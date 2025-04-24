Japonya'dan hipersonik füzelere karşı fütüristik elektromanyetik silah

Tam Boyutta Gör Japonya, hipersonik füze tehditlerine karşı geliştirdiği elektromanyetik top (railgun) teknolojisinde önemli bir adım attı. Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri, Savunma Tedarik, Teknoloji ve Lojistik Ajansı (ATLA) tarafından yürütülen projede geliştirilen prototip elektromanyetik silahının yeni görüntüleri ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Bir bilim kurgu ürünü gibi görünen bu silah, klasik mühimmat ve patlayıcılara ihtiyaç duymadan elektromanyetik kuvvetle mermileri ses hızının çok üzerinde fırlatabiliyor. Raylı elektromanyetik fırlatıcılar esasında ilk olarak 1920’li yıllarda teorik olarak geliştirilmiş olsa da, günümüzde yüksek hızlı tehditlere karşı kullanılabilir seviyeye getirilmeleri oldukça karmaşık mühendislik süreçleri gerektirdi.

Testler sürüyor

Japonya, 2016’dan bu yana elektromanyetik top konusunda ciddi yatırımlar yapıyor. Son üç yılda bu alana 46.3 milyar yen (yaklaşık 300 milyon dolar) kaynak ayıran Tokyo, özellikle Çin gibi ülkelerin geliştirdiği hipersonik füzelere karşı savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Çünkü bu tür füzeler, sesin en az beş katı hızda hareket ettikleri gibi, yörünge boyunca manevra da yapabiliyorlar. Bu da klasik savunma sistemleriyle önlenmelerini neredeyse imkansız hale getiriyor.

Silah hakkındaki bilgiler oldukça sınırlı ancak bu kapsamda geliştirilen silah prototipi, Deniz Öz Savunma Kuvvetleri’ne ait JS Asuka adlı gemide test ediliyor. İlk test atışı ise 2023'te yapılmıştı. Mevcut verilere göre sistem, 40 mm çapındaki 320 gramlık mühimmatı Mach 6.5 (saniyede 2.230 metre, saatte 8.000 km) hızına kadar çıkarabiliyor. Her bir atış için yaklaşık 5 megajoule enerji harcanıyor; ancak hedef, bu gücün 20 megajoule seviyesine çıkarılması.

Teknoloji basit, uygulaması zor

Tam Boyutta Gör Öte yandan savunma alanında bu teknolojinin uygulanması ciddi teknik zorlukları beraberinde getiriyor. Öncelikle bu kadar yüksek enerjiyi sağlayacak güç sistemlerinin gemilere entegre edilmesi gerekiyor. Ayrıca her atışta ortaya çıkan aşırı ısıyı yönetmek ve sistemleri kompakt hale getirmek de mühendislik sınırlarını zorluyor.

Bununla birlikte hipersonik hedeflere karşı etkili olabilmek için sadece hızlı ateş etmek yeterli değil. Bu hedefler sabit olmadıkları için, mühimmatın da "akıllı" olması gerekiyor. Atış sırasında 30.000 g kuvvete dayanabilecek, yön değiştirebilen, gelişmiş sensörlerle hedefi takip edebilen ve tungsten gibi yüksek yoğunluklu malzemelerle donatılmış mühimmatlar da geliştirilmeli. Ek olarak prototip silahın ne zaman operasyonel hale geleceği ya da seri üretime geçip geçmeyeceği gibi sorulara henüz net bir yanıt verilmiş değil. Japonya haricinde ABD, Çin, Fransa, Almanya ve Hindistan da bu teknoloji üzerinde çalışıyor. Yine 2016 yılında TÜBİTAK, SAPAN adında eloktromanyetik top için kolları sıvamış ve 2021 yılında projeyi tamamlamıştı.

Manyetik silahlar nasıl çalışır?

Tam Boyutta Gör Manyetik silahların çalışma prensibi, klasik barutlu silahların aksine tamamen elektromanyetik kuvvetlere dayanıyor. Sistemin temelinde, birbirine paralel yerleştirilmiş iki iletken ray bulunuyor. Bu raylardan birine yüksek gerilimli elektrik akımı verildiğinde, akım mermi benzeri iletken bir projeden geçerek diğer raya ulaşır. Bu elektrik akışı, raylar arasında güçlü bir manyetik alan oluşturur ve oluşan Lorentz kuvveti, mermiyi raylar boyunca ileri doğru inanılmaz hızlarda fırlatır. Bu süreçte hiçbir patlayıcı madde kullanılmaz; hareket tamamen elektrik ve manyetizma sayesinde sağlanır. Bu prensip, maglev trenlerinde ve modern uçak gemilerindeki fırlatma sistemlerinde de kullanılıyor.

Railgun ya da Gauss Gun olarak adlandırılan bu tür silahlar, uzun süredir bilim kurgu filmlerinde ve video oyunlarında karşımıza çıkan teknolojiler arasında yer alıyor. Ancak artık bu konsept kurgu dünyasının ötesine geçerek, savunma sanayilerinin öncelikli araştırma alanlarından biri haline geldi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.