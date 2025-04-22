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    MSB: Eurofighter Typhoon uçaklarında süreç devam ediyor

    Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alım sürecinin Almanya tarafından veto edildiği iddia edilmişti. MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada sürecin devam ettiği belirtildi.

    MSB: Eurofighter Typhoon uçaklarında süreç devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Alman yayın organı Handelsblatt tarafından yapılan haberde Almanya’nın Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alım sürecini yaşanan son gelişmeler neticesinde veto ettiği iddia edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına bu iddialar soruldu. MSB kaynakları, sürecin devam ettiğini bildirdi.

    “Süreç devam ediyor”

    NTV’nin haberine göre Ekrem İmamoğlu'na dönük soruşturma gerekçesiyle Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satışının Alman hükümeti tarafından veto edildiği iddialarına Milli Savunma Bakanlığı kaynakları yanıt verdi. MSB kaynakları, Alman makamlarından resmi bir açıklama yapılmadığını vurgularken iddialara ilişkin “bize ulaşan bir bilgi yok" ifadesini kullandı.

    Bakanlık kaynakları, “süreç devam ediyor” derken Eurofighter tedarikinin İngiltere Savunma Bakanlığı ve uçakları üreten BAE Systems firması ile yürütüldüğünü belirtti.

    Türkiye, geçtiğimiz aylarda görüşmeler sonucunda hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı’nı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve BAE Systems’e iletmişti. 13 Mart tarihinde yapılan resmi açıklamada teklifin alındığı ve incelenmeye başlandığı bildirilmişti. Türkiye, halihazırda bu teklife ilişkin yanıtı hazırlama sürecinde.

    Öte yandan Almanya'da Scholz hükümeti kısa süre içinde görevi Hristiyan Sosyal Demokrat Merz’in liderliğindeki koalisyon hükümetine bırakacak. Yeni hükümetin silah ihracatı konusunda daha esnek davranacağı, Eurofighter Typhoon satışı için nihai onayda da yine yeni hükümetin son sözü söyleyeceği belirtiliyor.

    40 adet Eurofighter alınacak

    Bilindiği üzere Türkiye, 40 adet Eurofighter Typhoon satın almak istiyor. NTV’ye göre bu uçakların bir bölümü halihazırda başka bir ülkenin filosunda yer alan kullanılmış Eurofighterlar olacak ve diğer kısmı da yeni üretilen “Tranche 4” varyantı olacak. Resmi açıklamalara göre Türkiye’nin isteği tüm uçakların Tranche 4 varyantı olması yönünde ancak bunlar tekliflere göre şekillenecektir. Sürecin 2023-2030 arasında tamamlanması planlanıyor.

    Türkiye’nin hava kuvvetlerini modernize etme planı, dört kritik savaş uçağı platformunu kapsıyor:

    • Eurofighter Typhoon Tranche 4 – İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak yapımı, 40 adet.
    • F-16 Block 70 – ABD ile anlaşmaya varıldı, 40 adet.
    • F-35 – Programdan çıkarılmasına rağmen Türkiye’nin yeniden dahil olma ihtimali tartışılıyor.
    • KAAN – 2028 yılında envantere Blok-1 varyant olarak girmesi hedefleniyor.
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    gladiator08 2 saat önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 13 saat önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 13 saat önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 1 gün önce

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