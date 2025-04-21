AKSUNGUR, yerli motorla bir rekor daha kırdı: 40 bin feet irtifaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı (İHA) AKSUNGUR, milli motor TEI-PD170 ile 40 bin feet irtifaya çıkarak dikkat çekici bir başarıya ulaştı. Bu uçuş, aynı zamanda TEI-PD170 motorunun bugüne kadarki en yüksek irtifaya eriştiği görev olarak kayıtlara geçti.

TEI PD170 tırmanmaya devam ediyor

Kendi sınıfında, dünyanın en uzun süre havada kalabilen insansız hava araçlarından biri olan AKSUNGUR, 16 Nisan 2025 tarihinde millî motor TEI-PD170 ile Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndan havalandı. Dört saat süren başarılı uçuş testinde, önceki rekoru olan 37.500 feet’i aşarak 40.000 feet irtifaya ulaştı.

AKSUNGUR’un, TEI tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen PD170 motoru eşliğinde gerçekleştirdiği yüksek irtifa uçuşu sadece platform için değerli değil. 40 bin feet, yani yaklaşık 12.200 metreye ulaşan uçuşta ASELSAN tarafından geliştirilen milli kamera AF500 ve ASPİLSAN'ın geliştirdiği milli ısıtıcılı batarya da AKSUNGUR ile ilk kez bu kadar yüksek irtifada test edildi.

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TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Aldığımız her başarıyla daha da yükseğe çıkıyor ve geleceğe daha da güçlü adımlarla yürüyoruz. Güçlü bir geleceğin teminatı olan bu başarıyla gurur duyuyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi

Geçtiğimiz hafta da ASELSAN üretimi LGK-81 ve LGK-82 güdüm kitleriyle hedeflerini tam isabetle vurarak operasyonel kabiliyetlerini sergileyen AKSUNGUR, yüksek faydalı yük kapasitesi, uzun havada kalış süresi ve çok yönlü görev yetenekleriyle öne çıkıyor.

TEI-PD170 teknik özellikleri

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Motor Konfigürasyonu: Sıralı 4 silindir

Silindir Hacmi: 2,1 litre

Hava Besleme: İki kademe seri turboşarj

Yakıt Besleme: Ortak yakıt hattı (Common Rail)

Kalkış Gücü: 172 HP (±2)

Sürekli Güç (@2300 propeller RPM): 172 HP (±2)

İrtifa Gücü (@20.000 ft): 170 HP

İrtifa Gücü (@30.000 ft): 130 HP

BSFC (@MSL): 207 g/kWh (±3

Yakıt Türü: JP-8 veya Jet-A1

Kuru Ağırlık: 162 kg

Motor Kontrolü: Yedekli Motor Kontrol Sistemi (MKS)

Uçak Konfigürasyonu: İtici ve çekici

Pervane Kontrolü: MKS kontrollü hidromekanik govarnör

Elektriksel Güç Üretimi: 2 x 4,5 kW

MKS Yazılımı ve Alternatör Kontrolü: DO-178C DAL-C sertifiye edilebilir

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