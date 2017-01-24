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İki Extreme işlemci ailesi aynı anda geliyor!

Yeni gelen bilgilere göre Intel’in Kaby Lake ve Sky Lake platformlarının üst seviye çözümleri bu seneki Gamescom etkinliğinde tanıtılacak. Detaylar haberimizde.
2 yıl
2,5b
1
19
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Intel’in Kaby Lake platformunu tanıtmasının ardından gözler platformun üst seviye çözümlerine yönelmişti. Yeni ailenin Extreme serileri bu sefer Sky Lake ailesinin ekstreme sınıfıyla birlikte tanıtılacak.

LGA 2066 soketiyle gelecek

Almanya’nın Cologne kentinde yapılacak etkinlikte yeni işlemcilerin yanı sıra X299 çipseti de tanıtılacak. LGA 2066 soketiyle gelecek olan işlemci ailelerinin her ikisinde de 14 nm’lik üretim süreci uygulanacak lakin doğal olarak Kaby Lake platformunda daha verimli daha efektif bir mimari karşımıza çıkacaktır.

10, 8, 6 ve 4 çekirdekli 4 işlemcinin tanıtılması bekleniyor. Bunlardan 6, 8 ve 10 çekirdekli modellerin Sky Lake mimarisine ait olması beklenirken 4 çekirdekli yonganın ise bu ayın başında tanıtılan Kaby Lake ailesinin mimarisiyle karşımıza çıkması bekleniyor. Öte yandan Sky Lake-X işlemcilerin 140 wattlık bir TDP değeriyle karşımıza çıkması beklenirken Kaby Lake-X mimarili çözümde ise bu değer 112 watt seviyesinde olacak. İşlemcilerinin hepsinin Core i7-7000 serisi altında tanıtılacağı ise gelen diğer bilgiler arasında. Ek olarak Intel’in önbellek sisteminde performans arttırımına yönelik geliştirmeler yaptığı da belirtiliyor.

Doğal 4 Kanal 2667 Mhz bellek desteği

Yeni işlemcilerin beraberinde getirecekleri X299 çipsetine bakacak olursak yeni çipsetle birlikte DDR4 2667 Mhz hızında dört kanal bellek desteklenecek lakin Sky Lake-X ailesi yalnızca çift kanal 2667 Mhz bellek desteği sunacak. PCI Express hattı sayısında da anakart tarafında her iki nesilde de 24 kanal mevcut ancak Kaby lake’de işlemci tarafında 22 kanal daha mevcut iken Sky Lake’de ise 20 adet mevcut dolayısıyla Kaby Lake’de toplamda 46 kanal varken Sky Lake-x ailesi karşımıza 44 PCI Express 3.0 kanalıyla karşımıza çıkacak. Daha önce gelen bilgileri hatırlayacak olursak gelecek olan çipsetin kod adı Basin Falls-X olacak ve muhtemelen Cannon Lake-X ailesi bu soketi destekleyen en son işlemci olacak zira daha sonrasında Intel’in LGA 2076’ya geçiş yapması bekleniyor.
Yeni yonga setinin bağlantı seçeneklerinde ise 10 adet USB 3.0, 8 adet USB 2.0, SATA 3.0 ve Intel LAN kontrolleri mevcut. Ayrıca genişletilmiş SPI, SPI, LPC, SMBus ve HD ses desteği diğer entegre özellikler arasında yer alıyor. Öte yandan yeni işlemcilerin bu yılın ilk çeyreğinde önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Ryzen’e karşılık gelmesi bekleniyor.

Bununla birlikte 2018’in başlarında Coffee Lake’in tanıtılması bekleniyor ve Coffee Lake-X’in ise aynı yılın sonunda duyurulacağı tahmin ediliyor. Son olarak anakartlarının Computex 2017 etkinliğinde tanıtılması beklenen platforma dair bilgileri birlikte takip ediyor olacağız.

http://wccftech.com/intel-skylake-x-kaby-lake-x-core-i7-august-2017-launch/ Yorum Yaz
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Firaristt 2 yıl en beğenilen
Ben hep 200$'lık aldığım için beni etkilemiyor
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DH Misafiri 2 yıl
Cologne ne abi Türkiye burası Köln yazsanıza ne biçim çeviri yapıyorsunuz.
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Sertan-57 2 yıl
intel gene okkali kaziklarini hazirlamis insanlara sokmaya Ryzen'ler geliyor acaba insanlara boyle okkali kazik sokucak misin acaba.
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Athlon 840 Kaveri 2 yıl
Taaaaa core 2 extreme'lerden , x48 anakartlardan beri hayalimdir bi gün ölmeden şu işlemcilerle bi sistem toplayabilcemmi acaba . Gereksiz ama insan heves ediyo işte bu işlere çok ilgili olup hobi edinmiş biri olarak bi elime alıp o sokete takmayi ve açip kullanmayi isterim . Bi gün olur belki gözum döner alirim o da taaa x999 da olur :))
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apodur 2 yıl
yaptığı işe göre pahalı bir marka intel.
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DoubleDragon 2 yıl
"Almanya’nın Cologne kenti" dediğiniz şehir Köln değil mi? Köln bir çok dilde farklı şekilde yazılıyor ve telaffuz ediliyor. Fransızca ve İngilizce'de Cologne deniyor. Siz Türkçe yazdığınıza göre Köln yazmanız gerekirdi. Haber editörü olarak Türkçe'ye daha çok dikkat etmeniz gerekir.
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Chagotta 2 yıl
Skaylake işlemci ve ona uygun anakart, ram ve işlemci soğutucusu siparişimi bu gün yarın alırım.6 ayda bir yeni mimariye ne gerek var arkadaşım ya. Ben kısaca LMAO diyorum.
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FIRAT_G_ 2 yıl
amd nin yeni nesilleri gpu performansı olarak tatminkar ve fiyat olarakta eskisi gibi makul olur umarım. İntel işlemci olarak çok iyi ama fiyatına göre kimse intel işlemci + ekran kartı almaz yeni amd ler varken. En azından kendi adıma söyleyim dandik ev kullanıcısıyım, profesyonel mimar falan değilim. İntel 1 mimara satar amd 100 ev kullanıcısına.
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Mete Can Karahasan 2 yıl
Bu gençlerin eline interneti vermeden önce ailelerin iyi düşünmeleri gerekiyor bence. Günümüzde IP takibi, SWATlama her şey mevcut. Abisi olarak uyarıyorum, çok sevdiğimden.
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Barni Moloztaş 2 yıl
HOOAYDA
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Mete Can Karahasan 2 yıl


Sen istersen trollüğü başka zamanlarda denersin. Anti-troll karşın girişim ekibi intikamcısı olarak sana son uyarım.
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intel skylake, intel kaby lake ve
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