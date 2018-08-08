IIHS'nin raporuna göre Uber'in kazası Volvo'nun teknolojileriyle önlenebilirdi

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Uber’in Arizona’da kullandığı sürücüsüz test araçlarından biri olan Volvo XC90, geçtiğimiz mart ayında ölümlü bir kazaya karışmıştı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadının yaşamını yitirdiği kazayla ilgili araştırma yapan IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), dün yayınladığı detaylı raporda sorumluluğu Uber’e yükledi.

ABD’nin bağımsız çarpışma ve güvenlik testi kuruluşlarından biri olan IIHS’nin raporunda, Volvo XC90’da standart olarak bulunan çarpışma uyarısı ve otomatik acil durum freninin Uber’in kendi donanımlarını test etmek istemesi nedeniyle devre dışı bırakıldığı belirtildi. Kazayı araştırmakla görevli IIHS yetkilisi David Zuby, “Eğer Volvo’nun güvenlik sistemleri devre dışı bırakılmamış olsaydı bu kaza önlenebilirdi.” ifadelerini kullandı.

Arizona’da yaşanan feci kaza Uber’in sürücüsüz araç testlerini bir süre askıya almasına neden olmuş, şirketin güvenlik sistemi ve acil durumlarda müdahale etmesi için araçlarda bulunan kişilerin ne kadar yetkin olduğu konusunda soru işaretleri yaratmıştı. Zira Tempe Polis Teşkilatı’nın araç içi kameralardan elde ettiği görüntülerde sürücü koltuğunda oturan kişinin yola bakmak yerine akıllı telefonundan “The Voice” programını izlediği ortaya çıkmıştı.

http://www.autonews.com/article/20180807/MOBILITY/180809821/uber-arizona-death-volvo-iihs