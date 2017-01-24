İki Extreme işlemci ailesi aynı anda geliyor!

Intel’in Kaby Lake platformunu tanıtmasının ardından gözler platformun üst seviye çözümlerine yönelmişti. Yeni ailenin Extreme serileri bu sefer Sky Lake ailesinin ekstreme sınıfıyla birlikte tanıtılacak.
LGA 2066 soketiyle gelecekAlmanya’nın Cologne kentinde yapılacak etkinlikte yeni işlemcilerin yanı sıra X299 çipseti de tanıtılacak. LGA 2066 soketiyle gelecek olan işlemci ailelerinin her ikisinde de 14 nm’lik üretim süreci uygulanacak lakin doğal olarak Kaby Lake platformunda daha verimli daha efektif bir mimari karşımıza çıkacaktır.
Doğal 4 Kanal 2667 Mhz bellek desteğiYeni işlemcilerin beraberinde getirecekleri X299 çipsetine bakacak olursak yeni çipsetle birlikte DDR4 2667 Mhz hızında dört kanal bellek desteklenecek lakin Sky Lake-X ailesi yalnızca çift kanal 2667 Mhz bellek desteği sunacak. PCI Express hattı sayısında da anakart tarafında her iki nesilde de 24 kanal mevcut ancak Kaby lake’de işlemci tarafında 22 kanal daha mevcut iken Sky Lake’de ise 20 adet mevcut dolayısıyla Kaby Lake’de toplamda 46 kanal varken Sky Lake-x ailesi karşımıza 44 PCI Express 3.0 kanalıyla karşımıza çıkacak. Daha önce gelen bilgileri hatırlayacak olursak gelecek olan çipsetin kod adı Basin Falls-X olacak ve muhtemelen Cannon Lake-X ailesi bu soketi destekleyen en son işlemci olacak zira daha sonrasında Intel’in LGA 2076’ya geçiş yapması bekleniyor.
Bununla birlikte 2018’in başlarında Coffee Lake’in tanıtılması bekleniyor ve Coffee Lake-X’in ise aynı yılın sonunda duyurulacağı tahmin ediliyor. Son olarak anakartlarının Computex 2017 etkinliğinde tanıtılması beklenen platforma dair bilgileri birlikte takip ediyor olacağız.
http://wccftech.com/intel-skylake-x-kaby-lake-x-core-i7-august-2017-launch/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sen istersen trollüğü başka zamanlarda denersin. Anti-troll karşın girişim ekibi intikamcısı olarak sana son uyarım.
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