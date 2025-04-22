Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'in altıncı nesil uçağı J-36, uçak gemisine bu sistemle inecek

    Çin, altıncı nesil savaş uçaklarını uçurmaya ve test etmeye devam ediyor. Bununla birlikte Çin’in altıncı nesil hayalet uçağı J-36 için uçak gemisi iniş sistemi geliştirdiği açıklandı.

    Çin'in altıncı nesil uçağı J-36, uçak gemisine bu sistemle inecek Tam Boyutta Gör
    Çinli mühendisler, altıncı nesil hayalet savaş uçağı J-36’nın uçak gemilerine güvenli iniş yapabilmesini sağlamak amacıyla devrim niteliğinde bir kontrol sistemi geliştirdi. J-36’nın tasarımcılarının Çin'in en prestijli havacılık dergilerinden Acta Aeronautica et Astronautica Sinica’da yayımladıkları araştırmaya göre, Chengdu kentinde geliştirilen sistem, özellikle uçan kanat tasarımının getirdiği aerodinamik zorlukları aşmak üzere tasarlandı.

    Uçan kanat tasarımının zorlukları

    Geleneksel kuyruk bölümlerinden yoksun olan uçan kanat yapısı, düşük radar izi ve yüksek manevra kabiliyeti sunarken, özellikle uçak gemilerine iniş sırasında büyük riskler barındırıyor. Yatay dengeleyicilerin olmaması, uçağın burnunu yukarı veya aşağı kontrol etmeyi zorlaştırıyor. Ayrıca kontrol yüzeylerinin birbirini etkilemesi nedeniyle uçak dengesiz hale gelebiliyor. Buna bir de gemi arkasında oluşan türbülanslı hava akımı eklendiğinde iniş süreci pilotlar için son derece tehlikeli ve zor bir hale geliyor.

    Bu zorlukların üstesinden gelmek için Chengdu Havacılık Tasarım ve Araştırma Enstitüsü, Nanjing Havacılık ve Uzay Üniversitesi ile birlikte “doğrudan kuvvet kontrolü” (Direct Force Control – DFC) adını taşıyan yenilikçi bir sistem geliştirdi.

    Bu sistem, uçağın pozisyonunu bozmadan sadece kaldırma kuvvetini hassas şekilde ayarlayabiliyor. Kontrol yüzeylerinin hareketlerini anlık olarak hesaplayan sistem, klasik aerodinamik veri tabanlarına bağımlı kalmadan çalışıyor. Bunun yerine, gelişmiş matematiksel modeller ve özellikle Jacobi matrisleri kullanılıyor.

    Çin'in altıncı nesil uçağı J-36, uçak gemisine bu sistemle inecek Tam Boyutta Gör
    Sistemin kalbinde, sabit zamanlı bozucu gözlemleyici (Fixed-Time Disturbance Observer – FTDO) bulunuyor. Bu teknoloji, robotik sistemlerden ilham alarak geliştirildi ve kontrol yüzeyleri arasındaki çapraz etkileşimleri tespit edip anında dengeleyebiliyor.

    Simülasyonlarda sistem, altı metreye varan dalgalı deniz koşullarını taklit eden sert hava akımlarına rağmen, uçağın iniş hassasiyetini sadece iki santimetrelik hata payıyla koruyabildi.

    ABD Donanması’nın F/A-18 Super Hornet uçaklarında kullandığı Magic Carpet sistemine benzer şekilde çalışan Çinli mühendislerin çözümü, daha esnek ve dinamik. Amerikan sisteminde önceden belirlenmiş ayarlar kullanılırken, Çin’in sistemi her kontrol yüzeyini anlık olarak yeniden hesaplıyor.

    Çalışma halen erken geliştirme aşamasında olsa da, Çin’in amacı net: Altıncı nesil savaş uçaklarını, anakaradan çok uzaktaki açık denizlerde operasyon yapabilecek seviyeye getirmek. Araştırmacılar, bir sonraki adımda sistemin kontrol mimarisini daha da sağlamlaştırarak, olası arızalarda dahi çalışmaya devam edebilecek bir yapı kurmayı hedefliyor.

    J-36, geçtiğimiz Aralık’ta uçmuştu

    Çin'in altıncı nesil uçağı J-36, uçak gemisine bu sistemle inecek
    Çin, birden fazla altıncı nesil uçak üzerinde çalışıyor. Bu platformlardan birisi olan dev uçan kanat formundaki J-36 hayalet savaş uçağı, üç motorlu yapısıyla dikkat çekiyor.

    Diğer Çin askeri uçaklarının isimlendirme geleneğine uygun olarak gayri resmi olarak J-36 olarak adlandırılan avcı uçağı, benzeri görülmemiş gizlilik yeteneklerinin yanı sıra karma bir gövde tasarımına ve uzun menzilli saldırılar için potansiyel olarak füze taşıyabilecek yeterli güce ve platforma sahip. J-36 için halihazırda uçuş testleri sürüyor. Bu haberde bahsettiğimiz iniş sistemi ise J-36’nın gelecekteki deniz varyantı için geliştiriliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    Profil resmi
    Sharjor 8 saat önce

    Videoyu açamıyorum :)

    Profil resmi
    fatih3453 9 saat önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

    Profil resmi
    TheJudgé 21 saat önce

    ÇÖP

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aracı başkası kullanırsa kasko karşılar mı en iyi dondurulmuş patates markası zaitsev kuralı epifiz plağı kapandığı nasıl anlaşılır tester parfüm

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum