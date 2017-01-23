BTK, bilgisayarında virüs olan kişi ve şirketlere ceza kesebilecek

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kapanmasına neden olan 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yetkileri arttırılan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), gerçekleştirilen düzenlemeyle birlikte siber saldırılara karşı daha etkin şekilde mücadele vermeyi hedefliyor.

Son dönemde ülkeler arasında hızla artan siber saldırılara karşı denetimleri sıkılaştıracak olan BTK, öncelikle bilgisayar sistemlerinde güvenlik açığı bulunanları, bilgisayarı zombi (köle/bot) amacıyla kullanılanları ve bu konuda yeterli güvenlik önlemi almayanları uyaracak. Belirlenene tedarik sürecinin ardından halen gerekli önlemleri almayanlara ise 1.000 TL ile 1 milyon TL aralığında para cezası verilecek.

Şirketlerin yanı sıra bireysel kullanıcılara da ceza kesilebilecek

Habertürk'ün yetkililerden edindiği bilgiye göre operatör ve şirketlerin yanı sıra bireysel internet kullanıcılarına da para cezası uygulanacağı fakat önceliğin ilk etapta firmalarda olduğu belirtiliyor. Kullanıcılar ise antivirüs yazılımlarının lisans ücretlerinin oldukça yüksek olduğunu, bu yüzden eğer kişilere de ceza kesilecekse herkese ücretsiz antivirüs dağıtılması gerektiği görüşündeler.

Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan Amerika'daki seçimlere Rusya'nın siber saldırı aracılığıyla müdahale ettiği belirtilmiş, bu tartışmalar iki ülke arasındaki ilişkileri oldukça germişti. Son olarak istihbarat servislerinin Barack Obama’ya sundukları raporu gören ve ismi gizli tutulan Amerikalı yetkili, Rusya'nın siber saldırı düzenlediğinin tespit edildiğini ve saldırganların Hatırlayacağınız gibi yakın zamanda'ın zaferiyle sonuçlanan Amerika'daki seçimlere'nın siber saldırı aracılığıyla müdahale ettiği belirtilmiş, bu tartışmalar iki ülke arasındaki ilişkileri oldukça germişti. Son olarak istihbarat servislerinin Barack Obama’ya sundukları raporu gören ve ismi gizli tutulan Amerikalı yetkili, Rusya'nın siber saldırı düzenlediğinin tespit edildiğini ve saldırganların kimliklerinin de belirlendiğini açıklamıştı.