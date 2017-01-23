ASUS’tan Raspberry Pi alternatifi çözüm

ASUS geçtiğimiz günlerde SBC pazarının gözdesi Raspberry Pi’ye alternatif olarak ürettiği Tinker Board isimli mini PC’sini duyurdu. Kartın üzerinde Raspberry’den farklı olarak 2 GB kapasiteli DDR3 tip RAM’e yer verilmiş. Gücünü Rockchip’in RK3288 yongasından alan mini bilgisayar SoC’da bulunan Mali’nin T764 GPU’su sayesinde 4K video hızlandırma yapabiliyor ve 24 bitlik ses desteği de sunuyor. Ayrıca 4 adet Cortex A17 çekirdeği de 1.8 Ghz saat hızında görev yaparken 1 MB büyüklüğündeki L2 önbelleğini kullanıyor.

Yazılım ve Performans

Öte yandan mini bilgisayarın performansı donanımı gereği Raspberry Pi’den daha iyi olacaktır. Bunun yanında rakibinin maksimum güç tüketimi yaklaşık 3 watt iken kartta bu değer 5 watt seviyesinde. Bu da pil tüketiminin önemli olduğu alanlarda ürünü dezavantajlı konuma getiriyor. Son olarak cihazın fiyatı ise 55£ olarak belirlenmiş.

https://www.engadget.com/2017/01/23/asus-tinker-board/

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Boyut olarak Raspberry Pi 3 ebatlarında olan modeldeportuna, bir adetçıkışına,portuna,veyer verilmiş.Kartın hitap ettiği kesim olan geliştiriciler açısından önemli bir husus olan yazılımına değinecek olursak; modelinbelki de yazılımı zira her ne kadarveiçindesteği sunsa da Raspberry Pi kadarolacağını