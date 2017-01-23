ASUS’tan Raspberry Pi alternatifi çözüm

ASUS geçtiğimiz günlerde SBC pazarının gözdesi Raspberry Pi’ye alternatif olarak ürettiği Tinker Board isimli mini PC’sini duyurdu. Kartın üzerinde Raspberry’den farklı olarak 2 GB kapasiteli DDR3 tip RAM’e yer verilmiş. Gücünü Rockchip’in RK3288 yongasından alan mini bilgisayar SoC’da bulunan Mali’nin T764 GPU’su sayesinde 4K video hızlandırma yapabiliyor ve 24 bitlik ses desteği de sunuyor. Ayrıca 4 adet Cortex A17 çekirdeği de 1.8 Ghz saat hızında görev yaparken 1 MB büyüklüğündeki L2 önbelleğini kullanıyor.
Yazılım ve Performans
Kartın hitap ettiği kesim olan geliştiriciler açısından önemli bir husus olan yazılımına değinecek olursak; modelin en büyük eksiği belki de yazılımı zira her ne kadar çeşitli Linux dağıtımlarını ve ev içi medya özellikleri için Kodi desteği sunsa da Raspberry Pi kadar yazılımsal desteği olacağını söylemek zor.
Öte yandan mini bilgisayarın performansı donanımı gereği Raspberry Pi’den daha iyi olacaktır. Bunun yanında rakibinin maksimum güç tüketimi yaklaşık 3 watt iken kartta bu değer 5 watt seviyesinde. Bu da pil tüketiminin önemli olduğu alanlarda ürünü dezavantajlı konuma getiriyor. Son olarak cihazın fiyatı ise 55£ olarak belirlenmiş.
https://www.engadget.com/2017/01/23/asus-tinker-board/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu 55£'lık fiyatıyla boş bir ürün olmuş.
1. Kesinlikle 64 Bit Qualcomm veya Meditek işlemci olmalıydı. Rockchip, Allwinner gibi şirketlerin yazılım desteği çok kötü. Driver lar hep sorunlu.
2. Kart üstünde NAND flash yok. Bide buna SD kart takmak gerekir. Okuma/yazma da performs düşük olacaktır doğal olarak. Rasperry'de de yok ama o zaten iyice popüler olmuş. Rekabet edebilmek için artıların olması gerekir.
3. Yazılım desteği zayıf olacaktır, bunu söylemeye gerek bile yok.
4. Daha pahalı üstelik hiçbir artısı yokken hatta eksileri varken nasıl daha pahalı olur eyyyyy Asus
Ama bu fiyat etiketi ve arm işlemcisi ile zor.
35 dolar nerede? 55€ nerede?
Yerime yazmışsın. En büyük engel bu.
Bakmak lazım Windows 10 ioT yüklenebiliyor mu? Yoksa gerek yok.
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