İlginç bir oynanışa sahip olan Pocket Sheep, Windows Phone 8 için yayınlandı





Microsoft'un App Campus programında dikkat çeken ve bağımsız geliştiricilerin elinden çıkan Pocket Sheep, Windows Phone 8 için indirmeye sunuldu.





İlginç bir oynanışa sahip olan oyunda koyun sürüsüne sahip bir çobanı oynuyorsunuz. Dokunuşlarla koyunlarınızı birarada tutarak belirlenen noktaya götürmeniz gerekiyor. Yolda karşınıza uçurumlar, alev topları, göletler çıkıyor ve eğer koyununuz bunların birisine maruz kalırsa onu başlangıç noktasından tekrar almanız gerekiyor. Oyunda en kısa sürede koyunları son noktaya ulaştırmak önemli.





No Brakes Games ve Pin Studios elinde çıkan yapım şu anda indirimde ve 2TL fiyat etiketine sahip.











