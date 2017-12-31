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İkinci KURYED Deniz Kuvvetlerine teslim edildi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının olası kazalardan sonra kurtarma operasyonu icra edecek gemi ihtiyacı kapsamında yerli olarak geliştirilen Kurtarma Yedekleme Gemilerinden ikincisi de teslim edildi
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile İstanbul Denizcilik A.Ş. arasında imzalanan anlaşma kapsamında üretilen 2 Kurtarma Yedekleme gemisinden ilki olan TCG IŞIN'ın ardından TCG AKIN'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
Yara alan/karaya oturan/arıza yapan gemilerin kurtarılması/yedeklenmesi, açık deniz yedeklemesi, dalgıç, ROV (Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı) ve ADS (Atmosferik Dalış Süiti) vasıtasıyla yapılabilecek sualtı onarım ve enkaz çıkarma gibi sualtı çalışmaları icra edebilen gemi aynı zamanda  su-üstü atışlarında hedef çekme, torpido atışlarında hedef gemisi olarak faaliyet gösterme, torpidoların denizden alınması gibi görevlerde de kullanılabiliyor.
Denizaltıların satha gelememesi durumunda azami 600 metre derinliğe kadar personele yaşam desteğinin sağlanması ve personel kurtarma faaliyetlerine destek verebilen gemi ayrıca gemi yangınlarına müdahale, TSK’ya ait hava vasıtaları başta olmak üzere sivil hava vasıtaları da dâhil denize inen/düşen tüm hava vasıtalarından personel kurtarma, bahse konu vasıtalardan personel/malzeme çıkarma ve enkaz çıkarma, denize inen/düşen hava vasıtalarının imkânları doğrultusunda suda batmadan
kalmasını sağlama ve ihtiyaç duyulması durumunda yedekleme gibi görevler icra edebilecek.
Türk Deniz Kuvvetleri için büyük bir öneme sahip olan Ana Kurtarma Gemisi MOSHIP ve Kurtarma Yedekleme Gemileri RATSHIP(KURYED) özellikle Suriye tarafından vurulan RF-4E savaş uçağımızın enkazına ulaşamamamız ve TCG Dumlupınar faciası gibi durumların bir daha yaşanmaması için görev icra edecekler.

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ÇatlakMerlin 11 ay
Bu gemilerden sadece 2 adet mi üretildi acaba? Yoksa üretim devam ediyor mu? Eğer etmiyorsa neden? Yani madem yapılabiliyor en azından ihracatı filan yapılmalı bana kalırsa, ülkeye döviz gelir.
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jedi39 1 yıl
Bildiğim kadarıyla TCG Dumlupınar'ın enkazı hala çıkartılamadı. Şehitlerimizin cenazeleri gömülmedi. İnşallah bu sefer çıkarırlar.
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