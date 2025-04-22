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    Çin'in altıncı nesil savaş uçağı J-36 üstün manevra kabiliyetiyle görüntülendi

    Çin'in altıncı nesil hayalet savaş uçağı test uçuşları üst düzey manevra kabiliyetini ortaya koydu. Çok sayıda video ve resim, J-36 ve J-50'nin test edildiğini gösteriyor.

    Çin'in altıncı nesil savaş uçağından üstün manevra kabiliyeti Tam Boyutta Gör
    Çin, altıncı nesil hayalet savaş uçakları geliştirme yarışında hız kesmeden ilerliyor. Son haftalarda sosyal medyada paylaşılan videolar ve fotoğraflar, Çin’in iki farklı altıncı nesil savaş uçağının test çalışmalarına devam edildiğini ortaya koyuyor. Resmi adı henüz açıklanmayan J-36 ve J-50 olarak anılan uçaklar, ülkenin güneybatısı ve kuzeydoğusundaki geliştirme merkezlerinin semalarında görüntülendi.

    J-36 ve J-50 uçuşlara devam ediyor

    Chengdu Aircraft Industry Corporation (CAIC) tarafından geliştirilen ve J-36 olarak adlandırılan modelin, yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıktığı görülüyor. En son 7 Nisan’da çekildiği belirtilen bir videoda, bu savaş uçağının otoyol üzerinde alçak irtifada uçtuğu ve iniş hazırlığı yaptığı anlar net şekilde seçiliyor. Videoda, kokpit tasarımı, sırt kısmındaki hava girişi ve üçlü motor çıkışları dikkat çekiyor.

    Uzmanlara göre J-36’nın benzersiz delta kanat yapısı, bölünmüş flaplar ve gelişmiş uçuş kontrol sistemi sayesinde uçağa “süper manevra” kabiliyeti kazandırılmış durumda. Uçaktaki küçük kontrol yüzeylerinin yatay hareketliliği ciddi ölçüde artırdığı ve bu tasarımın vektör itişli motorlarla tamamlanmasının, manevra üstünlüğünü daha da güçlendireceği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde uçak hakkında paylaşılan daha yeni videolar da bu manevra yeteneğine atıfta bulunuyordu.

    Çin'in altıncı nesil savaş uçağından üstün manevra kabiliyeti Tam Boyutta Gör
    Shenyang Aircraft Corporation (SAC) tarafından geliştirilen ve J-50 olarak bilinen diğer model ise 4 ve 8 Nisan tarihlerinde Liaoning eyaletinde görüntülendi. İlk kez Aralık ayında düşük kaliteli bir videoda görülen J-50, bu kez net karelerle karşımıza çıktı.

    ABD merkezli savunma sitesi The War Zone, J-50’nin lambda kanat yapısına ve hareketli kanat uçlarına dikkat çekerken, F-22 ve J-20’deki benzer silah yuvalarına sahip olduğunu belirtti. Tasarım noktasında burnundan başlayarak trapezoid yapılarla bütünleşen DSI (diverterless supersonic inlet) hava girişi da uçağın dikkat çeken noktalarından.

    ABD, F-47’yi hazırlıyor

    Her iki uçak da kuyruksuz tasarımıyla radar izini minimize etmeye odaklanıyor. Bu da onları altıncı nesil savaş uçakları için belirleyici bir tasarım tercihi haline getiriyor. Uçakların teknik detayları veya projelerin resmi isimlendirmeleri henüz Çin makamları tarafından doğrulanmış değil. Ancak uzmanlar, her iki modelin de altıncı nesil savaş uçağı kriterlerini taşıdığını söylüyor.

    Her iki prototipin ilk kez 26 Aralık’ta görüntülendiğini ve o zamandan bu yana Çin sosyal medya kanallarında sıklıkla uçakların test görüntülerinin paylaşıldığını belirtelim. Bu arada ABD’nin Çin’in bu gayri resmi uçaklarına yanıt verdiğini de gördük. ABD Başkanı Donald Trump, 21 Mart’ta yaptığı açıklamada Hava Kuvvetleri için Boeing’in F-47 adında yeni bir nesil savaş uçağı geliştirdiğini ve beş yıldır gizli testlerin sürdüğünü duyurdu.

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    gladiator08 6 saat önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 16 saat önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 17 saat önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 1 gün önce

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