İki Extreme işlemci ailesi aynı anda geliyor!





LGA 2066 soketiyle gelecek

Doğal 4 Kanal 2667 Mhz bellek desteği

Bununla birlikte 2018’in başlarında Coffee Lake’in tanıtılması bekleniyor ve Coffee Lake-X’in ise aynı yılın sonunda duyurulacağı tahmin ediliyor. Son olarak anakartlarının Computex 2017 etkinliğinde tanıtılması beklenen platforma dair bilgileri birlikte takip ediyor olacağız.

http://wccftech.com/intel-skylake-x-kaby-lake-x-core-i7-august-2017-launch/

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platformunu tanıtmasının ardından gözler platformun üst seviye çözümlerine yönelmişti. Yeni ailenin Extreme serileri bu sefer Sky Lake ailesinin ekstreme sınıfıyla birlikte tanıtılacak.Almanya’nın Cologne kentinde yapılacak etkinlikte yeni işlemcilerin yanı sıraçipseti de tanıtılacak.olan işlemci ailelerinin her ikisinde de’lik üretim süreci uygulanacak lakin doğal olarakplatformundabir mimari karşımıza çıkacaktır.veçekirdekli 4 işlemcinin tanıtılması bekleniyor. Bunlardanveçekirdekli modellerin Sky Lake mimarisine ait olması beklenirken 4 çekirdekli yonganın ise bu ayın başında tanıtılan Kaby Lake ailesinin mimarisiyle karşımıza çıkması bekleniyor. Öte yandan Sky Lake-X işlemcilerinbirdeğeriyle karşımıza çıkması beklenirken Kaby Lake-X mimarili çözümde ise bu değerseviyesinde olacak. İşlemcilerinin hepsininserisi altında tanıtılacağı ise gelen diğer bilgiler arasında. Ek olarak Intel’in önbellek sisteminde performans arttırımına yönelik geliştirmeler yaptığı da belirtiliyor.Yeni işlemcilerin beraberinde getirecekleriçipsetine bakacak olursak yeni çipsetle birlikte DDR4 2667 Mhz hızında dört kanal bellek desteklenecek lakinailesi yalnızca çift kanalbellek desteği sunacak. PCI Express hattı sayısında da anakart tarafında her iki nesilde demevcut ancak Kaby lake’de işlemci tarafındadaha mevcut iken Sky Lake’de iseadet mevcut dolayısıyla Kaby Lake’de toplamdakanal varken Sky Lake-x ailesi karşımızakanalıyla karşımıza çıkacak. Daha önce gelen bilgileri hatırlayacak olursak gelecek olan çipsetin kod adı Basin Falls-X olacak ve muhtemelenailesi bu soketi destekleyen en son işlemci olacak zira daha sonrasında Intel’in LGA 2076’ya geçiş yapması bekleniyor.Yeni yonga setinin bağlantı seçeneklerinde isevemevcut. Ayrıca genişletilmişveses desteği diğer entegre özellikler arasında yer alıyor. Öte yandan yeni işlemcilerin bu yılın ilk çeyreğinde önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen’e karşılık gelmesi bekleniyor.