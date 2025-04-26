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    AB, 5. nesil muharebe tankı için FMBTech projesini başlattı

    Thales, gelecekteki hibrit savaş senaryoları için yeni nesil ana muharebe tankları (MBT) tasarlamaya yönelik Avrupa Ana Muharebe Tankı Geliştirme (FMBTech) projesini resmen başlattı.

    AB, beşinci nesil muharebe tankı için FMBTech projesini başlattı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği (AB) üyesi 13 ülke ve Norveç’in yer aldığı dev bir konsorsiyum, ana muharebe tanklarını çağın ihtiyaçlarına göre dönüştürmek için kolları sıvadı. "Mevcut ve Gelecekteki Ana Muharebe Tankları Teknolojileri" (FMBTech) adı verilen proje, modern hibrit savaş koşullarına uyum sağlayacak tank teknolojileri geliştirmeyi hedefliyor.

    Beşinci neslin temelleri atılacak

    Üç yıl sürecek olan FMBTech projesi, halihazırda kullanılan ana muharebe tanklarının (MBT) sınırlamalarını ortadan kaldırarak; performans, zırh koruması ve maliyet verimliliği gibi kritik alanlarda önemli iyileştirmeler sunmayı amaçlıyor. Proje sadece mevcut tankların modernizasyonunu değil, aynı zamanda gelecek nesil — yani 5. nesil — muharebe tanklarının altyapısını oluşturacak modüler teknolojilerin geliştirilmesini de kapsıyor.

    Projeye Fransız savunma devi Thales liderlik ediyor. Konsorsiyumda ise Avrupa’nın dört bir yanından 26 farklı firma yer alıyor. Bu firmalar arasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra araştırma ve teknoloji odaklı kuruluşlar da bulunuyor. Katılımcı ülkeler arasında Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya gibi Avrupa’nın savunma sanayisinde söz sahibi ülkeleri dikkat çekiyor.

    FMBTech projesi, 2023 yılında Avrupa Savunma Fonu (EDF) kapsamında finansal destek almaya hak kazanmıştı. Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve savunma araştırma-geliştirme projelerini desteklemeyi amaçlayan EDF, bu proje için 19 milyon euro (yaklaşık 21 milyon dolar) bütçe ayırdı. Toplamda 7,3 milyar euro bütçeye sahip olan EDF, 2021–2027 dönemi boyunca Avrupa ülkeleri arasında sınır ötesi iş birliğini teşvik eden çok sayıda projeye kaynak sağlıyor. Bu bütçenin 2,7 milyar euroluk kısmı ortak araştırmalara, 5,3 milyar euroluk kısmı ise savunma kabiliyetlerinin birlikte geliştirilmesine ayrılmış durumda.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/military/europe-begins-developing-5th-gen-tank https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/defence-and-security/press_release/european-main-battle-tank-development-fmbtech-project
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