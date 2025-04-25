Türkiye’nin Bosna Hersek’e Kangal vermesi Balkanları karıştırdı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın sonlarında Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, "Türkiye ile birkaç projemiz daha var. 4 Kirpi II ve 6 Bayraktar TB2'nin teslimatı konusunda bir anlaşma imzaladık ve bunlar müzakere aşamasında." demişti. Geçtiğimiz günlerde ise Türkiye’nin bu sistemleri Bosna Hersek’e hibe ettiği doğrulandı. Ayrıca anti dron sistemi Kangal da tedarik edildi. Böylece Bosna Hersek, tansiyonu yükselen bölgede önemli bir güç elde etmiş oldu.

Bosna Hersek’e hibe edilen sistemler

Türkiye, Bosna Hersek’e iki adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) bağışlayarak, sadece savunma kapasitesine katkı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda bölgesel düzeyde önemli bir stratejik mesaj da veriyor. Bu hamle, Balkanlar'da hızla artan savunma yatırımları ve güvenlik endişelerinin gölgesinde, yeni bir denklem yaratma potansiyeline sahip.

İHA'larla birlikte kontrol istasyonları ve kapsamlı personel eğitimi de sağlanacak. Bosna Hersek Savunma Bakanlığı, yardımı “devlet kurumlarına destek” ve “Türkiye ile açık ortaklık” mesajı olarak nitelendirdi.

Tam Boyutta Gör Savunma Bakanı Zukan Helez’in açıklamalarına göre, Bayraktarlar Bosna Hersek’e herhangi bir mali yük getirmeyecek ve doğrudan devlet mülkiyetinde olacak. İHA’ların, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin (OSBiH) merkezi komutası altında konuşlandırılacağı da teyit edildi.

Türkiye ayrıca, TB2’lerle birlikte anti-dron sistemi KANGAL ve dört adet Kirpi II zırhlı aracı da Bosna-Hersek’e teslim etti. Kangal, düşük frekansta çalışan düşman dronlarını etkisiz hale getirme kabiliyetiyle öne çıkarken, Kirpi II’ler NATO standartlarına uygun yüksek koruma seviyesine sahip olmasıyla biliniyor.

Tam Boyutta Gör ASELSAN tarafından geliştirilen KANGAL FPV, üstün karıştırma teknolojisiyle Mini/Mikro İHA ve FPV tehditlerine karşı etkin koruma sağlıyor. Özellikle Bosna Hersek bölgesindeki aktörlerin ekonomik nedenlerle uygun maliyetli dron çözümlerine yönelmesi bu sistemi önemini son derece kritik hale getiriyor.

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KANGAL FPV Sistemi, ilgili tüm uzak komuta kontrol frekanslarına, GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO ve BEIDOU) frekans bantlarına ve Data link/telemetri frekans bantlarına eş zamanlı ve aktif olarak karıştırma uygulayarak koruma sağlıyor. KANGAL FPV Sistemi, yazılım tabanlı bir karıştırma sistemi olduğundan ihtiyaçlarına göre tüm frekans bandı üzerinden programlanabiliyor. Bu da Balkan’larda Rus ve Çin dronlarına karşı etkililiği artıracak bir unsur.

Bölgede tansiyon yükseliyor

Türkiye'nin bu adımı, Balkan coğrafyasında hız kazanan savunma modernizasyonu süreciyle doğrudan bağlantılı. Sırbistan, Çin yapımı İHA'lar ve füze sistemleri, ayrıca Fransız Rafale savaş uçakları temin ederken; Hırvatistan da benzer şekilde Rafale alımı ve Batılı helikopter yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Kosova ise silahlanma hamleleriyle askeri kapasitesini artırma hedefinde. Bu süreçte Karadağ, hava sahası gözetleme sistemlerine yatırım yaparken, Bosna Hersek içindeki Sırp Cumhuriyeti entitesi, ülkenin yasal tek ordusu olan OSBiH dışında bir “ordu” kurma tehdidinde bulunuyor.

Gelen bilgilere göre Bosna-Hersek, Türkiye ile dört adet daha Bayraktar TB2 ve ek kontrol sistemleri için görüşmeler yürütüyor. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, OSBiH, Balkanlar’daki en modern dron filosuna sahip ordulardan birisi haline gelecek.

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