonundan “The Voice” programını izlediği ortaya çıkmıştı.


http://www.autonews.com/article/20180807/MOBILITY/180809821/uber-arizona-death-volvo-iihs Yorum Yaz
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Exterminio 9 ay en beğenilen _bluescream_
Ben de Volvo'nun da sürüş yardım sistemleri kazayı öngöremedi sanmıştım. Meğersem Uber onları devre dışı bırakmış. Umarım bu durumdan okkalı cezalar alırlar da akılları başına gelir. Zaten uber rekabet uğruna hiçbir pislikten kaçmayan bir firma.
Ben de Volvo'nun da sürüş yardım sistemleri kazayı öngöremedi sanmıştım. Meğersem Uber onları devre dışı bırakmış. Umarım bu durumdan okkalı cezalar alırlar da...
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_bluescream_ 9 ay
xc90 hayatı boyunca ölümlü kazaya karışmamış bir model be adamlar ilke imza atmış
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CemUsUs 9 ay
volvonun surus yardim sistemleri i-na-nil-maz. modern araclarinda mutlaka gorun.
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constantin87 9 ay
Volvo çinlilerin olunca bi kötüye gidiş falan olur dedim ancak beklediğim gibi olmadı halen bana göre yaya,yolcu ve sürücü güvenliğinde bir numara
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Ridianod 9 ay constantin87
Başta anlaşırken şart koşuyor bazı şirketler. Geely sadece fonluyor volvo'yu. Yeni platform, teknoloji ve motorlar için 12 milyar dolar para harcadılar. Aynı şekilde Jaguar ve Range Rover'da tatanın. O da şart koşarak satıldı. Fabrika taşınmayacak ve sadece fonlama yükü çekilecek. Sonrasında şirketler ortak platform adı altında satın alan markalara özel modellerde sağladılar. Zaten şu devirde Çin'in ucuz olsun ama çok satsın kafasında olmaması gerektiğini haber, piyasayı takip eden herkes anlayabilir. Herifler kime kafa atmaya çalışıyorlar baksanıza
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_bluescream_ 9 ay
xc90 hayatı boyunca ölümlü kazaya karışmamış bir model be adamlar ilke imza atmış
1 Yanıt Yanıtla +5
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Exterminio 9 ay _bluescream_
Ben de Volvo'nun da sürüş yardım sistemleri kazayı öngöremedi sanmıştım. Meğersem Uber onları devre dışı bırakmış. Umarım bu durumdan okkalı cezalar alırlar da akılları başına gelir. Zaten uber rekabet uğruna hiçbir pislikten kaçmayan bir firma.
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