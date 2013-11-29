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İlginç bir oynanışa sahip olan Pocket Sheep, Windows Phone 8 için yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
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İlginç bir oynanışa sahip olan Pocket Sheep, Windows Phone 8 için yayınlandı

Microsoft'un App Campus programında dikkat çeken ve bağımsız geliştiricilerin elinden çıkan Pocket Sheep, Windows Phone 8 için indirmeye sunuldu.

İlginç bir oynanışa sahip olan oyunda koyun sürüsüne sahip bir çobanı oynuyorsunuz. Dokunuşlarla koyunlarınızı birarada tutarak belirlenen noktaya götürmeniz gerekiyor. Yolda karşınıza uçurumlar, alev topları, göletler çıkıyor ve eğer koyununuz bunların birisine maruz kalırsa onu başlangıç noktasından tekrar almanız gerekiyor. Oyunda en kısa sürede koyunları son noktaya ulaştırmak önemli. 

No Brakes Games ve Pin Studios elinde çıkan yapım şu anda indirimde ve 2TL fiyat etiketine sahip. 




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mawoix 6 yıl en beğenilen
Hay sizin 2 Tlnize.
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kemaloztin 6 yıl
Androide varmi bu varsa deniyelim
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olağan_şüpheli 6 yıl
oyun her sefernde başlıyor.kaldığı bölümden değil.sacma olmuş o.
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71212514 6 yıl
New star soccer istiyoruzz
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MustafaPasam 6 yıl
Adam gibi 1 tane ücretsiz oyun yok ya
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olağan_şüpheli 6 yıl MustafaPasam
MustafaPasam

Adam gibi 1 tane ücretsiz oyun yok ya

popüler ücretsiz oyunlar bölümünde baya oyun var .abartmayalım hocam.
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mawoix 6 yıl en beğenilen
Hay sizin 2 Tlnize.
1 Yanıt Yanıtla +7
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olağan_şüpheli 6 yıl mawoix
mawoix

Hay sizin 2 Tlnize.

aslında oyun epeydir var. ama 5 tl idi. 2 tl oldu.muhtemelen perşembeye kadarda öyle kalacak.sonra yine 5 tl.

ilomilo 11 tl
plants and zombies 11 tl
gravity guy 7 tl


sonra da gel sövme arkadaş.


halo da 7 tl olmuş haberiniz olsun perşembe günü tekrar 15 tl olur. 512 ramda gayet akıcı çalışıyor.
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