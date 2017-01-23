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BTK, bilgisayarında virüs olan kişi ve şirketlere ceza kesebilecek

Kanun Hükmünde Kararname ile yetki alanı genişletilen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, siber saldırılara karşı bilgisayarında açık olanlara ve önlem almayanlara para cezası vermeye hazırlanıyor
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kapanmasına neden olan 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yetkileri arttırılan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), gerçekleştirilen düzenlemeyle birlikte siber saldırılara karşı daha etkin şekilde mücadele vermeyi hedefliyor.
Son dönemde ülkeler arasında hızla artan siber saldırılara karşı denetimleri sıkılaştıracak olan BTK, öncelikle bilgisayar sistemlerinde güvenlik açığı bulunanları, bilgisayarı zombi (köle/bot) amacıyla kullanılanları ve bu konuda yeterli güvenlik önlemi almayanları uyaracak. Belirlenene tedarik sürecinin ardından halen gerekli önlemleri almayanlara ise 1.000 TL ile 1 milyon TL aralığında para cezası verilecek.

Şirketlerin yanı sıra bireysel kullanıcılara da ceza kesilebilecek 

Habertürk'ün yetkililerden edindiği bilgiye göre operatör ve şirketlerin yanı sıra bireysel internet kullanıcılarına da para cezası uygulanacağı fakat önceliğin ilk etapta firmalarda olduğu belirtiliyor. Kullanıcılar ise antivirüs yazılımlarının lisans ücretlerinin oldukça yüksek olduğunu, bu yüzden eğer kişilere de ceza kesilecekse herkese ücretsiz antivirüs dağıtılması gerektiği görüşündeler.
Hatırlayacağınız gibi yakın zamanda Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan Amerika'daki seçimlere Rusya'nın siber saldırı aracılığıyla müdahale ettiği belirtilmiş, bu tartışmalar iki ülke arasındaki ilişkileri oldukça germişti. Son olarak istihbarat servislerinin Barack Obama’ya sundukları raporu gören ve ismi gizli tutulan Amerikalı yetkili, Rusya'nın siber saldırı düzenlediğinin tespit edildiğini ve saldırganların kimliklerinin de belirlendiğini açıklamıştı. 

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zildjiann 2 yıl en beğenilen
Vay canına, ekonomi o kadar kötü ha..
2 Yanıt Yanıtla +148
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kesbi 2 yıl
Devlet hangi bilgisayar için antivirüs ve antimalware yazılımı vermiş, kurmuş ceza kesiliyor? Çoğu otomasyon uygulamasında imza sertifikası bile yok. Ne güvenliği.
Devlet hangi bilgisayar için antivirüs ve antimalware yazılımı vermiş, kurmuş ceza kesiliyor? Çoğu otomasyon uygulamasında imza sertifikası bile yok. Ne güvenli...
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1 Yanıt Yanıtla +105
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Prinergy 2 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Devlet destekli sanırım, yerli antivirus
chomar.com.tr/...
3 Yanıt Yanıtla +78
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DH Misafiri 2 yıl
çomar demeyin dayak yersiniz... winzort kullanan mı kaldı?
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ESOES1981TR 2 yıl
roberto esquivel cabrera bende para yok diyor
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Praétorian 2 yıl
gg wp
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AlkanExclusive 2 yıl
Komikler ya, vallahi komikler.
Önce devlet kurumlarındaki bilgisayarları günümüze adapte edip, memeleketin ana sistemlerini korumaya al, insanları bu konu hakkında eğit, önüne gelen dosyayı açmamaları konusunda uyar, sonra bu sisteme başvur.
Biride çıkmış redhack medhack diyor.
Ulan bende son 10 senedir antivirüs kullanmıyorum, Windows'un Defender'ı falan açık o kadar. Özetle hiçbir şekilde güvenlik sistemi kullanmıyorum ancak hiçbir şekilde de virüs yemiyorum. Girdiğim, çıktığım siteler belliii, yaptığım işler belli. Bilgisayarımda virüs olduğunu nereden tespit edeceksin? Zombi PC olduğunu nereden tespit edeceksin? Senin yönlendirdiğin antivirüs yazılımının sadece "güvenlik" adı altında çalıştığını ben nereden bileceğim?
Amma boş konular yahu!
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Hümiyettin 2 yıl
BTK, vatandaşın parasıyla çalışıp vatandaşa zarar vermek için yoğun mesai harcayan bir kurumdur. Şu ana kadar halkın lehine bir karar verdiklerini görmedim.
Ayrıca bu konuyla ilgili şu yazıyı okumanızı öneririm:
turk-internet.com/...
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murat204 2 yıl
Çapları yetiyorsa gelsin bana kessinler bu cezayı!
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mavizaman 2 yıl
hadi ordan diyorum.
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pys60 2 yıl
Daha kendileri engelleyemez durumdalar ve millete ceza kesiyorlar
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ioz 2 yıl
arkadaş okuma bilmeyip burdan abuk sabuk yazanları görünce
kim koyun merak ediyorum?
okuyun bi önce
...öncelikle bilgisayar sistemlerinde güvenlik açığı bulunanları, bilgisayarı zombi (köle/bot) amacıyla kullanılanları ve bu konuda yeterli güvenlik önlemi almayanları uyaracak. Belirlenene tedarik sürecinin ardından halen gerekli önlemleri almayanlara ise 1.000 TL ile 1 milyon TL aralığında para cezası verilecek.

kısaca geçmişte red hacke yardım eden yada benzer bir durumda olanlardan bahsediliyor okumadan fikir sahibi olan günümüzün yegane "muhalifleri"
ömründe akpden başka iktidar görmemiş olanların kötü ekonomi öğrenmeleri için 2001 krizindeki haberleri okusunlar gecelik faizlerin %1000 leri gördüğü günleri
ecevit yürürken sendelese doların zıpladığı günlerden bahsediyorum.
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Mete Can Karahasan 2 yıl ioz
ioz
arkadaş okuma bilmeyip burdan abuk sabuk yazanları görünce
kim koyun merak ediyorum?
okuyun bi önce
...öncelikle bilgisayar sistemlerinde güvenlik açığı bulunanları, bilgisayarı zombi (köle/bot) amacıyla kullanılanları ve bu konuda yeterli güvenlik önlemi almayanları uyaracak. Belirlenene tedarik sürecinin ardından halen gerekli önlemleri almayanlara ise 1.000 TL ile 1 milyon TL aralığında para cezası verilecek.

kısaca geçmişte red hacke yardım eden yada benzer bir durumda olanlardan bahsediliyor okumadan fikir sahibi olan günümüzün yegane "muhalifleri"
ömründe akpden başka iktidar görmemiş olanların kötü ekonomi öğrenmeleri için 2001 krizindeki haberleri okusunlar gecelik faizlerin %1000 leri gördüğü günleri
ecevit yürürken sendelese doların zıpladığı günlerden bahsediyorum.

Evet evet, Ecevit'in karaoğlan bıyığı konuşurken çok mimik yapıyordu diye dolar inip çıkıyordu.
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Eoudoxias 2 yıl
Bugun antivirüs yazılımları bile kendileri virüs çıkartıp piyasaya salıp sonra ilk yeni sürümünde bunu kapatıp ilk biz kapattık dediği ortamda devletimizin yaptığına bak.
Daha devlet dairelerindeki bilgisayarları koruyamıyorsun T.C. milletinin kazandığı üç kuruştan en düşük 1000 lira talep ediyorsun. Büyükleri akıl ve ruh sağlığı hastanelerine tedavi ettirmek için kampanya başlatmak lazım.
Demek ekonomi b.mb.k olmuş. Buna kadar düştüler.
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