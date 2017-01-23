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ASUS’tan Raspberry Pi alternatifi çözüm

Single Board Computer’ların yaygınlaştığı günümüzde pazara bir çeşit de Uzakdoğulu üreticiden geldi. Model donanımı ve 4K video oynatabilme özelliği ile kullanıcıların dikkatini çekeceğe benziyor.
2 yıl
4,4b
1
10
Diğer Elektronik Cihazlar
Metehan Göktaş
Yazar
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ASUS’tan Raspberry Pi alternatifi çözüm
 
ASUS geçtiğimiz günlerde SBC pazarının gözdesi Raspberry Pi’ye alternatif olarak ürettiği Tinker Board isimli mini PC’sini duyurdu. Kartın üzerinde Raspberry’den farklı olarak 2 GB kapasiteli DDR3 tip RAM’e yer verilmiş. Gücünü Rockchip’in RK3288 yongasından alan mini bilgisayar SoC’da bulunan Mali’nin T764 GPU’su sayesinde 4K video hızlandırma yapabiliyor ve 24 bitlik ses desteği de sunuyor. Ayrıca 4 adet Cortex A17 çekirdeği de 1.8 Ghz saat hızında görev yaparken 1 MB büyüklüğündeki L2 önbelleğini kullanıyor.
Boyut olarak Raspberry Pi 3 ebatlarında olan modelde 4 adet USB 2.0 portuna, bir adet HDMI çıkışına, 10/100/1000 Gigabit ethernet portuna, Bluetooth 4.0, Wİ-Fİ 802.11 b/g/n ve 40 pinlik bağlantı arayüzüne yer verilmiş.

Yazılım ve Performans

ASUS’tan Raspberry Pi alternatifi çözüm
 

Kartın hitap ettiği kesim olan geliştiriciler açısından önemli bir husus olan yazılımına değinecek olursak; modelin en büyük eksiği belki de yazılımı zira her ne kadar çeşitli Linux dağıtımlarını ve ev içi medya özellikleri için Kodi desteği sunsa da Raspberry Pi kadar yazılımsal desteği olacağını söylemek zor.

Öte yandan mini bilgisayarın performansı donanımı gereği Raspberry Pi’den daha iyi olacaktır. Bunun yanında rakibinin maksimum güç tüketimi yaklaşık 3 watt iken kartta bu değer 5 watt seviyesinde. Bu da pil tüketiminin önemli olduğu alanlarda ürünü dezavantajlı konuma getiriyor. Son olarak cihazın fiyatı ise 55£ olarak belirlenmiş.

https://www.engadget.com/2017/01/23/asus-tinker-board/ Yorum Yaz
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unununium 2 yıl en beğenilen
Raspberry almayı düşünenler için Raspberry'den daha mantıksız bir cihaz olmuş, hele ki o fiyat etiketi ile.
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
Bu fiyata hiçbir albenisi yok. Hem de 32 bit.
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V4LKyR 2 yıl
Raspberry Pi'ye rakip olması için en önemli kriter FİYAT.
Bu 55£'lık fiyatıyla boş bir ürün olmuş.
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FatihAsl 2 yıl
Şubat ayında Raspberry Pi nin yeni versiyonu çıkar diye tahmin ediyorum. şuan Odroid gibi güçlü alternatifler zaten var ama hiçbirinde Raspberry Pi kadar topluluk desteği yok.
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fullflavor1977 2 yıl
Asus iyi dusunmus, yapmisda...bastan yanlis yapmislar. 32bit ile baslamadan bitirdi kendini...
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darkexecuter 2 yıl
Çok kötü bir kart olmuş.
1. Kesinlikle 64 Bit Qualcomm veya Meditek işlemci olmalıydı. Rockchip, Allwinner gibi şirketlerin yazılım desteği çok kötü. Driver lar hep sorunlu.
2. Kart üstünde NAND flash yok. Bide buna SD kart takmak gerekir. Okuma/yazma da performs düşük olacaktır doğal olarak. Rasperry'de de yok ama o zaten iyice popüler olmuş. Rekabet edebilmek için artıların olması gerekir.
3. Yazılım desteği zayıf olacaktır, bunu söylemeye gerek bile yok.
4. Daha pahalı üstelik hiçbir artısı yokken hatta eksileri varken nasıl daha pahalı olur eyyyyy Asus
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CoreXXX 2 yıl
yazım hatası olmalı 55 sterlin ne ya yuh
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Morphinz 2 yıl
Bu fiyata intel işlemci ile gelseydi yazılımsal problemde ortadan kalkmış olurdu.
Ama bu fiyat etiketi ve arm işlemcisi ile zor.
35 dolar nerede? 55€ nerede?
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unununium 2 yıl en beğenilen
Raspberry almayı düşünenler için Raspberry'den daha mantıksız bir cihaz olmuş, hele ki o fiyat etiketi ile.
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
Bu fiyata hiçbir albenisi yok. Hem de 32 bit.
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interwap 2 yıl Guest-BF8E9B238
elektro_gadget

Bu fiyata hiçbir albenisi yok. Hem de 32 bit.

Yerime yazmışsın. En büyük engel bu.
Bakmak lazım Windows 10 ioT yüklenebiliyor mu? Yoksa gerek yok.
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tekirkara 2 yıl
Bizim için çok pahalı vergisiz 258 liraya geliyor, amacı dışına çıkıyor.
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asus, raspberry ve
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