Bayraktar TB2, klasmanında en iyisi olan yerli TM100 motoruyla ikinci kez uçtu

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin insansız hava aracı teknolojisinde sembol haline gelen Bayraktar TB2, Baykar tarafından geliştirilen yerli TM100 motoruyla ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin dünyada kendi klasmanında açık ara en çok sipariş verilen ve en yüksek adetli seri üretim aşamasına geçmiş taktik sınıf bir SİHA sistemi olduğunu belirtti.

Baykar TM100 motoru göz dolduruyor

Baykar’ın kendi mühendisleri tarafından tasarlanan ve tamamen yerli imkanlarla geliştirilen 100 beygirlik TM100 motoru, içten yanmalı piston yapısıyla dikkat çekiyor. SİHA platformlarının kalbi sayılan motorun yerlileştirilmesiyle birlikte, dışa bağımlılığın azaltılması ve tedarik zinciri güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Bayraktar TB2’nin TM100 motoru ile gerçekleştirdiği ikinci test uçuşu da bu doğrultuda kritik bir eşik oldu.

Tam Boyutta Gör 3 yedekli motor kontrol ünitesi, modüler güç grupları ve gelişmiş termal yönetim gibi öne çıkan özellikleriyle, TM100'ün kendi klasmanındaki en gelişmiş havacılık motoru olduğu vurgulanıyor.

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TM100'ün ortaya çıkış süreci, yalnızca Baykar’ın değil, aynı zamanda Türkiye genelinde savunma sanayi ekosisteminin bir ürünü. Projede SAHA İstanbul üyesi 40’tan fazla yerli firmanın imzası bulunuyor. Krank dövmeden dişli üretimine, kam milinden silindir bloğu dökümüne kadar birçok kritik parça, tamamen yerli firmalar tarafından üretildi. Öne çıkan firmalar arasında Parsan, Limöz, Estaş, Kanca ve Özgayd gibi sanayi kuruluşları yer alıyor.

Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin motorunun ilk başlarda üretim adedi de göz önüne alındığında ekonomik ve fizibil olmadığını söylerken platformun gelmiş olduğu noktada “daha yüksek performansa sahip yerli bir motor geliştirmek, tedarik zinciri emniyeti açısından artık bir ihtiyaç haline geldi” diyor.

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Bayraktar TB2, yerli TM100 motoruyla ikinci kez gökyüzünde