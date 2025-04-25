Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye’nin Bosna Hersek’e Kangal vermesi Balkanları karıştırdı

    Türkiye, Bosna Hersek’e anti dron sistemi Kangal başta olmak üzere Kirpi II ve Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı tedarik etti. Bosna Hersek’e verilen destek bölgede dengeleri değiştirdi.

    Türkiye’nin Bosna Hersek’e Kangal vermesi Balkanları karıştırdı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın sonlarında Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, "Türkiye ile birkaç projemiz daha var. 4 Kirpi II ve 6 Bayraktar TB2'nin teslimatı konusunda bir anlaşma imzaladık ve bunlar müzakere aşamasında." demişti. Geçtiğimiz günlerde ise Türkiye’nin bu sistemleri Bosna Hersek’e hibe ettiği doğrulandı. Ayrıca anti dron sistemi Kangal da tedarik edildi. Böylece Bosna Hersek, tansiyonu yükselen bölgede önemli bir güç elde etmiş oldu.

    Bosna Hersek’e hibe edilen sistemler

    Türkiye, Bosna Hersek’e iki adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) bağışlayarak, sadece savunma kapasitesine katkı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda bölgesel düzeyde önemli bir stratejik mesaj da veriyor. Bu hamle, Balkanlar'da hızla artan savunma yatırımları ve güvenlik endişelerinin gölgesinde, yeni bir denklem yaratma potansiyeline sahip.

    İHA'larla birlikte kontrol istasyonları ve kapsamlı personel eğitimi de sağlanacak. Bosna Hersek Savunma Bakanlığı, yardımı “devlet kurumlarına destek” ve “Türkiye ile açık ortaklık” mesajı olarak nitelendirdi.

    Türkiye’nin Bosna Hersek’e Kangal vermesi Balkanları karıştırdı Tam Boyutta Gör
    Savunma Bakanı Zukan Helez’in açıklamalarına göre, Bayraktarlar Bosna Hersek’e herhangi bir mali yük getirmeyecek ve doğrudan devlet mülkiyetinde olacak. İHA’ların, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin (OSBiH) merkezi komutası altında konuşlandırılacağı da teyit edildi.

    Türkiye ayrıca, TB2’lerle birlikte anti-dron sistemi KANGAL ve dört adet Kirpi II zırhlı aracı da Bosna-Hersek’e teslim etti. Kangal, düşük frekansta çalışan düşman dronlarını etkisiz hale getirme kabiliyetiyle öne çıkarken, Kirpi II’ler NATO standartlarına uygun yüksek koruma seviyesine sahip olmasıyla biliniyor.

    Türkiye’nin Bosna Hersek’e Kangal vermesi Balkanları karıştırdı Tam Boyutta Gör
    ASELSAN tarafından geliştirilen KANGAL FPV, üstün karıştırma teknolojisiyle Mini/Mikro İHA ve FPV tehditlerine karşı etkin koruma sağlıyor. Özellikle Bosna Hersek bölgesindeki aktörlerin ekonomik nedenlerle uygun maliyetli dron çözümlerine yönelmesi bu sistemi önemini son derece kritik hale getiriyor.

    KANGAL FPV Sistemi, ilgili tüm uzak komuta kontrol frekanslarına, GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO ve BEIDOU) frekans bantlarına ve Data link/telemetri frekans bantlarına eş zamanlı ve aktif olarak karıştırma uygulayarak koruma sağlıyor. KANGAL FPV Sistemi, yazılım tabanlı bir karıştırma sistemi olduğundan ihtiyaçlarına göre tüm frekans bandı üzerinden programlanabiliyor. Bu da Balkan’larda Rus ve Çin dronlarına karşı etkililiği artıracak bir unsur.

    Bölgede tansiyon yükseliyor

    Türkiye'nin bu adımı, Balkan coğrafyasında hız kazanan savunma modernizasyonu süreciyle doğrudan bağlantılı. Sırbistan, Çin yapımı İHA'lar ve füze sistemleri, ayrıca Fransız Rafale savaş uçakları temin ederken; Hırvatistan da benzer şekilde Rafale alımı ve Batılı helikopter yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Kosova ise silahlanma hamleleriyle askeri kapasitesini artırma hedefinde. Bu süreçte Karadağ, hava sahası gözetleme sistemlerine yatırım yaparken, Bosna Hersek içindeki Sırp Cumhuriyeti entitesi, ülkenin yasal tek ordusu olan OSBiH dışında bir “ordu” kurma tehdidinde bulunuyor.

    Gelen bilgilere göre Bosna-Hersek, Türkiye ile dört adet daha Bayraktar TB2 ve ek kontrol sistemleri için görüşmeler yürütüyor. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, OSBiH, Balkanlar’daki en modern dron filosuna sahip ordulardan birisi haline gelecek.

    Kaynakça https://www.iletisim.gov.tr/turkce/dis_basinda_turkiye/detay/bosna-herseke-turk-ihalari-askeri-yardimdan-daha-fazlasi-bosna-hersek https://www.dw.com/hr/turski-dronovi-za-bih-vi%C5%A1e-od-vojne-pomo%C4%87i/a-72272083
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kafam kalp gibi atıyor en iyi hızlı ve öfkeli filmi hususi aracı ticariye çevirme masrafı siemens mi bosch mu apple tv+ türkiye"de nasıl izlenir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15 5G
    Xiaomi 15 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum