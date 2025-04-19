Trump'ın "Altın Kubbe" savunma sisteminde Musk'ın SpaceX'i önemli bir rol oynayabilir

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Tam Boyutta Gör SpaceX, iki başka firma ile birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Altın Kubbe” (Golden Dome) füze savunma kalkanının önemli bir bölümünü geliştirmek için en büyük aday olarak ortaya çıktı.

Reuters'ın bir haberine göre, Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Altın Kubbe füze savunma sisteminin kritik bileşenlerinin geliştirilmesi için teklif vermek üzere Palantir ve Anduril şirketleriyle işbirliği yapıyor. Teklifte yer alan üç firma da Trump'a güçlü siyasi destekleriyle biliniyor.

Pentagon’un, SpaceX liderliğindeki gruba yöneleceğine dair işaretler olsa da, kaynaklar Trump'ın Altın Kubbe girişimi için seçim sürecinin henüz erken aşamalarında olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla, sistemin inşası için görevlendirilecek şirketler önemli ölçüde değişebilir.

Füze faaliyetlerini tespit etmek için uydu ağı kurulacak

Rapora göre, üç firma Trump yönetimi ve Pentagon'dan üst düzey yetkililerle planı görüşmek üzere toplantılar düzenledi. Üç firmanın, füze faaliyetlerini tespit etmek ve izlemek için Dünya yörüngesinde 400 ila 1.000 arasında uydu geliştirmeyi planladığını belirtiliyor. Ayrıca, füzeler veya lazerlerle donatılmış yaklaşık 200 saldırı uydusundan oluşan ayrı bir ağın tehditleri engellemek ve etkisiz hale getirmekle görevlendirileceği iddia ediliyor. SpaceX liderliğindeki grubun uyduları silahlandırmada yer alması beklenmiyor.

Abonelik modeli tartışması

Ancak, SpaceX’in Altın Kubbe projesi için hükümete abonelik tabanlı bir model ortaya koyduğu ifade ediliyor. Daha önce görülmeyen bu yaklaşımın, Pentagon'un belirli geleneksel tedarik prosedürlerini atlatabileceği ve sistemin daha hızlı konuşlandırılmasını sağlayabileceği belirtiliyor.

Model herhangi bir düzenlemeyi ihlal etmese de, kaynaklar hükümetin bir abonelik düzenlemesine bağlı kalmasına neden olabileceğini, bunun da gelecekteki geliştirme ve fiyatlandırma üzerinde kontrolünü sınırlayabileceğini söylüyor.

Epirus, Ursa Major ve Armada gibi savunma girişimleri de dahil olmak üzere 180'den fazla şirket Altın Kubbe Projesi'ne ilgi gösteriyor. Elon Musk'ın şirketi, Altın Kubbe'nin "gözetim katmanını" inşa etmek için yarışıyor. Bu, füze fırlatmalarını tespit etmek, uçuş yollarını izlemek ve ABD için bir tehdit oluşturup oluşturmadıklarını değerlendirmek için tasarlanmış bir uydu ağı.

SpaceX’in tahminlerine göre, bu gözetim katmanının maliyeti 6 milyar ila 10 milyar dolar arasında olacak. Tüm projenin geliştirilmesi yüz milyarlarca dolara mal olabilir ve ilk konuşlandırmalar 2026 gibi erken bir tarihte başlayarak 2030 sonrasına kadar sürebilir.

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